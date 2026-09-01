Fernando de Andreis habló de las reuniones del PRO con el Gobierno: “Imagino una fórmula Jorge Macri-Pilar Ramírez”

El diputado nacional reconoció el temor de su espacio a un eventual regreso del kirchnerismo al poder, descartó una candidatura de Mauricio Macri para las próximas elecciones y no cerró la puerta a una fórmula compartida con Jorge Macri y Pilar Ramírez en la Ciudad de Buenos Aires

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El diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los negociadores del PRO en las conversaciones con La Libertad Avanza (LLA), descartó de manera categórica que el acercamiento entre ambos espacios derive en una unificación partidaria. Consultado sobre esa posibilidad en una entrevista con Luis Novaresio en A24, fue tajante: “No, no es necesario”. A pesar de ello, no cerró la puerta a una fórmula compartida en la Ciudad de Buenos Aires. “Imagino una fórmula Jorge Macri-Pilar Ramírez”, precisó.

La respuesta llegó del legislador después de que el conductor le planteara si La Libertad Avanza había absorbido al PRO hasta hacerle perder identidad, una lectura que De Andreis rechazó de plano. “No comparto”, respondió, aunque reconoció que desde la irrupción de Javier Milei en la escena política, su partido enfrenta “un desafío muy grande”. La distinción entre coordinar una alianza electoral y disolver la estructura partidaria funcionó como eje central de buena parte del diálogo.

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Uno de los tramos más comentados de la charla giró en torno a una posible candidatura de Mauricio Macri. De Andreis fue honesto al respecto: “Hoy no lo veo tampoco, siendo honesto. Lo veo muy cómodo en su rol como presidente del partido”. Cuando Novaresio le señaló que a él personalmente le gustaría esa alternativa, el diputado no lo negó: “Es difícil que yo pueda escindirme de lo que pienso y siento profundamente, pero creo que es lo mejor que le puede pasar a Argentina”. De todos modos, remarcó que la decisión ya fue tomada por el propio expresidente, que optó por no competir.

La conversación también abordó la advertencia de sectores del PRO a un regreso del kirchnerismo al poder, un argumento que De Andreis utilizó para justificar la búsqueda de entendimientos electorales. Ante la consulta directa de Novaresio sobre si existe ese miedo, la respuesta fue escueta: “Sí”. El diputado había explicado antes que, en su lectura, si el voto no kirchnerista ni populista no logra un esfuerzo de generosidad para encontrar acuerdos inteligentes, existe el riesgo de terminar siendo “funcionales al kirchnerismo”.

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El diputado macrista afirmó que la definición de los candidatos porteños quedará en manos de su partido, imaginó fórmulas compartidas en los 24 distritos del país y condicionó la eliminación de las primarias a la existencia de una alternativa clara

Ese planteo generó un intercambio más tenso cuando el conductor lo interpeló sobre si ese razonamiento no terminaba funcionando como un paraguas demasiado comprensivo hacia Milei, al mencionar episodios como insultos a periodistas o incumplimientos de leyes por parte del Gobierno. De Andreis respondió que, para su espacio, el rumbo macroeconómico, el posicionamiento internacional y la defensa de las libertades individuales resultan correctos, más allá de esos señalamientos.

Consultado sobre un escenario hipotético en el que el Gobierno pidiera un candidato del PRO distinto a Jorge Macri para competir en la Ciudad de Buenos Aires, De Andreis no dejó margen para la ambigüedad: “No. Si hay un acuerdo, el candidato es el que defina el PRO”. La afirmación llega en un contexto de tensión creciente en el distrito porteño, donde referentes de LLA como el legislador Juan Pablo Arenaza cuestionaron públicamente la gestión de Macri y reclamaron protagonismo político propio.

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En ese mismo intercambio, el diputado sí abrió la puerta a fórmulas compartidas entre ambos espacios en los 24 distritos del país. Cuando Novaresio le propuso como ejemplo una boleta integrada por Jorge Macri y la legisladora porteña Pilar Ramírez, De Andreis respondió afirmativamente sin matices. Ramírez había sido mencionada días atrás por Arenaza como una de las principales referentes que LLA tiene en el plano porteño, y también participó recientemente de una recorrida junto a Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el desarrollo urbano Vía Viva, en el barrio de Belgrano.

La entrevista también incluyó referencias a los movimientos políticos recientes dentro del espacio libertario y sus aliados. De Andreis expresó que el alejamiento de Horacio Rodríguez Larreta le generó pesar, mientras que la salida de Patricia Bullrich —quien hasta hace poco presidió el PRO y hoy responde al Gobierno— no lo sorprendió. “Era de esperar, con solo repasar su trayectoria, que tarde o temprano iba a pasar”, sostuvo, en referencia a los sucesivos cambios de espacio político que atravesó Bullrich a lo largo de su carrera.

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Fernando de Andreis, en la entrevista con Luis Novaresio en A24, donde descartó una fusión entre el PRO y La Libertad Avanza

Cuando Novaresio le repreguntó si esa falta de sorpresa se debía a la cantidad de saltos partidarios previos de la exministra de Seguridad, De Andreis lo confirmó sin rodeos: “Correcto”. Incluso fue más allá al imaginar un eventual desplazamiento futuro de Bullrich desde La Libertad Avanza hacia otro espacio, posibilidad que calificó de “obvio” entre risas.

Otro de los ejes de la entrevista fue la vigencia de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Consultado sobre si corresponde derogarlas, De Andreis condicionó su respuesta a la existencia de una alternativa clara: “Sin tener claro cuál es la alternativa, no”. El diputado utilizó ese punto para reforzar su argumento central sobre la necesidad de un entendimiento electoral inteligente entre los sectores no kirchneristas, aunque aclaró que su postura no implica presionar para que ningún dirigente decida no presentarse a competir.

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El planteo se enmarca en un proceso de acercamiento formal entre el PRO y LLA que comenzó semanas atrás con la creación de una mesa de trabajo conjunta, impulsada por Karina Milei y Mauricio Macri, que se reúne cada quince días. Según había explicado el propio De Andreis en una entrevista previa con Infobae, el objetivo de ese espacio no pasa por discutir candidaturas ni reparto de cargos de manera inmediata, sino por consolidar confianza entre ambas fuerzas antes de avanzar hacia definiciones electorales más profundas.