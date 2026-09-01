El Salvador

Ya es oficial la homologación de licencias entre El Salvador e Italia: ¿cuáles son los requisitos?

El mecanismo ya rige entre ambas naciones y fija requisitos, plazos y exclusiones que pueden cambiar por completo cada gestión

Licencias de conducir para la diáspora- licencia de conducir El Salvador
Licencias de conducir para la diáspora- licencia de conducir El Salvador
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Desde el 25 de agosto está vigente el acuerdo entre El Salvador e Italia para el reconocimiento recíproco y la conversión de licencias de conducir no provisionales. La medida permite que los ciudadanos que fijen residencia en cualquiera de los dos países sustituyan su documento por uno local, bajo condiciones definidas y, en la mayoría de los casos, sin exámenes teóricos ni prácticos.

El convenio busca facilitar la movilidad de los conductores salvadoreños en Italia y de los italianos en El Salvador, además de eliminar una barrera para quienes requieren un vehículo como parte de su empleo. La conversión permite que los beneficiarios conduzcan con un permiso reconocido por las autoridades del país donde viven.

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El acuerdo fue suscrito en Roma el 19 de junio de 2026 y fue publicado en el Diario Oficial salvadoreño del 17 de agosto. Su aplicación abarca licencias vigentes, definitivas y emitidas antes de que el titular adquiriera la residencia en el otro país.

¿Quiénes pueden solicitar la conversión?

El instrumento firmado el 19 de junio de 2026 avanza a comisiones y fija un calendario de entrada en vigor tras dos notificaciones oficiales, en un trámite que busca reducir cargas y costos administrativos (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El instrumento firmado el 19 de junio de 2026 avanza a comisiones y fija un calendario de entrada en vigor tras dos notificaciones oficiales, en un trámite que busca reducir cargas y costos administrativos (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El beneficio está dirigido a personas con licencias de conducir no provisionales y válidas, expedidas por las autoridades competentes de El Salvador o de Italia. El titular debe haber establecido su residencia en el territorio de la otra parte para iniciar el trámite.

Las reglas fijan un límite de tiempo. La licencia original deja de ser válida para conducir en el país de residencia un año después de que la persona fijó su residencia. A partir de ese momento, el conductor deberá contar con la licencia local o completar el proceso que corresponda según la legislación interna.

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El convenio contempla la conversión sin pruebas de conducción en los siguientes casos:

  • Un salvadoreño que reside en Italia puede convertir su licencia sin rendir exámenes si lleva menos de seis años de residencia en ese país.
  • Un italiano que reside en El Salvador puede hacer el mismo trámite sin exámenes si lleva menos de seis años de residencia en territorio salvadoreño.

Quienes acumulen seis años o más de residencia en el país receptor no podrán acogerse a este acuerdo para realizar la conversión sin pruebas.

Las autoridades podrán exigir un certificado médico para comprobar que el solicitante cumple con las condiciones psicofísicas requeridas para conducir los vehículos de la categoría solicitada.

Licencias que quedan fuera del convenio

El acuerdo no aplica a todos los documentos de conducción. Quedan excluidas las licencias obtenidas a partir del canje de un permiso expedido por un tercer Estado, cuando ese documento no pueda convertirse en el país donde se solicita el nuevo permiso.

Tampoco basta con tener una licencia provisional. Si el conductor poseía un documento de ese tipo, solo podrá acogerse al convenio cuando hubiera obtenido una licencia definitiva antes de adquirir la residencia en el otro país.

El texto también prevé casos para conductores con necesidades que exijan adaptaciones en el vehículo. En esas situaciones, las autoridades pueden requerir una prueba práctica de conducción.

Pintura al óleo de personas con ropa azul y blanca que llevan banderas de El Salvador frente al Duomo de Milán.
Un grupo de salvadoreños sostiene banderas nacionales durante una concentración frente a la catedral del Duomo en Milán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué documentos deben presentar los salvadoreños en Italia?

Los titulares de una licencia expedida en El Salvador deberán presentar el documento original y los requisitos que establezca la normativa italiana. Además, tendrán que entregar una “Certificación de licencia de conducir salvadoreña”.

Ese certificado deberá emitirse en idioma italiano por las representaciones diplomáticas y consulares salvadoreñas en Italia. La constancia forma parte de los anexos técnicos del acuerdo y servirá para verificar la autenticidad y la vigencia del permiso presentado.

En Italia, la autoridad central encargada de las conversiones es el Ministerio de Infraestructuras y Transportes, a través de la Dirección General de Motorización. Los trámites se realizan en las oficinas periféricas de la Motorización Civil, conocidas como UMC.

En El Salvador, la gestión corresponde al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, por medio del Viceministerio de Transporte y la Dirección General de Tránsito.

¿Cómo serán las equivalencias de categorías?

La conversión no significa que todas las categorías de una licencia italiana tendrán una equivalencia automática para cualquier vehículo en El Salvador. El acuerdo incorpora tablas específicas que determinan qué permiso salvadoreño corresponde a cada categoría italiana.

La categoría italiana A, destinada a motocicletas, equivale a la categoría M en El Salvador. En cambio, las licencias italianas A1 y A2 no tienen una equivalencia consignada en la tabla publicada.

Para los vehículos particulares, varias categorías italianas pueden convertirse en licencia salvadoreña particular. Entre ellas figuran B emitida desde el 1 de enero de 1986, B con código 110, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE y combinaciones de CE+D.

Hay una excepción para la licencia italiana categoría B emitida antes del 1 de enero de 1986. Ese documento se convierte en una licencia salvadoreña particular más categoría M, debido a que habilita también la conducción de motocicletas sin limitaciones.

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