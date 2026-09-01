Cuba

ONU alertó de las trabas al traslado marítimo de ayuda humanitaria hacia Cuba

La organización dijo que los obstáculos en operaciones por barco encarecieron la logística, sumaron exigencias y demoraron la entrega de insumos a la población, por lo que debió usar vuelos para completar envíos humanitarios

Avión de carga blanco y azul con puertas abiertas en aeropuerto. Una camioneta, una furgoneta, conos y dos trabajadores en pista. Torre de control visible
Un avión de carga de 7A Air Cargo en pista, listo para el primer vuelo de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba, parte de un plan de USD 100 millones.
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El Sistema de Naciones Unidas en Cuba informó este lunes que las dificultades para trasladar insumos humanitarios por vía marítima obligaron a recurrir al transporte aéreo. La alternativa elevó los costos y retrasó la llegada de recursos destinados a la población.

Según reportó EFE, la organización señaló en sus redes sociales que los obstáculos en las operaciones marítimas provocaron gastos adicionales, mayores exigencias logísticas y demoras en la distribución de los productos entre las personas beneficiarias.

Pese a esas limitaciones, el organismo confirmó la llegada a la isla de 213,000 frascos de suplementos prenatales, que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) adquirió con apoyo del Gobierno de Corea del Sur. La carga permitirá asistir a unas 30,430 mujeres embarazadas y en período de lactancia.

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“Que nada detenga el trabajo humanitario”, expresó el Sistema de Naciones Unidas en Cuba al informar sobre la recepción de los suplementos, cuya distribución busca cubrir parte de las necesidades nutricionales de las mujeres durante el embarazo y la lactancia.

La semana pasada, Unicef Cuba había comunicado que no pudo concretar el envío de los frascos por barco. La agencia optó entonces por un traslado aéreo entre Ciudad de Panamá y La Habana, con recursos propios para afrontar el incremento de los gastos.

La entidad sostuvo que la urgencia de garantizar tratamientos completos para las embarazadas justificó el cambio de ruta. De acuerdo con EFE, el objetivo consiste en que las beneficiarias puedan recibir los suplementos durante todo el embarazo y también en la etapa de lactancia materna.

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Miembros de una flotilla que partió de México, junto con trabajadores portuarios locales, descargan ayuda humanitaria a su llegada a la bahía de La Habana en medio de un bloqueo petrolero estadounidense que ha asestado un duro golpe a la ya precaria infraestructura energética de la isla, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. Jorge Luis Baños/Pool vía REUTERS
Miembros de una flotilla que partió de México, junto con trabajadores portuarios locales, descargan ayuda humanitaria a su llegada a la bahía de La Habana en medio de un bloqueo petrolero estadounidense que ha asestado un duro golpe a la ya precaria infraestructura energética de la isla, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. Jorge Luis Baños/Pool vía REUTERS

La crisis y las sanciones que agravan la logística

La llegada de la ayuda ocurre en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, donde persisten problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros productos básicos. Las autoridades cubanas atribuyen parte de esas dificultades al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y a las restricciones financieras y comerciales que afectan sus operaciones internacionales.

El texto difundido por Naciones Unidas no identificó las causas específicas que impidieron el transporte marítimo de esta carga. No obstante, la situación se conoce después de que varias compañías navieras redujeran o suspendieran operaciones vinculadas con la isla ante el riesgo de sanciones estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que, según el Gobierno cubano, contempla medidas contra personas y empresas que trabajen o hayan trabajado con las autoridades de La Habana, así como contra quienes les hayan brindado apoyo financiero, material o tecnológico.

Tras esa decisión, las navieras CMA CGM, de Francia, y Hapag-Lloyd, de Alemania, dejaron de aceptar nuevos pedidos relacionados con Cuba, según información difundida por autoridades de la isla. La medida afectó el movimiento de mercancías hacia el país caribeño.

Carga envuelta en embalaje blanco y redes, dispuesta en línea sobre una pista de aeropuerto bajo un cielo azul. Se observa la cola roja de un avión
El cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba espera en la pista del aeropuerto de Miami, listo para el primer vuelo de un plan de USD 100 millones.

Contenedores retenidos y envíos bloqueados

A finales de julio, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, denunció que más de 7,000 contenedores permanecían retenidos en puertos del Caribe. Entre los cargamentos había alimentos, recursos para los sectores energético e hidráulico y medicamentos.

La empresa estatal Medicuba también reportó la inmovilización de dos contenedores con un fármaco para tratar la epilepsia en el puerto colombiano de Cartagena de Indias. Según la compañía, Hapag-Lloyd rechazó liberar el cargamento por considerar que debía cumplir las disposiciones del bloqueo estadounidense.

El caso de los suplementos prenatales expone las dificultades que enfrentan agencias internacionales y empresas proveedoras para trasladar recursos a Cuba, incluso cuando los envíos tienen fines humanitarios. Para Unicef, la prioridad fue evitar que la falta de una ruta marítima demorara aún más la entrega de un producto destinado a embarazadas y madres lactantes.

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