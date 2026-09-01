El debate sobre la tachadura de Messi en la carta con la que se despidió de la Selección: qué decía la palabra

La palabra que tachó Messi en su carta generó un debate con el objetivo de descifrar la frase completa

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En la carta escrita a mano con la que Lionel Messi se despidió de la selección argentina, además de las emociones que despertó a nivel colectivo en todo el mundo, hubo un detalle de la escritura que llamó especialmente la atención: una palabra tachada que varios usuarios en redes sociales intentaron descifrar.

Messi parece haber escrito la palabra “siento” y después decidió tacharla y reemplazarla por “entiendo”. La corrección generó distintas interpretaciones entre quienes observaron la carta e intentaron identificar qué había escrito originalmente el futbolista, ya que el término no puede comprenderse con facilidad.

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Aunque otra parte de los comentarios sostuvo que la palabra original podía ser “pienso”, los usuarios no lograron establecer una interpretación unánime sobre lo que el capitán de la selección argentina había escrito antes de corregir la frase. La carta comenzó con una explicación relacionada con el tiempo que había pasado desde la definición del Mundial 2026 en el que España venció a Argentina por la mínima. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, así inició el texto escrito por el 10.

La corrección en una línea clave se volvió el centro de la conversación, porque algunos usuarios en redes identificaron “siento”

En la carta, Messi describió el dolor que le provocó tomar la decisión. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”.

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Además de la palabra tachada, la carta incluyó varios guiños a distintas etapas de Messi con la selección argentina. El futbolista hizo referencia a las derrotas importantes y a las finales que no salieron como esperaba.

Luego de la final en el Mundial 2026 Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina (REUTERS/Lee Smith/File Photo)

El mensaje también remitió a su primer retiro del conjunto nacional, anunciado en 2016 después de la Copa América Centenario disputada en Estados Unidos. Durante esos años, Messi también fue cuestionado por jugar en el Barcelona de España y por la distancia que algunos señalaban entre su carrera en Europa y la selección argentina. Con el tiempo, esa percepción cambió por completo.

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El rosarino llegó a su despedida como un jugador que ya no tenía más para demostrar. Tampoco parecía tener algo que reprocharse, ya que había conseguido los objetivos que se había propuesto con la Albiceleste, hasta las metas impensadas. Su recorrido incluyó la conquista de los títulos que había buscado durante años. Esa sensación quedó reflejada en otra de las frases de la carta: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”.

El 10 explicó su decisión en una emotiva carta que movilizó al mundo (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Otro detalle llamó la atención de quienes observaron la carta de despedida. El texto fue escrito con una lapicera adornada con un giratiempos, un artefacto de la saga de Harry Potter que permite regresar al pasado y revivir momentos irrepetibles. La referencia también adquirió un sentido personal por la afición que la familia tiene por las películas y los libros del joven mago, tanto Leo, como su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, son fanáticos del universo.

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De esta manera, el ex Barcelona y PSG cerró una etapa gloriosa de los últimos años como capitán de Argentina. Su despedida estuvo acompañada por los mensajes emotivos de sus compañeros, sus familiares, figuras del fútbol e instituciones que destacaron la entrega de Lionel Messi a nivel internacional.