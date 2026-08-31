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Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia tras su presentación en St. Louis

El episodio ocurrió poco más de dos meses después de que el cantante interrumpiera un concierto en Minnesota tras sentirse mareado

Lionel Richie
Lionel Richie termina en cuidados intensivos tras su concierto en St. Louis. (REUTERS)
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Lionel Richie fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital después de ofrecer un concierto en St. Louis, Missouri, el sábado 29 de agosto.

El cantante estadounidense, de 77 años, tomó la decisión de acudir al centro médico como medida de precaución, según informó TMZ, medio que dio a conocer inicialmente la hospitalización.

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El ingreso hospitalario ocurrió después de la presentación que el intérprete ofreció en The Muny, como parte de su actual gira Sing a Song All Night Long, en la que comparte escenario con Earth, Wind & Fire.

Richie tiene previsto continuar con la gira y, de acuerdo con el calendario anunciado, su siguiente presentación está programada para el 26 de septiembre en San Francisco.

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Pese a permanecer hospitalizado, Lionel Richie no ha cancelado su próxima fecha de la gira. REUTERS/Mario Anzuoni
Pese a permanecer hospitalizado, Lionel Richie no ha cancelado su próxima fecha de la gira. REUTERS/Mario Anzuoni

Durante el concierto en St. Louis, el artista solicitó a su equipo que le llevara una silla mientras interpretaba la última canción del repertorio, “All Night Long”. El episodio ocurrió después de que el cantante completara la mayor parte de la presentación ante el público.

La hospitalización se produce poco más de dos meses después de otro episodio de salud ocurrido durante el inicio de la misma gira.

El pasado 24 de junio, Lionel Richie tuvo que interrumpir un concierto en St. Paul, Minnesota, después de sentirse mareado mientras se encontraba sobre el escenario.

Aquella presentación correspondía a la primera fecha de su gira. Durante el concierto, el cantante comentó al público que se sentía mareado y señaló que nunca antes había interpretado “Dancing on the Ceiling” sentado.

Lionel Richie
Durante uno de sus conciertos, Lionel Richie aseguró sentirse mareado y pidió sentarse para seguir cantando. (REUTERS)

Posteriormente se sentó frente a un piano para cantar “Three Times a Lady” y tomó una pausa no programada.

Tras el episodio, Lionel Richie pospuso dos conciertos consecutivos. Sus médicos le recomendaron descansar antes de retomar sus actividades y regresar a un estado de salud adecuado para continuar con sus compromisos profesionales.

La estrella regresó al escenario el 30 de junio y bromeó con el público diciendo: “Los tenía preocupados por un momento, ¿eh?”, según TribLive .

“No tienen ni idea de lo que he pasado en las últimas 24 horas, escuchando a mis amigos darme consejos sobre lo que debería estar haciendo”, dijo.

Lionel Richieregresó a los escenarios tras el incidente en su concierto pasado. REUTERS/Mario Anzuoni
Lionel Richieregresó a los escenarios tras el incidente en su concierto pasado. REUTERS/Mario Anzuoni

Richie posteriormente utilizó sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su estado. El 4 de julio publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció las muestras de apoyo que había recibido después de la suspensión de los conciertos.

“Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos. Pittsburgh y Detroit fueron una maravilla. La energía, el baile, las caras entre la multitud… creamos recuerdos inolvidables juntos. Nos vemos en Toronto… ¡vamos a festejar toda la noche!”, escribió.

Richie mantiene una agenda activa entre sus presentaciones musicales y sus compromisos televisivos. El cantante forma parte del jurado de American Idol, programa en el que participa junto a Katy Perry y Luke Bryan en la evaluación de los concursantes.

Lionel Richie es jurado del programa de American Idol. REUTERS/Aude Guerrucci
Lionel Richie es jurado del programa de American Idol. REUTERS/Aude Guerrucci

Con una trayectoria de varias décadas, Richie alcanzó reconocimiento internacional como integrante de Commodores antes de iniciar una carrera como solista. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Hello”, “All Night Long”, “Say You, Say Me” y “Three Times a Lady”.

Por ahora, no se han divulgado públicamente detalles adicionales sobre las razones específicas que llevaron a Richie a ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos después de su presentación en St. Louis.

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