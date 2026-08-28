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Las dos polémicas que perjudicaron a Los Leones en la derrota ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey

Los germanos aprovecharon la discutida tarjeta amarilla a Lucio Méndez a falta de 10 minutos para el final para encaminar el triunfo con otra acción controversial marcada por Paul-Philipp Kaufmann

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La selección argentina estuvo muy cerca de jugar su primera final en un Mundial masculino de hockey sobre césped, pero Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania en el Belfius Hockey Arena de la ciudad belga de Wavre por las semifinales en un trámite que se resolvió en los instantes finales con dos decisiones arbitrales que provocaron polémica.

En el 4° y último período, el encuentro estaba igualado 1-1, luego de que Justus Weigand había adelantado a los germanos y Tomás Domene puso tablas para la Albiceleste. El elenco sudamericano afrontó 10 vs. 11 una parte del tramo decisivo por la discutida tarjeta amarilla a Lucio Méndez en mitad de cancha, que lo dejó afuera por los próximos cinco minutos. Ese fallo del árbitro Sean Rapaport fue discutido en la transmisión oficial.

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“Para mí, no es tarjeta. ¿¡Amarilla!?”, manifestó la relatora Mercedes Margalot con un gesto de sorpresa por el cobro. La emisión de ESPN, que contó con Sole García como comentarista y Sofía Maccari desde el campo de juego (las tres tuvieron un pasado en Las Leonas), sumó el comentario de una de ellas sobre la decisión: “No, esto es tremendo. ¿Dijo cinco minutos? Tremendo lo que acaba de cobrar Sean”. “Desde acá, no me pareció”, remató Margalot, y coincidieron que bastaba con una tarjeta verde (advertencia y dos minutos afuera).

*La amarilla a Lucio Méndez

Bajo este escenario, el plantel dirigido por Lucas Rey apostó a resistir para forzar los shoot-outs, pero la fortaleza de Los Leones llegó a su fin a falta de seis minutos para terminar el tiempo con otra controversial acción. Moritz Ludwig se filtró sobre el costado derecho del ataque alemán, empaló la pelota para superar a Nicolás Della Torre y Nicolás Keenan y lanzó la bola a media altura. El esférico se desvió en el camino y Paul-Philipp Kaufmann apareció en la línea para empujarlo adentro del arco.

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En ese instante, Rapaport solicitó revisar la jugada con la ayuda de Kristy Robertson desde el Video Ref para observar si hubo una acción peligrosa antes de la definición de Kaufmann. De hecho, Mechi Margalot explicó qué dijo el juez para dar paso a la revisión: “Yo di un gol, pero me parece que puede ser acción peligrosa”. Cada equipo tiene posibilidad de pedir un Video Ref y conservarlo si su reclamo es correcto, pero el umpire también puede solicitarlo si así lo desea.

“A mi me parece que puede ser peligrosa”, señaló García, mientras que Margalot aseguró: “Puede ser peligrosa por Facundo Zarate que se da vuelta. Es una moneda al aire”. Sin embargo, Robertson confirmó el gol europeo y la posterior victoria del plantel a cargo de André Henning, que este domingo buscará el bicampeonato mundial desde las 11:30 (hora argentina) ante España, mientras que Los Leones se medirán a Países Bajos el mismo día a partir de las 9:00 en el cruce por la medalla de bronce.

Al término del juego, varios jugadores argentinos dejaron su testimonio con ESPN y evitaron hacer hincapié en las polémicas. “Es duro de tragar. Así son los Mundiales. Nosotros tuvimos un muy buen partido, ellos con pocas situaciones generaron mucho. Ahora, a seguir porque este equipo tiene mucho para dar”, declaró Nicolás Keenan. Y señaló la necesidad de enfocarse en el duelo frente a los neerlandeses, que fueron campeones en tres oportunidades y vienen de ser finalistas de los Mundiales 2014 y 2018: “Entrenamos muchos meses lejos de nuestra familia. No es hora de tirar todo lo que hicimos a la basura, hay que tragarlo lo más rápido posible y mañana concentrarse en lo que viene”.

*El resumen del partido

Por otro lado, Maico Casella focalizó su mirada en la amarilla a Lucio Méndez que dejó a los suyos en inferioridad numérica: “Hicimos un gran partido, se define en los detalles, creo que nos encontraron los huecos con un jugador más”.

Más allá de esto, Casella destacó el trabajo colectivo a lo largo de los 60 minutos de juego: “Lo laburamos bien. Con pelota jugamos bien. Generamos las situaciones, un córner, un gol. Estos partidos son muy cerrados. El resultado es duro, duele muchísimo, pero ahora tenemos un partido más que para nosotros es muy importante. Estoy orgulloso por el equipo. Nosotros lo pudimos ganar, ellos también. Felicitaciones a Alemania”.

Más adelante, acompañó lo dicho por Keenan para repetir la mejor producción de un seleccionado argentino en Mundiales masculinos, luego del tercer puesto en 2014: “Es durísimo, pero así es el deporte. Hay que reponerse de esta dura derrota. Tenemos un día de descanso y volveremos a jugar. Intentaremos lograr la medalla de bronce y escribir nuestra historia”.

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Los Leones se enfrentarán a Países Bajos en el cruce por la medalla de bronce (Créditos: AP/Omar Havana)

Otro de los que dejó su palabra fue Tomás Habif: “Es duro, hay que masticar bronca. Venimos haciendo un gran torneo. El equipo está para más, contagió desde su juego e intensidad, pero a veces no alcanza con eso. Hay que estar en los pequeños detalles. Ellos tuvieron tres situaciones, nosotros dos. Pudimos ser más efectivos”.

A la espera de lo que ocurra el domingo, este sábado habrá otra cita con la historia en el mismo deporte, pero en la rama femenina porque Las Leonas buscarán levantar su tercer Mundial (2002 y 2010). Desde las 11 chocarán con Países Bajos, que será local en el Wagener Hockey Stadium. El certamen se disputa en simultáneo y posee una organización repartida entre Bélgica y territorio neerlandés.

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