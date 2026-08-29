Honduras

Un celular, flores y una nota: los detalles que rodean el asesinato de Winiker Galeas en Honduras

Winiker Elena Galeas Alvarado fue asesinada en un sector de la vía rápida de Tegucigalpa, capital de Honduras donde su cuerpo quedó a un costado de la carretera. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y buscan identificar a los responsables

Winiker Elena Galeas Alvarado fue identificada como la mujer asesinada en un sector de la vía rápida de Tegucigalpa. El cuerpo quedó a un costado de la carretera. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Winiker Elena Galeas Alvarado fue identificada como la mujer asesinada en un sector de la vía rápida de Tegucigalpa. El cuerpo quedó a un costado de la carretera. (Foto: Cortesía / redes sociales)
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El cuerpo de la mujer quedó a un costado de la carretera, específicamente en el carril que conduce hacia el anillo periférico. El hallazgo provocó la movilización de elementos policiales, quienes llegaron al lugar para resguardar la zona y comenzar con las primeras diligencias.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el hecho fue reportado cuando se alertó sobre el cuerpo sin vida de una mujer que se encontraba cerca de un paredón ubicado a un costado de la transitada vía capitalina.

La víctima permanecía sobre un charco de sangre cuando llegaron los agentes encargados de acordonar la escena. Las autoridades comenzaron a recopilar indicios que puedan ayudar a establecer qué ocurrió antes de que Galeas Alvarado fuera encontrada sin vida y quiénes podrían estar relacionados con el crimen.

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Uno de los elementos que más llamó la atención fue un ramo de flores con una tarjeta, localizado a corta distancia del cuerpo. Hasta ahora no se ha establecido oficialmente si las flores pertenecían a la víctima o si fueron colocadas en el lugar después del ataque.

La presencia de las flores se suma a otro indicio encontrado por los investigadores: el teléfono celular de Winiker Galeas, que también quedó en las inmediaciones donde fue localizado su cuerpo.

Un ramo de flores acompañado de una tarjeta fue localizado a corta distancia del cuerpo de Winiker Galeas. Se desconoce quién lo dejó en el lugar. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Un ramo de flores acompañado de una tarjeta fue localizado a corta distancia del cuerpo de Winiker Galeas. Se desconoce quién lo dejó en el lugar. (Foto: Cortesía / redes sociales)

El dispositivo podría convertirse en una pieza de interés para esclarecer sus últimos movimientos y contactos, aunque las autoridades no han informado públicamente qué información contiene.

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En un primer momento, el caso fue manejado como una posible muerte por atropellamiento, debido a que la mujer presentaba una marca que habría sido compatible con la huella de una llanta en uno de sus brazos. Esta primera hipótesis, sin embargo, cambió conforme avanzaron las diligencias y se conocieron nuevos elementos sobre el caso.

Posteriormente, tras el traslado del cuerpo a la morgue capitalina, se conoció que Galeas Alvarado presentaba un impacto de bala cerca de la cabeza, lesión que habría provocado su muerte de manera inmediata.

Este hallazgo permitió orientar la investigación hacia un posible homicidio y descartar la versión inicial de un accidente de tránsito.

Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones, también ha trascendido una versión no oficial sobre la forma en que ocurrió el crimen. De acuerdo con ese relato, varios hombres habrían bajado a la mujer de un vehículo y posteriormente le habrían disparado antes de abandonar el lugar.

Inicialmente se manejó la hipótesis de un posible atropellamiento, debido a una marca similar a la huella de una llanta en uno de los brazos de la mujer. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Inicialmente se manejó la hipótesis de un posible atropellamiento, debido a una marca similar a la huella de una llanta en uno de los brazos de la mujer. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Según esa misma versión, los individuos habrían dejado el ramo de flores junto al cuerpo de Galeas Alvarado. No obstante, este extremo no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades, por lo que permanece como una hipótesis dentro de las distintas versiones que circulan alrededor del caso.

Hasta el momento, las autoridades tampoco han establecido cuál habría sido el móvil del asesinato, ni han confirmado la identidad de las personas que estarían detrás del crimen.

La investigación deberá determinar qué ocurrió antes de que la mujer llegara a ese punto de la vía rápida y establecer si el ataque ocurrió dentro del vehículo o en las inmediaciones donde fue encontrado su cuerpo.

La escena del crimen fue resguardada mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. Los elementos localizados en el lugar, entre ellos el teléfono celular y las flores, forman parte de los indicios que podrían contribuir a reconstruir los últimos momentos de vida de la víctima.

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