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Hugh Jackman ofrece a sus fans un mes de renta gratis en su departamento de Nueva York

El actor australiano puso nuevamente en venta el inmueble de cinco habitaciones, ubicado en Manhattan

Deborra-Lee Furness y Hugh Jackman han intentado vender su departamento en 29 millones de dólares. (REUTERS/Andrew Kelly)
Deborra-Lee Furness y Hugh Jackman han intentado vender su departamento en 29 millones de dólares. (REUTERS/Andrew Kelly)
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Hugh Jackman se sumó a una iniciativa que ofrece a algunos participantes la posibilidad de vivir un mes sin pagar renta en su vivienda en Nueva York, misma que continúa en el mercado y que busca vender por 29 millones de dólares.

El actor australiano, de 57 años, participa junto con Ankur Jain, fundador de Bilt, en la más reciente edición del programa “Rent Free”, un formato en el que distintas celebridades intervienen en desafíos para que miembros de la plataforma puedan obtener un mes de alojamiento sin costo.

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La participación de Jackman en esta iniciativa ocurre mientras su propiedad en Manhattan permanece disponible para compradores. El departamento, ubicado en el barrio de West Village, fue puesto a la venta en marzo por 29 millones de dólares.

Hugh Jackman adquirió el inmueble junto con su entonces esposa, Deborra-Lee Furness, en 2008 por aproximadamente 29.3 millones de dólares.

Hugh Jackman y Deborra-lee Furness
Hugh Jackman y Deborra-lee Furness adquirieron el departamento por aproximadamente 29.3 millones de dólares en 2008. (REUTERS/Andrew Kelly)

La pareja anunció su separación en septiembre de 2023 y concretaron su divorcio formalmente en mayo de 2025 tras 27 años de matrimonio.

El inmueble ya había sido puesto a la venta anteriormente. En junio de 2022, la entonces pareja intentó venderlo por 54.2 millones de dólares, pero la propiedad fue retirada del mercado dos meses después.

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En septiembre de 2023, Jackman y Furness optaron por ofrecer el departamento en alquiler por alrededor de 174 mil dólares mensuales, mientras anunciaban su separación.

De acuerdo con reportes inmobiliarios, la vivienda fue arrendada a un inquilino que tenía previsto permanecer en ella hasta diciembre de 2026. Sin embargo, la propiedad volvió a aparecer en el mercado el 31 de marzo.

Hugh Jackman ha puesto en venta su casa en varias ocasiones. (REUTERS/Daniel Cole)
Hugh Jackman ha puesto en venta su casa en varias ocasiones. (REUTERS/Daniel Cole)

La actual publicación inmobiliaria no identifica de manera destacada a sus antiguos propietarios y señala que las visitas para posibles compradores son limitadas.

Los registros de propiedad mantienen el inmueble a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada utilizada por Jackman y Furness cuando realizaron la compra en 2008.

El departamento ocupa tres niveles de un edificio diseñado por el arquitecto Richard Meier en Perry Street. La propiedad cuenta con una superficie de aproximadamente de mil metros cuadrados.

El departamento ocupa tres niveles de un edificio. (Crédito: Tina Gallo/Douglas Elliman/Mega)
El departamento ocupa tres niveles de un edificio. (Crédito: Tina Gallo/Douglas Elliman/Mega)

Entre sus principales características se encuentra una sala de estar de doble altura con grandes ventanales desde los que se observa el río Hudson. La residencia también dispone de amplios espacios destinados a recibir visitantes, una sala de recreación y una terraza ubicada en el octavo piso.

El inmueble incluye además una biblioteca que puede utilizarse como habitación adicional para invitados. La descripción inmobiliaria destaca el diseño minimalista del espacio y su distribución en los tres niveles.

Mientras espera una eventual oferta por la propiedad, Hugh Jackman participa en la iniciativa de Bilt destinada a reducir temporalmente los gastos de vivienda de algunos de sus miembros.

Hugh Jackman regalará la renta de un mes como apoyo a un programa de vivienda. REUTERS/David 'Dee' Delgado
Hugh Jackman regalará la renta de un mes como apoyo a un programa de vivienda. REUTERS/David 'Dee' Delgado

El proyecto forma parte de las actividades previas al Global Citizen Festival, evento que el actor australiano será encargado de presentar el 26 de septiembre en el Great Lawn de Central Park, en Nueva York.

De acuerdo con la información disponible sobre el festival, se espera la asistencia de alrededor de 60 mil personas. El evento busca recaudar apoyo y promover iniciativas relacionadas con la lucha contra la pobreza extrema.

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