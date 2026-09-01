Gobierno de Laura Fernández anuncia inversiones por más de USD 4.4 millones para la marina, nuevo hospital y aeropuerto

La presidenta Laura Fernández anunció inversiones superiores a los ₡2 billones (aproximadamente USD 4,453.9 millones) para proyectos que buscan transformar la infraestructura y economía de Limón durante los próximos años. Crédito: Captura Presidencia de La República

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El Gobierno de Costa Rica anunció este 31 de agosto una cartera de inversiones que supera los ₡2 billones (aproximadamente USD 4,453.9 millones) para la provincia de Limón, con proyectos que incluyen una nueva marina y terminal de cruceros, la modernización del aeropuerto, la construcción del nuevo hospital Tony Facio, intervenciones en la Ruta 32, infraestructura educativa, generación eléctrica y obras para comunidades rurales.

Los anuncios se realizaron durante la sesión solemne del Consejo de Gobierno Ampliado número 20, celebrada en el gimnasio Eddie Bermúdez, en Limón, con motivo del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

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La presidenta Laura Fernández Delgado aseguró durante su discurso de cierre que las inversiones previstas buscan cambiar estructuralmente las condiciones económicas y sociales de la provincia.

“Hoy puedo decirles con hechos, con resultados, que estamos invirtiendo más de dos billones de colones en inversiones para los próximos años”, manifestó la mandataria.

Fernández sostuvo que algunos de los proyectos son de tal magnitud que posiblemente no estarán concluidos durante su administración, pero aseguró que el objetivo es dejarlos financiados, encaminados y en ejecución.

La presidenta planteó además que el Gobierno pretende aplicar en Limón una transformación similar a la experimentada por Guanacaste tras el crecimiento de su infraestructura aeroportuaria y turística.

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“Estamos dejando atrás el rostro del olvido. Estamos dejando atrás el rostro del abandono y de las promesas falsas para construir obras, entregar oportunidades y, sobre todo, resultados”, afirmó Fernández.

Marina de USD 900 millones busca cambiar el turismo en el Caribe

Uno de los proyectos centrales es la futura Marina y Terminal de Cruceros de Limón, para la cual el Gobierno anunció avances en la búsqueda de financiamiento.

Durante la actividad se firmaron dos memorandos de entendimiento, uno entre el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, y otro con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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El proyecto contempla una inversión cercana a los USD 900 millones.

Según los datos presentados por el Gobierno, la marina tendrá capacidad para aproximadamente 120 embarcaciones, mientras que la terminal de cruceros podrá recibir dos barcos simultáneamente.

Las estimaciones oficiales proyectan que podrían llegar hasta 10,000 turistas en un solo día. Bajo un escenario en el que cada visitante gastara alrededor de ₡35,000 (aproximadamente USD 78), el movimiento económico podría alcanzar ₡350 millones diarios (aproximadamente USD 779,429).

Durante la etapa de construcción, el proyecto podría generar hasta 20,000 empleos directos e indirectos.

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, aseguró durante la actividad que los documentos firmados representan un paso hacia la estructuración técnica y financiera del proyecto.

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“Hoy aquí lo que firmamos no son papelitos de adorno, no son promesas vacías”, manifestó Chaves, quien afirmó que la marina “va en camino a la realidad”.

La presidenta Fernández también insistió en que el proyecto no será desarrollado de manera aislada.

Su estrategia, explicó, contempla vincular la marina con mejoras en la Ruta 32, la ampliación del aeropuerto, el nuevo hospital, nuevos proyectos hoteleros, acueductos, saneamiento de aguas residuales y generación eléctrica.

La Marina y Terminal de Cruceros de Limón contempla una inversión cercana a los USD 900 millones y capacidad para recibir dos cruceros simultáneamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo hospital costará más de ₡208,000 millones (USD 463.2 millones)

Otro de los principales anuncios se relacionó con la construcción del nuevo Hospital Tony Facio de Limón.

La obra requerirá una inversión superior a los ₡208,000 millones (aproximadamente USD 463.2 millones) y, según las estimaciones oficiales, beneficiará a más de 223,000 personas.

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El centro médico contará con mayor capacidad, nuevas tecnologías e infraestructura diseñada para reducir los tiempos de espera y mejorar las condiciones tanto para pacientes como para trabajadores.

Durante el Consejo de Gobierno, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó que el plazo para presentar ofertas concluirá durante la primera semana de diciembre de 2026.

La institución prevé que para febrero de 2027 esté adjudicado el proyecto de diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo hospital.

