Tragedia en Lanús: manipulaba un arma, se le escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Manipulaba un arma, se le escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

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Una beba de 11 meses murió y su madre, de 18 años, permanece internada en grave estado luego de que ambas fueran alcanzadas por un disparo dentro de una vivienda de Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús.

Por el hecho fue detenido E.A.B., de 22 años, tío paterno de la menor. Según los primeros testimonios recabados por los investigadores, el joven se encontraba manipulando una pistola cuando se le habría escapado un tiro que alcanzó a las dos víctimas.

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El episodio ocurrió este domingo por la tarde en una vivienda de la calle San Judas. La Policía tomó conocimiento del caso a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de dos personas heridas de arma de fuego a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante.

Ante la complejidad del cuadro, una ambulancia del SAME trasladó a la beba, llamada Cataleya, y a su madre, identificada como Micaela T., al Hospital Evita de Lanús. La menor presentaba una herida de bala con entrada en el lado izquierdo del abdomen y salida por el muslo derecho. Pese a los esfuerzos de los médicos, murió poco después de ingresar al centro de salud.

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Pese a los esfuerzos de los médicos, la beba murió poco después de ingresar al Hospital Evita de Lanús

Su madre recibió un disparo por la espalda, también con orificio de salida, y debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. De acuerdo con la última información oficial, su estado es grave e inestable.

Tras las primeras averiguaciones, los investigadores aprehendieron al joven de 22 años, hermano de E.G.A., de 18, padre de la beba fallecida.

La principal hipótesis surgida de los testimonios incorporados hasta el momento indica que el sospechoso manipulaba un arma de fuego tipo pistola cuando se produjo el disparo. La mecánica exacta del episodio, sin embargo, todavía es materia de investigación.

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Uno de los puntos que los investigadores intentan esclarecer es qué ocurrió con el arma utilizada, ya que no fue encontrada en la escena.

Micaela tiene 18 años y está grave. Su familia pide que recen por ella

La Policía preservó la vivienda para el trabajo de los peritos, pero no logró hallar la pistola ni evidencias balísticas en el lugar, según consta en el parte policial.

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En el marco de las primeras medidas, además, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en la parte trasera del inmueble. Allí fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego, que no sería la utilizada en el episodio.

Posteriormente, a partir del testimonio de familiares de las víctimas, los investigadores allanaron otra vivienda donde sospechaban que podía haber sido ocultada la pistola. Sin embargo, el procedimiento dio resultado negativo y el arma continúa sin aparecer.

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La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que dispuso la aprehensión del sospechoso en una causa caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa.

También ordenó la autopsia del cuerpo de la beba.

Cataleya tenía 11 meses

Conmoción en el barrio

La muerte de la menor provocó conmoción entre los vecinos. Alejandro Crespo, responsable del merendero Los Risueños, del barrio 10 de Enero, en Villa Caraza, contó a Infobae que conocía a la familia porque solía acercarse al lugar, que actualmente brinda asistencia a unas 160 personas por día.

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“Venían, no muy seguido, pero iban. Vivían a dos cuadras”, explicó Crespo. Además, señaló que tiene un vínculo familiar indirecto con las víctimas: la madre de la beba fallecida es hermana de su nuera.

El vecino aseguró que en el barrio circulan distintas versiones sobre qué habría ocurrido dentro de la vivienda antes del disparo, aunque aclaró que se trata de comentarios que no pudo corroborar personalmente. Una de ellas habla de una discusión entre los hermanos por dinero; mientras que otra sostiene que habría existido una pelea con la mujer. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada oficialmente y la investigación continúa abierta.

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Familiares de la bebé asesinada en Lanús marcharon para pedir Justicia

Crespo también puso el foco en un elemento que genera interrogantes entre los vecinos: la desaparición del arma después del disparo. Según contó, entre los habitantes de la zona circulan versiones acerca de que la pistola podría haber sido retirada de la vivienda. Este punto sí forma parte de las medidas que lleva adelante la Justicia: la Policía realizó distintos procedimientos para encontrarla, pero hasta el momento no logró localizarla.

Mientras avanza la causa, esta tarde, vecinos de la zona cortaron la calle para reclamar justicia por la muerte de la beba y acompañar a su madre, que continúa internada en grave estado.

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