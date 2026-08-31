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Revelaron fotos inéditas de la infancia de Messi tras su retiro de la selección argentina: el sentido mensaje de uno de sus amigos

Juan Cruz “Kaku” Leguizamón compartió postales en las divisiones inferiores de Newell’s

Una de las fotos que compartió el amigo de Messi (Instagram: @juancruz_kaku)
Una de las fotos que compartió el amigo de Messi (Instagram: @juancruz_kaku)
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Juan Cruz “Kaku” Leguizamón, amigo de la infancia de Lionel Messi, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras conocerse el retiro del delantero de la selección argentina. Junto al texto, compartió dos fotografías inéditas que muestran a ambos de niños, con las camisetas de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys.

“Jamás pensé estar preparado para esta noticia”, escribió Leguizamón al comienzo de su publicación. El ex arquero, que compartió con Messi las categorías formativas del club rosarino, contó que el propio futbolista le había adelantado la decisión con anticipación, aunque sin dimensionar en ese momento la magnitud del anuncio: “Me avisaste con tiempo en uno de esos chats hablando de fútbol. Lo tomé liviano pensando que estaba llegando, pero sin darle demasiada importancia porque pensé que aún faltaba disfrutarte muchísimo más”.

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En su mensaje, Leguizamón repasó escenas cotidianas de la vida de Messi antes de su salto a la fama. “Conociendo lo que siempre significó ese pedazo de cuero con forma de esfera (pelota) para vos, ir a buscar un helado con tu abuela, descalzo haciendo jueguitos, ir a la playa, teníamos que llevarla, salir a comer o andar en bici, volver rápido para que estés con ella, siempre estaba presente”, escribió, en referencia a la abuela del futbolista, figura central en los primeros años de su carrera deportiva.

La otra imagen inédita (Instagram: @juancruz_kaku)
La otra imagen inédita (Instagram: @juancruz_kaku)

Las fotografías compartidas por Leguizamón, tomadas en dos momentos distintos de la infancia de ambos, muestran a los integrantes de las inferiores de Newell’s en instancias recreativas con las camisetas rojinegras del club como elemento común en ambas imágenes. En ellas se puede observar a un pequeño Messi, años antes de convertirse en una de las máximas figuras del fútbol mundial.

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El vínculo entre ambos se remonta a la infancia en Rosario, cuando Leguizamón se desempeñaba como arquero titular del equipo de Newell’s que tenía a Messi como principal figura, en la categoría 87. Con los años, esa relación se extendió más allá del fútbol y se sostuvo incluso después de que Messi emigrara a España para completar su formación en las inferiores de Barcelona. Leguizamón continuó su carrera como futbolista en clubes como Central Córdoba y 9 de Julio, y mantuvo el contacto con la familia Messi a lo largo de las décadas siguientes.

“Siento que se termina una etapa nuestra de todo lo que vivimos y crecimos gracias a este hermoso deporte que, gracias a Dios y al universo, tuve el privilegio de que lo hagamos juntos, de vivir momentos que hasta el día de hoy vivimos recordando”, expresó Leguizamón en otro tramo de su publicación.

El mensaje también incluyó un agradecimiento directo a Messi por su paso por la Albiceleste: “Agradecerte me queda chico, sé lo que diste por estos colores, sé lo que significaba para vos sobre todo poder llegar a la selección y vaya si lo hiciste y cumpliste”. Y agregó: “Rompiste todos los parámetros, todas las estrategias, cumpliste todos los sueños, no solo los tuyos sino los de todos, sé que te vas pleno, inmenso y sin tener que reprocharte absolutamente nada, esa es nuestra plenitud, nuestra felicidad”.

La publicación de Leguizamón cerró con una frase breve: “Gracias hoy, mañana y toda la vida, hermano”, acompañada de dos emojis.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió Messi en su carta. El delantero disputó 207 partidos con la camiseta albiceleste desde su debut en 2005, un ciclo de más de 20 años que incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022 y dos finales adicionales, en 2014 y en 2026.

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