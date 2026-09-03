Nicolas Cage encabeza ‘Fortitude’, el thriller por el que demandaron a Netflix

Fortitude presenta su tráiler.

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El primer tráiler de Fortitude, el thriller de espionaje protagonizado por Nicolas Cage y dirigido por Simon West, ya fue presentado mientras la película continúa sin distribuidor. Su estreno quedó rodeado por una disputa legal: el productor reclama al menos 105 millones de dólares a Netflix después del robo de un disco duro que contenía una copia inédita en sus oficinas de Hollywood.

El reencuentro después de Con Air

Fortitude marca una nueva colaboración entre Cage y West, quienes trabajaron juntos en Con Air, la película de acción estrenada en 1997. Más de dos décadas después, actor y director se reúnen para contar una historia bélica basada en una operación real de inteligencia desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial.

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El reparto coral incluye a Ben Kingsley, Michael Sheen, Matthew Goode, Ron Perlman, Alice Eve, Lukas Haas, Ed Skrein y Jordi Mollà. Las fuentes vinculadas con el proyecto han divulgado listados ligeramente diferentes de actores, pero coinciden en que Cage encabeza la producción junto con varias figuras reconocidas del cine británico y estadounidense.

La película fue desarrollada como una producción independiente y todavía busca un comprador que se encargue de su distribución. Netflix estuvo entre las plataformas interesadas y pidió ver el largometraje antes de decidir una posible adquisición. El primer avance es, por ahora, el principal material oficial disponible para el público.

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La operación que engañó a los nazis

La historia gira alrededor de la Operación Fortitude, una campaña de desinformación organizada por los Aliados para ocultar el lugar real de la invasión de Europa. El objetivo era convencer a la Alemania nazi de que el ataque principal ocurriría lejos de la zona elegida para el desembarco.

El plan recurrió a unidades militares ficticias, réplicas de tanques y vehículos, comunicaciones falsas y una red de agentes dobles. Estas piezas debían alimentar los informes de la inteligencia alemana y mantener tropas enemigas alejadas del punto donde se preparaba la ofensiva verdadera.

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Entre los responsables de diseñar estos engaños estuvieron los oficiales británicos Dudley Clarke y Thomas Argyll Tar Robertson. Su trabajo consistía en construir información falsa suficientemente creíble para que fuera aceptada y distribuida dentro de la estructura militar nazi. La efectividad dependía de combinar objetos visibles, mensajes controlados y datos transmitidos por espías que Alemania consideraba confiables.

Fortitude también incorpora a Dusko Popov, un agente doble yugoslavo conocido por su vida social, sus desplazamientos internacionales y su participación en operaciones aliadas. Popov habría servido como una de las inspiraciones de Ian Fleming para crear a James Bond, aunque el personaje literario tomó elementos de distintas personas vinculadas con el espionaje. Esa conexión acerca el relato histórico de la película a los códigos del thriller de agentes secretos.

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Fortitude (Captura de tráiler oficial)

El robo y la demanda contra Netflix

El productor y guionista Simon Afram lleva siete años intentando completar y distribuir Fortitude. Según la información disponible, invirtió 45 millones de dólares en el proyecto. En 2023 también inició una demanda contra Martin Scorsese, quien había ejercido como productor ejecutivo, aunque ese conflicto terminó mediante un acuerdo entre las partes.

La nueva disputa comenzó cuando una copia de proyección fue enviada a las oficinas de Netflix en Hollywood. El archivo estaba almacenado en un disco duro y carecía de cifrado, es decir, no tenía una barrera digital que impidiera acceder al contenido si el dispositivo caía en manos ajenas. El disco fue robado antes de que Netflix decidiera si compraría los derechos de distribución.

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Afram reclama al menos 105 millones de dólares a Netflix por el incidente. El caso sigue abierto y la demanda plantea el riesgo de que la película circule ilegalmente en internet antes de conseguir un estreno comercial. Pese a ese temor, no se informó hasta ahora una filtración pública del largometraje.

Fortitude continúa disponible para posibles compradores como producción independiente. Fuera de su primer tráiler, todavía no fueron anunciados una fecha de estreno, un distribuidor ni una plataforma que vaya a incorporarla a su catálogo.

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