La escritora nicaragüense Gioconda Belli gana el Premio FIL de Literatura 2026

La escritora nicaragüense Gioconda Belli, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Hidalgo

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Gioconda Belli, la escritora nicaragüense que en 2023 perdió su nacionalidad por orden del régimen de Daniel Ortega, obtuvo este lunes el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, dotado con USD 150,000, según destacó este lunes la agencia EFE.

El reconocimiento llegó tres años después de que un tribunal de Managua la declarara “traidora a la patria” junto con más de 300 disidentes y le confiscara sus bienes y su pensión de jubilación.

La autora, nacida en Managua en 1948, vive exiliada en Madrid desde 2021. El fallo judicial nicaragüense también afectó al escritor Sergio Ramírez y a su hermano, Humberto Belli.

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El fallo del jurado y la obra premiada

De acuerdo con EFE, el anuncio se produjo en el hotel Hyatt Regency de Guadalajara. Carmen Alemany, portavoz del jurado, describió a Belli como “una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”.

El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances distingue cada año la obra completa de un autor en español, portugués, francés, italiano o rumano, y lo entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara desde 1991.

En esta edición reconoció por primera vez a una escritora nicaragüense, con un jurado integrado por Alain Mabanckou, Sabina Longhitano y el ganador de la edición anterior, Amin Maalouf, entre otros.

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El acta del jurado resaltó que la autora “ha revitalizado la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino”. La distinción, señaló el documento, reconoce cómo su poesía logra “aunar la dimensión sensorial y la conciencia política” y hace converger “lo íntimo y lo colectivo, el erotismo y la historia”.

Alemany añadió que Belli “ha extendido estas mismas preocupaciones a la novela, las memorias y el ensayo en una obra atravesada por las grandes convulsiones políticas de México y Nicaragua”. La decisión, precisó, fue unánime.

Una vida marcada por el exilio y la pérdida de la nacionalidad

La escritora ya conocía el exilio antes de 2021. Entre 1975 y 1979 tuvo que abandonar Nicaragua por su oposición a la dictadura de Anastasio Somoza y vivió en México y Costa Rica.

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Regresó durante la revolución sandinista, pero rompió con el gobierno cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidaron lo que ella misma calificó como una deriva autoritaria. Esa ruptura le costó un segundo exilio, esta vez en España.

En febrero de 2023, un tribunal de apelaciones de Managua la despojó de la nacionalidad nicaragüense y ordenó la confiscación de sus propiedades. Belli respondió entonces en declaraciones a Público: “La nacionalidad no me la puede quitar nadie. No lo acepto”.

Imagen de archivo de la escritora nicaragüense Gioconda Belli durante una entrevista con EFE el 23 de mayo de 2024 en Ciudad de Panamá (Panamá). La escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli, exiliada en Madrid desde 2022, calificó de "magnífica" la solidaridad de España con los intelectuales desterrados de su país por el presidente Daniel Ortega, y condenó la reciente reforma constitucional que convierte a su mujer Rosario Murillo en "copresidenta" de Nicaragua. EFE/ Bienvenido Velasco

El gobierno de España le otorgó la ciudadanía española en enero de 2024. Chile hizo lo propio en agosto de 2025, cuando el Congreso aprobó una ley que le concedió la nacionalidad por gracia tras un ofrecimiento del presidente Gabriel Boric.

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Antecedentes del premio y ceremonia de entrega

Entre sus libros figuran La mujer habitada (1988), El país de las mujeres (2010) y Las fiebres de la memoria (2018). Su trayectoria incluye el Premio Casa de las Américas de 1978, el Hermann Kesten del PEN Alemán en 2018 y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2023.

FIL de Guadalajara; Feria Internacional del Libro de Guadalajara, imagen de la edición de 2025. EFE

La ceremonia de entrega del Premio FIL se realizará el 28 de noviembre, durante la inauguración de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El evento tendrá a Italia como país invitado de honor y se extenderá hasta el 6 de diciembre.

Desde su creación en 1991, cuando lo recibió el poeta chileno Nicanor Parra, el galardón reconoció a figuras como la mexicana Margo Glantz, el francés Emmanuel Carrère, el italiano Claudio Magris, el español Enrique Vila-Matas y el francolibanés Amin Maalouf.

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