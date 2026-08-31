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Kate Cassidy recuerda a Liam Payne en el que habría sido su cumpleaños 33: “Nunca dejaré de hablar de él”

La influencer compartió fotografías de ambos y preparó un pastel para recordar al exintegrante de One Direction, quien murió en octubre de 2024

Kate Cassidy mantiene vivo el recuerdo de Liam Payne en su cumpleaños 33. (Captura de video. Instagram)
Kate Cassidy mantiene vivo el recuerdo de Liam Payne en su cumpleaños 33. (Captura de video. Instagram)
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Kate Cassidy recordó a Liam Payne en el que habría sido el cumpleaños número 33 del cantante británico, quien murió en octubre de 2024 a los 31 años.

La influencer compartió una serie de fotografías junto al exintegrante de One Direction y escribió un mensaje dedicado a quien fuera su pareja.

“Tu cumpleaños siempre será tu día. Amándote, recordándote, extrañándote siempre. Feliz cumpleaños, Liam”, expresó.

Kate Cassidy celebró el cumpleaños de Liam Payne con una emotiva publicación.
Kate Cassidy celebró el cumpleaños de Liam Payne con una emotiva publicación.

Cassidy, de 27 años, también publicó un video en TikTok en el que mostró cómo preparaba un pastel para conmemorar la fecha.

“Alguien dijo una vez que cuando una persona muere, muere dos veces. Muere la primera vez y luego una segunda vez cuando dejas de hablar de ella”, señaló la influencer en el video.

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A partir de esa reflexión, Kate Cassidy, quien comenzó su relación con Liam en 2022, afirmó que no dejará de hablar públicamente sobre el cantante.

“Nunca dejaré de hablar de él. Él fue una parte enorme de mi vida y me hizo convertirme en la persona que soy hoy”, expresó durante el video.

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La influencer también habló sobre la personalidad de Liam Payne y explicó que, más allá de su reconocimiento como integrante de una de las bandas pop más exitosas de los últimos años, lo recuerda por aspectos de su vida cotidiana.

Kate Cassidy habló sobre la personalidad de Liam Payne fuera de su imagen como cantante. (Captura de video)
Kate Cassidy habló sobre la personalidad de Liam Payne fuera de su imagen como cantante. (Captura de video)

“Para quienes no conozcan a Liam, déjenme contarles. Era la persona más divertida, guapa, inteligente y bondadosa que probablemente conocerán en su vida. Creo que existe un estigma en torno a las celebridades, como si fueran demasiado extravagantes. Pero Liam era muy sencillo”, dijo.

Para conmemorar el cumpleaños de este año, Kate Cassidy preparó un pastel blanco cubierto con chispas de colores y añadió algunas galletas Biscoff, que, según explicó, se encontraban entre las favoritas del cantante. Después de colocar una vela, le dedicó unas palabras antes de apagarla.

“Feliz cumpleaños, Liam. Espero que hoy estés celebrando en el cielo y que sepas que te queremos mucho aquí abajo”, dijo.

Asimismo, Kate Cassidy señaló que en el último cumpleaños de Payne antes de su muerte, la pareja, que comenzó a salir en 2022, celebró la ocasión yendo a jugar a los bolos y comiendo pastel en la cama.

Liam Payne murió en octubre de 2024 después de caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina. En ese momento, Cassidy se encontraba de vacaciones con el músico en el país sudamericano.

Liam Payne
Liam Payne murió en octubre de 2024 después de caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. (Captura de video)

Desde la muerte del artista, Kate Cassidy ha compartido en distintas ocasiones reflexiones sobre el duelo y sobre la manera en que ha afrontado la pérdida.

Sus publicaciones han incluido fotografías, recuerdos de su relación y mensajes relacionados con el proceso de adaptación posterior al fallecimiento del cantante.

En febrero, la influencer escribió en TikTok que el duelo no implica dejar atrás a la persona fallecida, sino continuar con la vida mientras se mantiene el vínculo emocional con los recuerdos.

“No se supera el duelo. Se sigue adelante con él, llevando el amor de una forma diferente. Sigue viviendo. Sigue adelante. Vive tu vida al máximo”, señaló.

Kate Cassidy se mostró vulnerable al recordar a Liam Payne. (Captura de video)
Kate Cassidy se mostró vulnerable al recordar a Liam Payne. (Captura de video)

Cabe recordar que Liam Payne alcanzó reconocimiento internacional como integrante de One Direction, grupo formado en 2010 durante el programa británico The X Factor.

Tras la pausa indefinida de la banda en 2016, inició una carrera como solista y lanzó canciones como “For You”, colaboración con Rita Ora que formó parte de la banda sonora de la película Fifty Shades Freed.

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