Deportes

Estudiantes de La Plata recibe a Newell’s en el cierre de la fecha 7 del Torneo Clausura

El Pincha enfrenta a la Lepra rosarina, mientras que Defensa hace lo propio con Platense. Más tarde, desde las 21:15, San Lorenzo visitará a Instituto y Tigre se medirá con Barracas Central

Estudiantes (LP), Newell’s, Defensa y Justicia, Platense, Instituto, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central
Los cuatro partidos que cerrarán la fecha 7 del Torneo Clausura
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La séptima fecha del Torneo Clausura baja el telón en la jornada del lunes con cuatro partidos. Al unísono desde las 19, Estudiantes recibe en La Plata a Newell’s, mientras que Defensa y Justicia hace lo propio con Platense en Florencio Varela. Más tarde, desde las 21:15, San Lorenzo visitará a Instituto en Córdoba y Tigre se medirá con Barracas Central.

ESTUDIANTES (LP) - NEWELL’S

Estudiantes (LP) - Newell’s
Estudiantes choca contra Newell’s en La Plata
                                                 

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, Estudiantes se mide contra Newell’s en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. Juan Pafundi es el árbitro principal y la transmisión está a cargo de TNT Sports.

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Luego de clasificar a los cuartos de final de la Libertadores, el Pincha logró meterse en la misma instancia de la Copa Argentina al vencer por 3-1 a Barracas Central. No obstante, necesita sumar puntos para acomodarse en la tabla de posiciones: marcha 14° con seis puntos en la zona A y un triunfo lo depositará en la parte alta de la tabla anual (7° con 37).

Del otro lado, la Lepra encadenó dos triunfos en sus últimas presentaciones (2-0 vs. Riestra y 2-1 vs. Banfield) y escapó de la zona baja de la Anual con 25 puntos, además de que se asentó en puestos de clasificación a los playoffs del Clausura con 10. Sin embargo, la atención de Newell’s también se centra en el próximo fin de semana: visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por el clásico.

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Formaciones:

Árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

TV: TNT Sports.

DEFENSA Y JUSTICIA - PLATENSE

Defensa y Justicia - Platense
Defensa y Justicia recibe a Platense en Florencio Varela

En Florencio Varela, Defensa y Justicia recibe a Platense con el objetivo de quedar como uno de los punteros de la zona A del Torneo Clausura. Juan Pablo Loustau es el árbitro principal y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.

Después de la dura derrota contra Estudiantes, el Halcón de Varela encadenó una buena racha de resultados al vencer a Newell’s, igualar 1-1 contra Vélez en Liniers e imponerse 2-1 sobre Belgrano en Córdoba. Esto le permitió al equipo de Julio Vaccari quedar cuarto de la zona A con 11 unidades.

La vuelta de Martín Palermo al banco de suplentes revitalizó a un Platense que estaba apagado. El Calamar se metió a los cuartos de final de la Libertadores y viene de vencer a Instituto en la Copa Argentina, en dos clasificaciones que se definieron en los penales. En medio de esto, le sacó un empate 1-1 a Boca Juniors y le ganó 2-1 a Barracas Central de visitante. El equipo de Vicente López se ubica 10° con ocho puntos.

Formaciones:

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

VAR: Andrés Merlos.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

TV: ESPN Premium.

INSTITUTO - SAN LORENZO

Instituto - San Lorenzo
San Lorenzo visitará a Instituto en Alta Córdoba

En el último turno de la jornada, Instituto y San Lorenzo se enfrentarán desde las 21:15 en Alta Córdoba en un duelo que genera expectativa. El árbitro principal será Andrés Gariano y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Pese a que la Gloria viene de recibir un golpe al quedar eliminado de la Copa Argentina en la tanda de penales contra Platense, mantiene un gran presente en el Clausura: se ubica en lo más alto de la zona A con 13 unidades —mismas que Vélez— y un triunfo le permitirá ser el único líder. En la Tabla Anual está 11° con 34 puntos y podría meterse en puestos de clasificación a la Sudamericana.

El ciclo de Néstor Pipo Gorosito por San Lorenzo continúa con un transcurso irregular. El Ciclón logró solo dos triunfos (Gimnasia de Mendoza y Unión) y viene de igualar sin goles contra Estudiantes de Río Cuarto. El elenco azulgrana marcha 12° en la zona A con siete unidades.

Posibles formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Diego Sosa, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Jonatan Galván; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Giuliano Cerato, Álex Luna o Jeremías Lázaro; Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Juan Domingo Perón

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

TIGRE - BARRACAS CENTRAL

Tigre - Barracas Central
Tigre chocará contra Barracas Central en Victoria

En el cierre de la fecha 7, Tigre recibirá a Barracas Central en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria. Facundo Tello será el árbitro principal y la transmisión desde las 21:15 estará a cargo de ESPN Premium.

Tras quedar eliminado de la Sudamericana contra Montevideo City Torque, el Matador se redimió con un triunfo por 2-1 sobre Central Córdoba (SdE). Esto le permitió al equipo de Diego Dabove escalar a la quinta posición de la zona B con 11 unidades, aunque un triunfo le permitirá quedar segundo.

En la otra cara de la moneda, el Guapo atraviesa un momento delicado con una racha de cuatro derrotas al hilo: 2-0 vs. Gimnasia (LP), 0-1 vs. Rosario Central, 1-2 vs. Plantense y 3-1 vs. Estudiantes (LP), lo que selló su eliminación de la Copa Argentina. Pese al panorama adverso, se ubica 9° en la zona B con nueve puntos.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Villalba, Federico Álvarez; Santiago González, Martín Garay, Jabes Saralegui; Santiago López, Ignacio Russo y Mauro Méndez. DT: Diego Dabove.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Nicolás Capraro, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Esteban Rolón, Tomás Porra, Iván Tapia; Norberto Briastro o Gonzalo Maroni y Facundo Bruera. DT: Damián Ayude.

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: José Dellagiovanna

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

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