Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

El vicepresidente Juan Manuel Medina confirmó que la dirigencia, con el respaldo de distintos sectores, busca sentar las bases para seducir al capitán de la selección argentina

Messi, con la casaca del
Messi, con la casaca del Inter Miami, en el Coloso Marcelo Bielsa

La presentación de un proyecto para que Lionel Messi juegue en Newell’s Old Boys durante el primer semestre de 2027 ha generado una ola de expectativa en Rosario y en el resto del fútbol argentino. La intención fue confirmada por Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club, quien explicó a TN que la propuesta cuenta con el respaldo de las autoridades del club, así como de la ciudad y representantes del fútbol nacional, aunque hasta ahora se trata de una carta de intención, la idea de establecer las bases para seducir al astro, de 38 años.

“Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, afirmó Medina en diálogo con TN, destacando la prudencia con la que la dirigencia maneja las gestiones.

“Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino”, puntualizó Medina. El vicepresidente de la gestión que encabeza Ignacio Boero, quien ganó las elecciones en diciembre, detalló que en esta iniciativa participan figuras públicas y deportivas de todos los niveles, con la meta de generar “las condiciones necesarias para concretar una presencia que sería histórica para el fútbol argentino”.

Medina remarcó que el éxito del plan depende de ciertos factores fundamentales. “Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, subrayó, haciendo énfasis en que los mayores esfuerzos están orientados tanto a la mejora de las instalaciones como a la conformación de un equipo atractivo para Messi en la etapa final de su carrera. Vale destacar que la Lepra no comenzó de la mejor manera el Torneo Apertura: apenas sumó un punto en las primeras tres presentaciones, por eso la dirigencia no quiere que la difusión de la idea sea tomada como un recurso para desviar el inicio oscilante del conjunto dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez.

El origen de este movimiento político se remonta a la formación de la agrupación UNEN, encabezada por Ignacio Boero, actual presidente del club. Medina detalló a TN que “los primeros contactos comenzaron a gestarse en 2024, cuando se conformó la agrupación política UNEN, que compitió en las elecciones de la institución en diciembre de 2025”. Desde entonces, la idea comenzó a consolidarse en la planificación de los dirigentes. Como explicó, “desde ese momento se empezó a pensar este proyecto a largo plazo”.

El propio Boero cerró su campaña con una casaca de Newell’s con el dorsal Nº 10 y el apellido Messi estampado. “Como para todo hincha, sería un sueño que venga, pero tenemos que darle todas las condiciones y que él tenga ganas de venir. Haremos lo que esté a nuestro alcance y hasta lo imposible para que venga”, le había dicho a Infobae hace a principios de diciembre.

Medina admitió que existieron conversaciones embrionales con el círculo íntimo de Messi, aunque la cautela sigue siendo imprescindible. “Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones”, reconoció.

Vale recordar que Messi tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer. El 21 de febrero se presentará en una nueva edición del torneo ante Los Ángeles FC en condición de visitante. Y en abril será el capitán del equipo que inaugurará el Miami Freedom Park, el nuevo hogar de la franquicia.

El futbolista llegó a Estados Unidos en 2023 y se convirtió en la gran figura del proyecto deportivo del club. Bajo su mando, el equipo obtuvo los dos primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.

En ese periodo, Messi también conquistó reconocimientos individuales, como el premio al Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup 2023, en la que anotó 10 goles en siete partidos, y el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS 2024, gracias a sus 36 contribuciones de gol en apenas 20 encuentros de fase regular.

A pesar del anhelo de Newell’s y del afecto de la Pulga por el club de sus amores y el que lo cobijó en Infantiles, según pudo saber Infobae, el delantero sigue proyectando su carrera día a día. Y sus objetivos inmediatos son el Mundial 2026 y sus compromisos con el Inter Miami, con el que firmó un contrato largo hace apenas un puñado de meses.

Incluso, en los últimos días surgió también el rumor de una presunta oferta del Galatasaray de Turquía, que implicaba una estancia corta en Estambul y la posibilidad de jugar solamente 12 encuentros como local, para evitar traslados. No obstante, no existieron contactos formales ni con el jugador ni con las Garzas. ¿Podrá corporizarse el sueño de la Lepra con el tiempo?