El nuevo Hospital Tony Facio requerirá más de ₡208,000 millones (aproximadamente USD 463.2 millones) y está proyectado para beneficiar a más de 223,000 personas. Cortesía: Semanario Universidad

USD 40.5 millones para modernizar el aeropuerto

El Gobierno también anunció que la modernización del Aeropuerto Internacional de Limón será financiada con aproximadamente USD 40,5 millones provenientes de Japdeva.

El proyecto contempla ampliar la pista en aproximadamente 600 metros, construir una nueva terminal de pasajeros y habilitar instalaciones de seguridad, protección contra incendios, abastecimiento de combustible, accesos, parqueos y obras de protección marítima.

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Fernández aseguró que los recursos provendrán del canon generado por la concesión portuaria y destacó que la inversión no requerirá nuevo endeudamiento público.

“Yo espero, lo vamos a ver juntos, aterrizar el primer vuelo internacional en Limón”, expresó la presidenta durante la sesión.

El Gobierno destinará aproximadamente USD 40.5 millones para modernizar el aeropuerto de Limón y ampliar su pista en unos 600 metros.

Otros USD 200 millones para la Ruta 32

La Ruta 32, principal conexión terrestre entre Limón y el Valle Central, también concentrará inversiones millonarias.

El Gobierno informó que se destinarán aproximadamente USD 100 millones del presupuesto del Conavi para construir 10 pasos a desnivel, con el objetivo de sustituir varias de las rotondas existentes.

Los primeros procesos corresponden a sectores como Jiménez, Siquirres, Batán y Matina, mientras otros puntos serán licitados posteriormente.

A esto se suman casi USD 100 millones adicionales destinados a estabilización, drenajes, muros de contención y pasos de fauna en la zona montañosa del Zurquí.

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De esos recursos, aproximadamente USD 35 millones procederán de financiamiento del BCIE y cerca de USD 60 millones del Banco Mundial.

El Gobierno informó además que ya se alcanzó el 100% de iluminación en el sector del Zurquí y el 100% de cobertura de las nuevas torres celulares de Kölbi instaladas para mejorar la conectividad en sectores que anteriormente presentaban problemas de señal.

La Ruta 32 recibirá inversiones cercanas a USD 200 millones para pasos a desnivel, estabilización de taludes, drenajes y otras obras de seguridad vial. Cortesía: MOPT

₡39,000 millones (USD 86.9 millones) en educación

En materia educativa, Fernández anunció que existen ₡39,000 millones comprometidos (aproximadamente USD 86.9 millones) para intervenir aproximadamente 200 escuelas y colegios de la provincia.

De esas intervenciones, el Gobierno aseguró que alrededor del 75% ya se encuentra en marcha, mientras que las restantes permanecen en procesos de licitación, diseño o adjudicación.

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También anunció el objetivo de habilitar dos colegios científicos, transformar 10 colegios académicos en centros técnico-profesionales y construir un Colegio Deportivo en Limón Centro.

A estas inversiones se suman más de ₡11,000 millones (aproximadamente USD 24,5 millones) gestionados por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para puentes, caminos, electrificación y salones comunales, proyectos que impactarán a más de 20,000 personas.

Nueva planta eléctrica por USD 500 millones

Entre los anuncios también sobresalió una inversión de USD 500 millones del Grupo ICE para una nueva planta de generación eléctrica en la provincia.

Fernández sostuvo que esta infraestructura será clave para atender el crecimiento de la demanda eléctrica que generarían proyectos como el aeropuerto, el hospital y la marina.

“La Marina o cualquier otro proyecto de desarrollo no va para ningún lado si nosotros no generamos la carga eléctrica que esta provincia necesita”, afirmó.

Durante su intervención, la presidenta también recordó el pago relacionado con el Fondo de Capital y Ahorro de extrabajadores de Japdeva y aseguró que la institución destinó aproximadamente ₡9,500 millones (cerca de USD 21.2 millones) para cumplir con esas obligaciones.

En otro informe presentado durante la sesión se indicó que, al último corte, más de 1,510 personas habían recibido transferencias por más de ₡6,960 millones (aproximadamente USD 15,5 millones) correspondientes al pago gradual del 3% del fondo de capital y ahorro.

Los anuncios conforman lo que Fernández definió como un “modelo integral de desarrollo” para Limón.

La mandataria aseguró que su Gobierno pretende evitar que las principales obras funcionen de manera independiente y, en cambio, conectarlas con infraestructura vial, servicios públicos, capacitación laboral, turismo y generación de empleo.

“Limón ya no está siendo dejada atrás. Limón ya no es la cenicienta del cuento”, sostuvo Fernández al finalizar la actividad.