El sentido video de Mario Alberto Kempes para Lionel Messi tras su despedida de la Selección: “De un campeón del mundo a otro”

El campeón del mundo de 1978 reconoció la entrega del capitán argentino tras su despedida del seleccionado

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La despedida de Messi de la selección argentina provocó respuestas inmediatas en distintas figuras del fútbol, entre ellas, Mario Alberto Kempes, quien publicó un video en sus redes sociales para reconocer la trayectoria del capitán argentino y agradecerle por los títulos, los récords y el esfuerzo realizado durante sus años con la camiseta nacional.

El mensaje del cordobés llegó después de la carta en la que Lionel Messi anunció el cierre de su etapa internacional. El campeón del mundo en 1978 eligió dirigirse directamente al rosarino y repasó los principales logros de su ciclo con Argentina. “Leo, hoy es un día muy difícil para todos los argentinos”, inició Kempes en el video. La frase aludió al impacto que generó la publicación del capitán, cuya decisión despertó reacciones entre sus compañeros, familiares, antiguos referentes del seleccionado y el público argentino.

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Mario Alberto Kempes habló de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina y dejó una frase final de campeón a campeón (REUTERS/Hannah Mckay)

“Vos llevaste la camiseta argentina como nadie. 207 partidos, 125 goles. El goleador histórico de la selección, el jugador con más presencia en nuestra historia”, continuó el exdelantero cordobés. La decisión de Messi de dejar la selección argentina llegó después de una carrera que incluye dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. También terminó su recorrido como el futbolista con más partidos, más goles y más asistencias en la historia del combinado nacional.

Kempes destacó así los registros que Messi alcanzó durante su recorrido con la selección. El rosarino superó la marca de partidos disputados que pertenecía a otros referentes y también dejó atrás el récord goleador que había establecido Gabriel Batistuta.

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El Matador también mencionó la actuación de Messi en el Mundial 2026, en el que Kempes fue testigo desde la tribuna. El capitán disputó allí su sexta y última Copa del Mundo. “Y lo que hiciste en este Mundial a los 39 años, llevándonos otra vez a una final. Eso también fue una grandeza”, recalcó el cordobés al recordar el desempeño del delantero.

El posteo y la carta con la que Messi anunció el retiro del seleccionado (@leomessi)

Durante ese torneo, Messi marcó 8 goles y entregó 4 asistencias. Terminó segundo en la tabla de goleadores, por detrás de Kylian Mbappé, y cerró sus participaciones mundialistas con 21 tantos. El capitán argentino también superó durante la competencia el registro de Miroslav Klose, aunque el delantero francés volvió a quedar por delante al final del campeonato. Con ese resultado, el 10 concluyó como el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales.

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Kempes concentró su mensaje en el compromiso que Messi mantuvo con la camiseta argentina, incluso durante los momentos más difíciles de su carrera internacional. El exjugador vinculó esa entrega con el título obtenido en Qatar y con la continuidad del capitán hasta la final de 2026. “Gracias por darlo todo, por el 2022 en Qatar, por cada gota de sudor que dejaste por esta camiseta. Como dijiste vos, se van cerrando etapas y esta, la tuya, con la selección, va a quedar como la más grande que vio el fútbol argentino”, manifestó el exdelantero.

El exdelantero cordobés remarcó los logros del capitán argentino

La frase retomó las palabras utilizadas por el rosarino en la carta que escribió: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

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Kempes completó su reconocimiento con una despedida personal y una referencia a la condición que ambos comparten como campeones del mundo. “Gracias, Leo. De un campeón del mundo a otro, la selección y toda la Argentina te van a estar eternamente agradecidos. Fuerte abrazo”, completó el exdelantero.

El mensaje se sumó a las numerosas muestras de reconocimiento que recibió Messi después de publicar su carta. La respuesta de Kempes tuvo un peso particular por su condición de campeón mundial y por haber sido la figura estelar del equipo argentino que ganó el torneo de 1978.

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