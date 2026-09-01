La primera infancia de El Salvador recibirá en sus aulas 375.000 libros y 195.000 instrumentos musicales para aprender jugando

Con apoyo del Banco Mundial, el Gobierno distribuirá 375.000 volúmenes de la Colección Árbol de Vida, 195.000 instrumentos musicales y 37.000 recursos lúdicos para implementar el nuevo Currículo Nacional (Captura de pantalla de video)

Guardar

La primera dama de El Salvador, Gabriela Rodríguez de Bukele, anunció que, con apoyo del Banco Mundial, el Gobierno dotará al 100% de las escuelas que atienden Primera Infancia con 375.000 libros de la Colección Árbol de Vida, 195.000 instrumentos musicales y 37.000 recursos lúdicos, además de otros materiales educativos, para aplicar el nuevo Currículo Nacional.

Rodríguez de Bukele afirmó que el objetivo es que los insumos lleguen “a las manos de nuestros niños” y se usen como una oportunidad para “descubrir, crear, imaginar y aprender jugando”, con aulas que acompañen y fortalezcan su desarrollo.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó que ya inició la entrega de kits en centros educativos que atienden Primera Infancia en todo el país. Detalló que incluyen libros, instrumentos musicales, juegos y material sensorial como parte de la implementación del Currículo Nacional para Primera Infancia.

PUBLICIDAD

Respaldo del organismo en materia educativa

Vale destacar que el proyecto Crecer y Aprender Juntos del Banco Mundial en El Salvador concentra la principal cooperación entre el organismo y el país en materia educativa, con una estrategia que apunta a mejorar el aprendizaje desde la primera infancia y a modificar cuatro dimensiones del sistema al mismo tiempo: qué se enseña, cómo se enseña, en qué condiciones se aprende y qué papel cumplen las familias.

La primera dama anuncia la entrega de libros y materiales para todas las escuelas de primera infancia (Captura de pantalla de video)

El programa, descrito en un texto del propio organismo sobre el trabajo de su equipo durante los últimos cuatro años, incluye la entrega de libros y materiales a más de 62 mil familias y la capacitación de madres y padres para acompañar la lectura y el desarrollo emocional de sus hijos en casa. Ese componente busca ampliar las oportunidades de aprendizaje fuera del aula y atender patrones culturales que, según la publicación, limitaron históricamente a las niñas.

PUBLICIDAD

La iniciativa fue presentada como un punto de inflexión para la educación salvadoreña porque se enfoca en que los niños aprendan mejor desde su ingreso al sistema educativo. Su alcance combina intervención temprana, formación docente, evaluación, infraestructura escolar y articulación entre hogar y escuela.

Esa base, según el Banco Mundial, busca asegurar buenos cuidados y aprendizajes desde el inicio en todas las áreas de intervención. La lógica es que la calidad no dependa del centro al que asiste cada niño, sino de criterios compartidos para todo el sistema.

Otro componente se concentra en los docentes, definidos por el organismo como la principal palanca para transformar la educación en el país. El proyecto los capacita en nuevas formas de enseñanza orientadas a favorecer el desarrollo del cerebro en los primeros años. La intervención no se limita a los maestros en ejercicio. También modifica la formación de los futuros docentes para que lleguen mejor preparados a las aulas y cuenten con mejores herramientas desde el comienzo de su carrera.

PUBLICIDAD

El anuncio incluye una entrega masiva de bibliotecas, música y juego, ligada a una reforma educativa nacional ya en marcha en los centros que atienden a los más pequeños (Captura de pantalla de video)

Financiamiento y crédito

El Banco Mundial aprobó este 31 de marzo de 2026 un programa de USD 501 millones para El Salvador orientado a acelerar el aprendizaje en la educación básica pública, fortalecer la práctica docente e integrar tecnología en las aulas con la meta de que los estudiantes desarrollen habilidades fundamentales que, en el futuro, mejoren su inserción laboral y su acceso a empleos de mayor productividad.

El financiamiento, según informó el organismo, respaldará un programa gubernamental más amplio que se ejecutará entre 2026 y 2031. El esquema será de préstamo por resultados, una modalidad que se aplicará por primera vez en el país. El programa se llama AprendES: Programa para Acelerar el Aprendizaje en El Salvador mediante la Innovación Digital. Su implementación alcanzará a los centros educativos públicos del país en los grados de educación básica del dos al 11.

PUBLICIDAD