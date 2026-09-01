Cárcel El Triunfo avanza 12% en Guatemala: 150 trabajadores, una finca decomisada y la promesa de aliviar prisiones con 300% de sobrepoblación

La cárcel de máxima seguridad El Triunfo registra 12% de avance en Morales y el Ministerio de la Defensa prevé entregarla al Ministerio de Gobernación en noviembre de 2027. (Gobierno de Guatemala)

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La cárcel de máxima seguridad El Triunfo registra 12% de avance en Guatemala y el Ministerio de la Defensa prevé entregarla al Ministerio de Gobernación en noviembre de 2027, en un proyecto que busca aliviar un sistema penitenciario con 300% de sobrepoblación y más de 24 mil personas privadas de libertad en 24 cárceles del país.

La obra moviliza a unas 150 personas y 65 máquinas, entre excavadoras, retroexcavadoras y camiones de volteo, según expuso el viceministro de la Defensa Nacional, Jorge Mario Lemus, en una citación en el Congreso con el diputado de VOS José Chic. Uno de los destinos previstos para ese complejo es recibir entre 2.500 y 2.700 privados de libertad.

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Lemus explicó que el 12% corresponde a etapas preliminares de planificación y ejecución. En este momento, los trabajos se concentran en el movimiento de tierras en un área de aproximadamente 1.000 metros cuadrados y en el traslado de tierra de una de las bordas que contribuían al movimiento de las aguas en el sector.

El funcionario sostuvo que el proyecto se mantiene dentro de la planificación establecida. “Nosotros esperamos entregarla en el mes de noviembre ya en mano al Ministerio de Gobernación”, afirmó.

El nuevo penal forma parte de la respuesta a la saturación de 24 cárceles

El director Jorge López Dellachiessa informó que las 24 cárceles del país albergan a más de 24 mil privados de libertad, mientras el sistema dispone de unos 4 mil agentes distribuidos en turnos. Según el funcionario, la red penitenciaria enfrenta una sobrepoblación de 300%.

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El proyecto de El Triunfo busca aliviar un sistema penitenciario con 300% de sobrepoblación y más de 24 mil personas privadas de libertad en 24 cárceles. (Gobierno de Guatemala)

López Dellachiessa atribuyó parte de esa situación a más de 20 años sin suficiente atención a la infraestructura penitenciaria. También señaló que la Dirección General del Sistema Penitenciario trabaja en readecuaciones de puntos críticos, mejoras de iluminación y fortalecimiento de controles.

La estrategia oficial incluye la sistematización y automatización de los centros con equipos biométricos, cámaras de seguridad y un centro de monitoreo para supervisar los 24 establecimientos. A la vez, la institución impulsa una segmentación de los reclusos del uno al cinco, según su nivel de peligrosidad, para separarlos por perfil delictivo.

El director añadió que existen aproximadamente 5 mil privados de libertad que podrían optar a libertad anticipada o a un régimen progresivo. Esa medida, junto con la construcción de nuevos centros, forma parte del plan para reducir la saturación y reforzar el control interno.

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La construcción fue suspendida un día después de iniciar y se reactivó en julio

La construcción de El Triunfo comenzó el 27 de marzo de 2026 con la colocación de la primera piedra en una finca integrada por una de las siete propiedades extinguidas al condenado por narcotráfico Mario Ponce Rodríguez. Un día después, los trabajos quedaron suspendidos por un amparo presentado por señalamientos sobre posibles riesgos de inundación en el área.

La construcción de El Triunfo comenzó el 27 de marzo de 2026, fue suspendida por un amparo por riesgos de inundación y se reactivó en julio tras un fallo de la Corte de Constitucionalidad. (Gobierno de Guatemala)

Quienes promovieron ese recurso argumentaron que la ubicación del recinto podía representar riesgos para las personas privadas de libertad y para la población cercana. Personal del Ministerio de Gobernación explicó en la citación del 31 de agosto que alrededor del terreno hay aproximadamente seis comunidades.

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El 2 de julio de 2026, la Corte de Constitucionalidad declaró con lugar un ocurso presentado por el ministro de la Defensa Henry Sáenz y anuló la resolución de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal que había frenado la obra. A partir de esa resolución, el Ejército retomó los trabajos.

En ese momento, la cartera de Defensa sostuvo que contaba con estudios de suelo, estudios de riesgos y evaluaciones ambientales para respaldar la ejecución del proyecto. Parte de esos documentos fue declarada bajo reserva por tratarse, según las autoridades, de información vinculada con la seguridad nacional.

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A finales de julio, Sáenz había dicho que la fase inicial se concentraría en el movimiento de tierras y que las condiciones de lluvia podían incidir en el desarrollo de la obra. El ministro también advirtió sobre posibles acciones violentas de estructuras criminales para intentar frenar el proyecto.