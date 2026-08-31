Qué significa el detalle que reveló la lapicera de Lionel Messi en la carta de despedida de la Selección: el guiño a Harry Potter

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina se anunció en un posteo que el capitán compartió en sus redes sociales. (@leomessi via Instagram/Handout via REUTERS)

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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina despertó cientos de sensaciones a lo largo de todo el país. Sin embargo, un detalle sorprendió a los fanáticos en la imagen que compartió el astro argentino en sus redes sociales por el vínculo con la saga de Harry Potter.

El capitán que consiguió la tercera estrella para el combinado albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 compartió un posteo en el que anunciaba la decisión y reveló que la tomó el 21 de julio pasado, luego de la derrota ante España en la final, y días antes de la muerte de su papá.

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La imagen que compartió eran tres hojas de una libreta en la que también aparecía una lapicera que tenía un particular símbolo en la parte superior: se trata del giratiempo, un artefacto que aparece en el tercer libro, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Tiene la forma de un pequeño reloj de arena dorado.

Este artefacto creado en el universo de J.K. Rowling es entregado por la profesora Minerva McGonagall a Hermione Granger para que pueda llegar a tiempo a las clases. Sin embargo, con el desarrollo de la historia, los personajes lo utilizan para volver el tiempo atrás y poder solucionar problemas que aparecen a lo largo de sus aventuras.

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El detalle rápidamente se hizo viral y despertó la esperanza de los fanáticos de que el retiro del capitán podría no ser definitivo.

La imagen del posteo de Messi mostró una lapicera con el giratiempo de Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

Esa reacción no es casual si se tiene en cuenta el vínculo que la familia de Messi tiene con el universo del mago creado por la escritora británica. Antonela Roccuzzo, su esposa, es una fanática declarada de la saga. En una entrevista con la publicación Haute Living, la rosarina fue directa al respecto: “Soy una gran fanática de la lectura; Harry Potter es mi favorito”.

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Recientemente, Antonela celebró su cumpleaños con una fiesta cuya temática fue Harry Potter. En la foto que compartió en su cuenta de Instagram —seguida por casi 40 millones de personas— junto al futbolista y a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, se podían ver los adornos con referencias al mundo del mago. Romarey Ventura, pareja de Jordi Alba, subió una imagen de la argentina en el sector del lugar dedicado a la saga y le dedicó un saludo de cumpleaños.

Ese amor por la saga no se limitó a Antonela. Con el tiempo, lo extendió a sus hijos. En 2019, Thiago, Mateo y Ciro lucieron vestimentas con referencias a Harry Potter durante los festejos de Carnaval, y ese mismo año Antonela mostró al segundo de sus hijos jugando con el famoso “sombrero seleccionador”.

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Antonela Roccuzzo celebró su cumpleaños con una fiesta temática de Harry Potter

El fanatismo de la rosarina por la franquicia volvió a quedar en evidencia en marzo de 2026, cuando HBO lanzó el primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter. Antonela reaccionó de inmediato a través de sus historias de Instagram y compartió el adelanto acompañado de un emoji que reflejó su entusiasmo. No fue la primera vez que lo hizo: a lo largo de los años mostró fragmentos de su biblioteca personal con los libros de la colección y contó en más de una ocasión que fueron parte de su infancia.

La despedida de Messi de la Selección

En su carta, el delantero fue explícito sobre los motivos: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. También expresó: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”.

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Con su despedida de la Albiceleste se cerraron más de dos décadas de trayectoria que incluyeron 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, además de títulos como la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima de 2022. En el Mundial 2026, su última actuación con el combinado nacional, anotó 8 goles y repartió 4 asistencias antes de caer en la final ante España.