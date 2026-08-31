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Los memes y homenajes que inundaron las redes tras el retiro de Messi de la Selección: del “no habrá otro igual” al “retiren la 10″

Hinchas argentinos combinaron humor y gratitud en publicaciones que repasaron la trayectoria del capitán, mientras crecía el debate sobre quién heredará el dorsal que dejó vacante tras dos décadas con la albiceleste

Lionel Messi anunció su adiós a la Selección Argentina
Lionel Messi anunció su adiós a la Selección Argentina
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El anuncio del retiro de Lionel Messi de la selección argentina desató una ola de reacciones que combinó humor, nostalgia y gratitud entre los hinchas en las redes sociales. Horas después de que el capitán publicara su carta de despedida, plataformas como X se llenaron de memes, imágenes editadas y mensajes que celebraron los 20 años de trayectoria del rosarino con la camiseta albiceleste.

Entre las reacciones más compartidas se destacó la de la usuaria quien acompañó una imagen de Messi con la Copa del Mundo y el mate en las manos, frente al Obelisco porteño, con el mensaje: “Gracias por todo Leo. No nos debes NADA”. La publicación resumió el sentimiento predominante entre buena parte del público futbolero, que eligió agradecer antes que lamentar la salida del capitán.

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Otros usuarios apelaron a la cultura pop y a las referencias de series y películas para procesar la noticia. El usuario Blaster Master compartió un GIF de Vegeta, el personaje de Dragon Ball, con la leyenda “Gracias por todo lo que nos diste capitán...”, en una publicación que sumó miles de interacciones.

En la misma línea emotiva, la cuenta Twittense utilizó una escena de Batman sentado bajo la lluvia para ilustrar el cierre de una etapa: “Es como si muriera una parte del fútbol, único en la historia. Nunca va a haber alguien que por lo menos llegue a ser la uña de lo que fue este genio”, escribió el usuario junto al fotograma. El tono se repitió en la publicación de Trigger, que usó una imagen de Spider-Man bajo la lluvia junto a una frase textual de la carta de Messi: “Queda poco y se van cerrando etapas y está es una que me duele mucho”, con el comentario “El final se acerca”.

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Varios memes recurrieron al recurso de contrastar el inicio y el final de la carrera de Messi con la selección mayor. El usuario Sir Esdikay Pharaoh publicó un collage que mostró al Messi de 19 años con la camiseta número 19 en 2006 junto al Messi actual con la 10 y la Copa del Mundo, acompañado de un escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y cómo pasó de dos a tres estrellas gracias al gran aporte del capitán.

El emotivo video que subió Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina

En un tono más lúdico, el usuario Putra_pawan compartió una imagen de Messi con los brazos abiertos cuya sombra proyectada tenía forma de cabra, en alusión al apodo GOAT (greatest of all time, el mejor de todos los tiempos, por sus siglas en inglés) con el que se lo suele reconocer en el ambiente futbolístico.

Otro de los ejes que dominó las publicaciones fue la incertidumbre sobre quién utilizará la camiseta número 10 en las próximas convocatorias de la selección argentina. La cuenta Monster Football ironizó sobre el reemplazo de Messi con una imagen que combinó a Arnold Schwarzenegger vestido de soldado junto al personaje Mr. Bean sentado en un sillón con la bandera argentina, bajo el título “Messi for Argentina”.

Aunque el reemplazo definitivo del dorsal todavía no fue confirmado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, varios usuarios bromearon con distintos nombres del plantel actual. Uno de los apuntados fue Nicolás González, delantero de la Fiorentina que supo utilizar la 10 en Argentinos Juniors y en el club italiano. La broma se sumó a otras que circularon con nombres como Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Lautaro Martínez, todos futbolistas que también usaron ese número en sus respectivos equipos.

La despedida escrita por Messi no escapó al humor de los usuarios. La cuenta El Profeta ironizó sobre la letra manuscrita del capitán con una publicación que mostró la carta original junto a una imagen del actor Kit Harington, intérprete de Jon Snow en la serie Game of Thrones, con el texto: “Messi ha escrito la carta de despedida de la selección Argentina con un bolígrafo de Harry Potter que tiene un Giratiempo. Es el mejor del mundo”, en referencia al estilo de escritura del futbolista.

Las publicaciones se multiplicaron durante toda la jornada del lunes 31 de agosto, en paralelo a los mensajes de despedida que compañeros de plantel, dirigentes y figuras del fútbol internacional dedicaron al capitán tras casi dos décadas con la camiseta albiceleste.

Los mejores memes, reacciones y homenajes por el retiro de Messi de la Selección:

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