Morena Beltrán se quebró en vivo al hablar del retiro de Messi de la Selección: “Está esa sensación de vacío”

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La periodista deportiva Morena Beltrán rompió en llanto durante una transmisión en vivo del programa F90 de ESPN, al reflexionar sobre el retiro de Lionel Messi de la selección argentina. La comunicadora, conducida por Sebastián Vignolo junto al panelista Marcelo Sottile, expresó el impacto generacional que generó la decisión del capitán tras casi dos décadas con la camiseta albiceleste.

“Para mí ese es el legado más grande de Messi, que hay que seguir, hay que seguir. Él siguió intentando siempre”, afirmó Beltrán, visiblemente emocionada. La periodista dirigió sus palabras hacia sus compañeros de panel, a quienes les señaló que entendía lo que sentían por haber atravesado un proceso similar con el retiro de Diego Armando Maradona: “Yo los veo a ustedes y los entiendo, imagino que esto ya lo vivieron”.

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Beltrán definió el sentimiento colectivo de los hinchas que crecieron viendo jugar a Messi como una combinación de duelo, vacío y gratitud. “Está esa sensación de duelo, de vacío, que lo único que la llena es la gratitud, porque con este tipo la sensación más grande que te entra en el cuerpo es de gratitud”, sostuvo durante el programa.

La periodista también recordó el temor que atravesó a su generación ante la posibilidad de que el rosarino nunca lograra un título con la Selección. “A muchos de nuestra generación nos atormentó ese pensamiento de que Leo no pueda ser campeón con Argentina, porque era como hasta una defensa personal”, explicó. La comparación con Maradona apareció como un punto central de su análisis: “Quienes vieron a un Dios, después es muy difícil pensar que puede haber otro, pero estaba en nuestra naturaleza, a quienes crecimos viéndolo en la Selección, en el Barcelona, a quienes prendimos la tele para ver fútbol por él, estaba en nuestra naturaleza ese deseo de querer que sea campeón”.

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Ese objetivo se cumplió con las conquistas de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la posterior defensa del título continental en 2024, más la Finalissima 2022.

Durante su intervención, Beltrán relató cómo vivió el desenlace de la final del Mundial 2026, disputada ante España, y el momento en que tomó conciencia de que esa etapa con Messi en la Selección no volvería a repetirse. “Empecé a llorar como una nena, porque era esa sensación del ciclo terminado, de lo que ya no va a volver a pasar, de sentarte a ver la tele”, contó la panelista.

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La periodista también destacó la decisión de Messi de representar a Argentina a lo largo de toda su carrera, pese a haberse formado futbolísticamente en España. “Tuvimos la suerte de que elija representarnos, porque él podría haber representado a España”, afirmó. Sobre la identidad del capitán, remarcó: “Cumplió. Y vivió afuera toda la vida y habló siempre como nosotros”.

Del Potro y el adiós de Messi a la Selección: “Dejó en shock a todo el mundo”.

El ex deportista Juan Martín Del Potro se sumó a las reacciones y destacó el desempeño de Messi en el Mundial 2026 pese a la situación personal que atravesaba por la enfermedad de su padre, Jorge Messi, quien murió semanas después del torneo. “A partir de ahora en adelante y todos los días que lo veamos adentro de la cancha, es momento para agradecerle por todo lo que dio. Tenemos que ser unos agradecidos como argentinos de tener a Messi con nosotros”, expresó el ex tenista en diálogo con ESPN.

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Del Potro también manifestó sorpresa por el momento elegido para el anuncio, apenas días después de que el rosarino marcara cuatro goles con el Inter Miami en la MLS. “Acaba de hacer cuatro goles, se lo ve en buena forma y con ganas de seguir jugando. Y de repente este mensaje que deja en shock a todo el mundo”, sostuvo.

El reconocido periodista no pudo contenter las lágrimas tras el mensaje del capitán

La emoción no se limitó a Beltrán. El relator Pablo Giralt, conocido por su fanatismo declarado hacia el capitán, se quebró al aire en el momento en que se conoció la noticia y apenas pudo pronunciar unas palabras antes de cederle la palabra a un compañero de mesa: “Bravo, eh. Qué grande...”, alcanzó a decir.

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Las reacciones de comunicadores y figuras públicas se sumaron a la ola de mensajes que compañeros de plantel, dirigentes y familiares del futbolista compartieron a lo largo de la jornada del lunes 31 de agosto, entre ellos la carta que su esposa, Antonela Roccuzzo, publicó en referencia a la despedida del capitán de la Selección.