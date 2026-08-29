Así fue la emotiva tanda de penales que le dio el título del mundo a Las Leonas ante Países Bajos

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Las Leonas hicieron historia en el Wagener Hockey Stadium en la ciudad neerlandesa de Amstelveen: se impusieron en los penales al combinado local de Países Bajos para celebrar el título del mundo de hockey sobre césped por tercera vez en su historia. El equipo que lidera Fernando Ferrara empató 1-1 en el tiempo regular, pero sacó una notable diferencia de 3-1 en los penales australianos para celebrar la corona en territorio neerlandés contra la mayor potencia de la disciplina.

Yibbi Jansen había marcado la apertura del marcador cuando finalizaba el segundo cuarto. Contrariamente a lo que podría haber significado esa desventaja, Las Leonas parecieron encender su llama y metieron contra un arco a las neerlandesas. Pasaron seis corners cortos hasta que en el séptimo fue Majo Granatto la que capitalizó la situación para ponerle paridad al marcador. Las albicelestes tuvieron el dominio en los seis minutos finales, pero no pudieron encontrar el camino para el segundo tanto y debieron recurrir a los shoot out para dirimir el título del mundo.

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La serie se abrió con Pien Sanders para las locales: hizo un giro ante Cristina Cosentino y tiró afuera su lanzamiento. Vicky Granatto se encargó de sacar la primera diferencia para Las Leonas: su medio giro terminó con el gol albiceleste.

Felice Albers cargó con la presión de nivelar las cosas para las comandadas por Raoul Ehren, pero la China Cosentino agigantó su figura para tener una atajada brillante que mantuvo en cero su arco.

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Por el lado argentino, Brisa Bruggesser pareció complicarse cuando la arquera neerlandesa fue lejos a buscar el quite, pero tuvo una resolución magnífica para definir en altura a la distancia. Argentina ganaba 2-0.

Marjin Veen le puso suspenso a la serie con un shoot out que la vio consumir al límite los 8 segundos, pero resolviendo con enorme capacidad para poner el 2-1. Zoe Díaz, del otro lado, estiraba la ventaja pero un pedido de video ref automático terminó anulando su definición.

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Freeke Moes podía emparejar el marcador, pero otra vez Cosentino se vistió de heroína para tapar su arco con una brillante atajada y darle paso a la foto del final a Sofía Cairó. Una de las mejores jugadoras del torneo puso el broche de oro con una resolución magnífica que quedará en los libros de historia.

Argentina, en la séptima final de una Copa del Mundo de su historia, se alzó con la tercera estrella en esta disciplina tras las celebraciones en Perth 2002 y Rosario 2010. Las Leonas, que habían perdido el partido por el título en 1974, 1976, 1994 y 2022, son la segunda selección con más títulos en Mundiales femeninos de hockey sobre césped tras las nueve coronas que ostentan las neerlandesas sobre 16 ediciones de este evento.

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Para poner en contexto el logro de Las Leonas hay que remarcar que Países Bajos defendía en su casa el título que hace cuatro años habían alzado tras vencer 3-1 a Argentina en la final. Pero además llegaron a este evento como las actuales campeonas olímpicas (se impusieron por penales ante China en París 2024) y las últimas ganadoras del Champions Trophy (superaron 5-1 a Australia en China 2018).

El historial en finales del mundo entre argentinas y neerlandesas ahora marca una ventaja 3-2 para la casaca albiceleste. Las Leonas ganaron las definiciones de Perth 2002 (4-3 en los penales tras empatar 1-1), Rosario 2010 (3-1) y esta en Wavre-Amstelveen 2026, mientras que las europeas celebraron en Mandelieu 1974 (1-0) y en 2022 (3-1).

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En el Mundial masculino, Los Leones jugarán el domingo el partido por el tercer puesto ante Países Bajos, después de caer en semifinales frente a Alemania por 2 a 1. El presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, sostuvo ante Infobae: “Hay que valorarlo. Es un trabajo de jugadores, cuerpos técnicos y toda la gente alrededor. Hicimos un esfuerzo muy grande que nos costó mucho tiempo”.