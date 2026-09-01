De “Rakata” a “Pam Pam”: Yandel encendió Costa Rica con su formato sinfónico

Yandel presentó este domingo 30 de agosto su espectáculo “Yandel Sinfónico” ante un Parque Viva lleno de seguidores en Costa Rica. Crédito: Redes sociales Yandel

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Yandel regresó este domingo 30 de agosto a Costa Rica para protagonizar una noche en la que el reguetón de vieja escuela, la nostalgia y los arreglos orquestales se mezclaron frente a un Parque Viva lleno de seguidores que repasaron canciones de distintas etapas de su carrera.

El cantante puertorriqueño presentó “Yandel Sinfónico”, un espectáculo que reinterpreta algunos de sus éxitos más reconocidos mediante instrumentos de cuerda, metales y percusión, sin abandonar las bases rítmicas que lo convirtieron en uno de los principales referentes de la música urbana latina.

El escenario fue el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en Alajuela, donde el artista estuvo acompañado por la Orquesta Universal de Costa Rica, agrupación nacional que volvió a compartir escenario con él luego de participar también en su presentación de marzo en el país.

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La propuesta permitió que temas asociados con la época dorada del reguetón adquirieran una sonoridad distinta. Entre las canciones estuvieron “Rakata” y “Pam Pam”, dos de los clásicos vinculados a la trayectoria de Yandel junto a Wisin, ahora llevados a un formato en el que violines y otros instrumentos orquestales convivieron con el dembow.

Esta fue la segunda presentación de Yandel en Costa Rica durante 2026, luego de su participación en Picnic Festival el pasado 14 de marzo. Crédito: Redes sociales Yandel

Una segunda visita en apenas cinco meses

El concierto representó el segundo encuentro de Yandel con el público costarricense durante 2026.

El pasado 14 de marzo, el artista había participado en Picnic Festival Centroamérica, realizado en el Centro de Eventos Pedregal. En aquella ocasión mostró una parte de su concepto sinfónico y compartió también con la Orquesta Universal. Entre los temas interpretados en esa presentación estuvieron “Encantadora” y “Nunca me olvides”.

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La respuesta obtenida entonces abrió paso a su regreso con una presentación dedicada completamente al concepto “Yandel Sinfónico”.

Temas como “Rakata” y “Pam Pam” formaron parte del recorrido musical que combinó nostalgia, música urbana y arreglos sinfónicos. Crédito: Redes sociales Yandel

A diferencia de aquel festival, en el que el formato fue incorporado dentro de una programación con numerosos artistas, la cita del domingo permitió desarrollar la propuesta como un espectáculo propio y repasar con mayor amplitud la trayectoria del puertorriqueño.

La producción estuvo a cargo de Jogo, que meses antes confirmó el regreso del intérprete y la realización del concierto en Parque Viva.

La jornada comenzó varias horas antes de que Yandel apareciera en escena. Las puertas de Parque Viva fueron abiertas desde las 4:00 p. m. y la producción organizó una antesala con música de DJ y una sesión de karaoke para los asistentes. El programa previo contemplaba el inicio del espectáculo principal alrededor de las 8:00 p. m.

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El concierto del artista estuvo "sold out" Crédito: Redes sociales Yandel

Una orquesta costarricense detrás del espectáculo

Uno de los componentes destacados de la presentación fue la participación de la Orquesta Universal, que fue convocada por segunda ocasión para acompañar al artista.

La agrupación tuvo la responsabilidad de trasladar los arreglos sinfónicos al escenario y combinar su interpretación con las secuencias y ritmos característicos del género urbano. Para los músicos costarricenses, la participación representó además la posibilidad de formar parte de una producción internacional encabezada por uno de los artistas más reconocidos del reguetón.

El formato forma parte de una apuesta musical con la que Yandel, cuyo nombre completo es Llandel Veguilla Malavé, ha revisitado un catálogo construido a lo largo de más de dos décadas, primero como integrante de Wisin & Yandel y posteriormente como solista.

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El concierto en Costa Rica mostró cómo canciones originalmente concebidas para las pistas de baile pueden transformarse con nuevos arreglos sin perder sus elementos más reconocibles.

En Parque Viva, esa combinación se tradujo en una especie de recorrido generacional: mientras la orquesta aportaba una nueva dimensión a los temas, buena parte del público encontraba en las canciones referencias a una etapa del reguetón que marcó su adolescencia y juventud.

La Orquesta Universal de Costa Rica acompañó al puertorriqueño y llevó violines, metales y percusión a varios clásicos del reguetón. Crédito: Redes sociales Yandel

Un gesto antes de subir al escenario

La visita de Yandel a Costa Rica también dejó un episodio fuera de los escenarios que llamó la atención en medios nacionales.

Horas antes del concierto, el cantante salió a caminar por Escazú y se encontró con un hombre que utilizaba muletas y solicitaba ayuda económica en las afueras de un comercio.

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El propio artista difundió el encuentro en sus redes sociales. Aunque inicialmente explicó que no llevaba demasiado dinero en efectivo, terminó entregándole USD 200 al hombre. Cuando este le preguntó quién era, el cantante respondió simplemente: “Yandel, el cantante”.

La escena se viralizó posteriormente en redes sociales y se convirtió en otro de los momentos comentados de su paso por el país.

Video posteado por Yandel sobre la entrega de dinero que le hizo a un hombre que pedía ayuda a las afueras de un comercio en Costa Rica. Cortesía: Redes sociales Yandel

Pero el centro de la visita estuvo varias horas después en Parque Viva.

Allí, Yandel consiguió que canciones nacidas en la cultura del reguetón convivieran con una orquesta costarricense, en un concierto que apostó menos por presentar un repertorio completamente nuevo y más por transformar los sonidos que han acompañado su carrera.

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El resultado fue una noche en la que violines, metales, percusión y dembow compartieron espacio y en la que el público costarricense volvió a encontrarse con algunos de los temas que ayudaron a convertir a Yandel en una de las figuras históricas del género urbano latino.