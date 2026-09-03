Sony confirma cuándo llegará Until Dawn 2 a PlayStation 5 con un nuevo tráiler

Until Dawn 2 presenta un nuevo tráiler.

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Sony confirmó durante el State of Play que Until Dawn 2 se lanzará el 28 de enero de 2027 para PlayStation 5. El anuncio llegó acompañado por un nuevo tráiler con escenas de la isla donde transcurrirá la historia, sus amenazas sobrenaturales y algunas de las decisiones que determinarán quién logra sobrevivir.

Un programa falso ante una amenaza real

La secuela estará protagonizada por el equipo de cazadores de fantasmas de Dead True, responsable de un popular canal dedicado a sucesos paranormales. Hay un problema detrás de su fama: sus integrantes nunca se enfrentaron a fenómenos reales y los videos de terror que publicaron hasta ahora eran montajes.

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La oportunidad de grabar un episodio financiado por una importante productora de televisión los lleva primero al Sanatorio Blackwood. La investigación cambia cuando conocen a Yoona, una superviviente de fenómenos sobrenaturales que termina guiándolos hacia Akishima, una isla remota y abandonada desde hace décadas.

El viaje comienza como la producción de un posible éxito televisivo, rodeado de playas y naturaleza tropical. La situación cambia cuando el equipo descubre un secreto trágico de hace un siglo, vinculado con fantasmas y una venganza sobrenatural. La búsqueda de audiencia y material impactante se transforma entonces en una lucha por mantenerse con vida.

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Decisiones sin segunda oportunidad

El tráiler muestra que la estructura narrativa volverá a depender de las elecciones del jugador. Cada desvío, respuesta o camino puede modificar lo que ocurre después. Se trata de una historia ramificada: las escenas disponibles y el destino de los personajes cambian según las decisiones tomadas durante la partida.

Una mala elección puede provocar la muerte definitiva de cualquiera de los protagonistas. La historia no termina cuando eso sucede ni obliga a recuperar inmediatamente una partida anterior. Continúa con los supervivientes, por lo que la pérdida de un personaje puede alterar las relaciones del grupo y las opciones disponibles durante el resto de la noche.

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Esta mecánica mantiene la principal tensión del juego original: ningún integrante tiene garantizada la supervivencia. Las decisiones complicadas que aparecen en el avance incluyen rutas alternativas y situaciones en las que una opción aparentemente segura puede llevar a un desenlace fatal.

El contraste central estará en la falta de experiencia del grupo. Los miembros de Dead True construyeron su popularidad simulando encuentros paranormales, pero en Akishima deberán reaccionar ante una amenaza auténtica. Sus conocimientos sobre cómo producir contenido de terror no necesariamente servirán cuando las criaturas y los fantasmas comiencen a perseguirlos.

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Until Dawn 2, de Firesprite

Cambio de estudio para la secuela

Firesprite, uno de los estudios británicos de Sony, está a cargo del desarrollo de Until Dawn 2. El proyecto cambia así de equipo respecto del título anterior, creado por Supermassive, aunque conserva su fórmula de aventura narrativa inspirada en los tópicos del cine de terror juvenil.

El nuevo estudio mantendrá el foco en un grupo vulnerable, una localización aislada y una cadena de decisiones con consecuencias permanentes. La isla abandonada reemplaza otros escenarios cerrados, pero cumple la misma función: limita las rutas de escape y obliga a los protagonistas a internarse en lugares vinculados con el misterio.

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Sony todavía no detalló otras plataformas ni posibles ediciones del juego. La información presentada hasta ahora confirma su llegada a PlayStation 5 el 28 de enero de 2027.