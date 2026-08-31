Kevin Sorbo, estrella de ‘Hércules’, revela las tres razones por qué no piensa volver a California: “Estoy harto”

Kevin Sorbo habla de su nueva vida en Florida y cierra la puerta a California.

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Kevin Sorbo aseguró que no tiene planes de regresar a California, estado que dejó hace casi siete años para establecerse en Florida.

El actor, conocido por protagonizar las series Hercules: The Legendary Journeys y Andromeda, explicó que su decisión estuvo relacionada con distintos aspectos de su vida personal y profesional.

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En una entrevista con Fox News Digital, el artista señaló que su mudanza a Florida le permitió encontrar una sensación de aceptación que, según sus declaraciones, había comenzado a resultarle más difícil experimentar en California.

El famoso resumió sus principales razones para no volver al estado con tres palabras: “impuestos, tráfico y negatividad”.

Kevin Sorbo aseguró que los impuestos y el tráfico son algunas de las razones por las que se mudó de California. (Captura de video)

Sin embargo, Kevin Sorbo reconoció que todavía extraña algunos lugares y aspectos de su antigua vida en California, entre ellos Westlake Village, Thousand Oaks, su campo de golf, su antigua casa y el clima de la región. Aunque, explicó que las condiciones que encontró en Florida compensan esas ausencias.

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“Aquí en Florida, sí, tenemos cinco meses de humedad bastante alta. Hace bastante calor, pero los inviernos aquí son realmente increíbles. Sí, hay cosas que extraño, pero que se queden con sus impuestos, con su tráfico y con su negatividad, yo ya terminé”, dijo.

Más allá del cambio de residencia, Sorbo vinculó su salida de California con su percepción de la industria del entretenimiento.

De hecho afirmó que la comunidad del cine independiente lo ha acogido con los brazos abiertos, y que cineastas y creadores de todo el país se han puesto en contacto con él a través de su productora, Sorbo Studios. “La gente que he conocido aquí, los contactos que he hecho, ha sido increíble”, dijo.

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El actor, quien ha expresado públicamente sus posiciones políticas y religiosas, afirmó que algunas personas vinculadas con Hollywood han enfrentado consecuencias profesionales por identificarse con posturas conservadoras o cristianas.

Kevin Sorbo aseguró que en Hollywood cancelan a quienes tienen ideas conservadoras. (Captura de video)

“Por eso, creo que muchas cosas en Hollywood, como cuando ponen en listas negras a personas con puntos de vista conservadores o cristianos, son como si fueran niñas malas de séptimo grado. Me parece ridículo e infantil. Todos tenemos opiniones diferentes. No hay nada de malo en eso”, indicó.

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Kevin Sorbo también afirmó que algunos actores y profesionales conservadores que trabajan en Hollywood han optado por mantener sus opiniones en privado debido a experiencias que, según él, han ocurrido en la industria.

Incluso, se ha descrito a sí mismo como alguien que ha sido “cancelado” por sus opiniones. Sin embargo, afirmó que esa experiencia no lo ha convencido de guardar silencio.

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En cambio, está retando a otros conservadores de Hollywood a que dejen de esconderse y aseguró que, pese a sus propias diferencias con sectores de Hollywood, continúa trabajando.

Su actividad profesional reciente incluye Elijah Peel, una película de temática religiosa inspirada en una historia real.

Kevin Sorbo trabajó recientemente en la película 'Elijah Peel'. (Shutterstock)

La producción sigue a una estrella de rock cuya carrera y consumo de sustancias atraviesan una crisis después de sufrir un ataque cardíaco que casi le cuesta la vida. La historia incorpora a una joven cuya fe influye en el proceso que lleva al personaje principal a cuestionar su forma de vida.

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En la película, Kevin Sorbo interpreta al representante artístico del músico. Willie y Korie Robertson, conocidos por su participación en Duck Dynasty, figuran como productores ejecutivos del proyecto.

El actor también considera que el crecimiento de las producciones de temática religiosa ha permitido desarrollar proyectos dirigidos a públicos específicos sin depender necesariamente de los grandes estudios de Hollywood. Según Sorbo, existe una audiencia considerable para este tipo de películas en Estados Unidos.

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Durante la entrevista, el intérprete habló además sobre su vida familiar y su matrimonio con Sam Sorbo, con quien lleva casi tres décadas de relación. Al referirse a los elementos que han contribuido a mantener su matrimonio, mencionó el humor, la capacidad de llegar a acuerdos y la familia.

Kevin Sorbo lleva tres décadas de relación con su esposa Sam Sorbo. Shutterstock

Sorbo bromeó al explicar que una de sus estrategias consiste en estar de acuerdo con su esposa, aunque también reconoció que ambos tienen diferencias y que han logrado resolverlas con el paso de los años.

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La pareja tiene tres hijos: dos varones de 24 y 22 años y una hija de 20 años. Sorbo señaló que su familia continúa siendo una de sus principales prioridades.