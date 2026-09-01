Así se vive la mayor transición de los Lakers: entre la rutina, los recuerdos y la expectativa tras la venta récord a Bob Iger y Josh Kushner

La venta del control de los Lakers a Bob Iger y Josh Kushner valuó la franquicia de Los Ángeles en USD 12.500 millones (REUTERS/@Fortune Magazine)

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El acuerdo para vender el control de los Lakers a Bob Iger y Josh Kushner, con una valoración de USD 12.500 millones, abrió otra transición en la franquicia de Los Ángeles.

En ese marco, la operación aún requiere revisión y Mark Walter conserva el control operativo junto al Buss Family Trust.

La noticia reactivó, puertas adentro, una mezcla de rutina y expectativa entre empleados que siguen bajo la estructura anterior.

Si bien Jeanie Buss continúa como gobernadora operativa del equipo, la venta y la revisión en curso mantienen abierta la incógnita sobre el próximo mando en la franquicia.

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Sus hermanos votaron cinco a cero a favor de acompañar la venta y desprenderse de sus acciones remanentes; ella se abstuvo y presentó una moción para impugnar esa votación.

La operación de los Lakers aún debe ser revisada y Mark Walter conserva el control operativo junto al Buss Family Trust (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Según The Athletic, sitio especializado en deportes, desde que Iger y Kushner acordaron la compra del control de la franquicia, no hubo cambios de fondo dentro de las oficinas.

Lon Rosen, que asumió el área comercial tras la adquisición de Walter el año pasado, siguió activo en las reuniones, de acuerdo con fuentes citadas por la publicación.

La organización mantuvo entrevistas para varios cargos: hace dos semanas publicó una búsqueda de productor de video en el portal especializado Teamwork Online.

La franquicia mantiene búsquedas abiertas, pero posterga puestos de peso

Esa actividad no se extendió, al menos por ahora, a las posiciones más sensibles. Fuentes, incluidas algunas de alto rango, reconocieron a The Athletic, sitio especializado en deportes que los cargos de mayor jerarquía, sobre todo en operaciones de básquetbol, no se cubrían de manera activa.

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Dentro del club rechazaron la idea de una “congelación de contrataciones”, pero varias voces admitieron que no tenía sentido avanzar con incorporaciones de peso en medio de esta transición.

Los Lakers mantuvieron búsquedas laborales abiertas, pero postergaron cargos de mayor jerarquía durante la transición de control

Esa pausa probablemente alcanzó al puesto de asistente de gerente general que Rob Pelinka había dicho que el equipo planeaba sumar en esta pretemporada para encargarse de personal y reclutamiento.

Al final de la temporada, los Lakers incorporaron a Rohan Ramades como asistente de gerente general de estrategia y sistemas de datos, y la evaluación inicial sobre su trabajo fue favorable, según The Athletic.

La franquicia también ofreció el otro cargo de asistente de gerente general a Steve Senior, de Minnesota, y a Prosper Karangwa, de Filadelfia, pero ambos optaron por seguir en sus equipos.

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Las conversaciones para ampliar la estructura de la oficina deportiva siguieron en marcha. Aun así, no quedó claro cómo ni cuándo se designará a la persona que lidere un equipo de observación profesional que la organización considera necesario.

Ese antecedente explicó parte de la tensión interna. La transición anterior, desde el estilo familiar de la familia Buss hacia un régimen más orientado a resultados económicos bajo Walter, incluyó despidos en varias rondas y una reorganización de prioridades.

También hubo cambios laborales que generaron rechazo. La dirigencia eliminó el esquema híbrido y exigió cinco días de trabajo presencial en la sede de El Segundo, California; la política se relajó durante el verano y el edificio volvió a vaciarse.

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The Athletic informó que no hubo cambios de fondo en las oficinas de los Lakers tras el acuerdo de compra de Bob Iger y Josh Kushner (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

El recuerdo de la venta anterior moderó la reacción interna

El 12 de agosto, cuando se conoció el acuerdo para vender el control de la franquicia, ocurrió lo contrario. El estacionamiento estuvo lleno y los pasillos, colmados.

Nadie necesitó que le dijeran que fuera a trabajar ese día: por segunda vez en 14 meses, los Lakers afrontaban la perspectiva de un cambio de control y todos quisieron ver qué ocurría después.

Una fuente de la organización dijo que sus compañeros se aseguraron de presentarse en la oficina. La escena no estuvo marcada por el pánico, sino por una mezcla de incredulidad y rutina, después de más de un año de cambios filosóficos, nuevos procedimientos y nuevas relaciones de trabajo.

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Más de media docena de empleados actuales, todos bajo condición de anonimato para hablar con libertad sobre la situación interna, transmitieron una mirada positiva sobre el rumbo posible con Iger y Kushner, según The Athletic.

Algunos empleados consultados por The Athletic cuestionaron la influencia del modelo de los Dodgers, al que asociaron con un mayor peso de la analítica.

Por eso, entre quienes desconfiaron de esa orientación, la posibilidad de un nuevo equipo de conducción no fue recibida con disgusto, aunque todavía haya muchas incógnitas y no exista un historial comparable al éxito reciente de los Dodgers. En ese clima, la expectativa convivió con la fatiga de otra sacudida institucional.

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La percepción dominante entre el personal de base fue que el trabajo siguió. Ganar continuó como objetivo y la actividad diaria no se detuvo, aun cuando en el último año las olas de cambio no dejaron de golpear a la organización.

Una de las fuentes resumió esa normalización del sobresalto: el día de la venta, miró a sus compañeros, se rió y se encogió de hombros ante otra reestructuración difícil de creer.