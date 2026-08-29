Economía

Desde que se levantó el cepo a las personas, los argentinos compraron casi USD 45.000 millones

La compra de USD 3.319 millones por parte de 1,7 millones de personas en julio llevó la suma de los primeros siete meses de 2026 a más de USD 18.000 millones. A su vez, hasta ayer viernes el BCRA lleva comprados USD 14.049 millones en lo que va del año

varios billetes de dólares
El BCRP compró una mayor cantidad de dólares a poco de cerrar noviembre. Esta es su tercera gran compra solo este mes, cuando retornó a un intervención que no estaban aplicando hace un tiempo. - Crédito Unsplash/Giorgio Trovato
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La compra de USD 3.319 millones de dólares por parte de 1,7 millones de personas durante julio llevó la suma de los primeros siete meses de 2026 a más de USD 18.000 millones. A su vez, hasta ayer viernes el BCRA lleva comprados USD 14.049 millones en lo que va del año

Según el último informe de “Evolución del Mercado de Cambios” del Banco Central, en julio la entidad compró 2.163 millones.

Por su parte, los clientes de las entidades vendieron en el mercado USD 1.166 millones, las entidades financieras USD 783 millones y el Tesoro Nacional USD 146 millones. Adicionalmente, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por USD 68 millones. El “Sector Privado no Financiero” fue vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios (USD 502 millones).

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Dentro de este grupo, “Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente con ventas netas por USD 3.505 millones, explicadas principalmente por su resultado en el rubro “Bienes”.

El informe del BCRA abarca las operaciones realizadas en julio. Cabe acotar que si se toman las operaciones realizadas hasta ayer la entidad hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador de dólares tras adquirir USD 82 millones este viernes y acumula una compra de USD 14.049 millones en lo que va de 2026, aunque en agosto el ritmo se desaceleró y suma USD 722 millones quedando un solo día hábil en el mes, el próximo lunes.

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infografia

En cuanto a personas humanas los datos conocidos ayer indican una aceleración de la demanda de dólares: los 1,7 millones de personas, unas 300.000 personas más de los que compraron dólares en mayo, dos meses antes.

“En julio, las ‘Personas Humanas’ realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por USD 2.916 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por USD 3.319 millones), mientras que unos 697 mil vendieron (ventas brutas por USD 404 millones). Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 546 millones”, dice un pasaje del informe.

Evolución desde el levantamiento del cepo

En abril del año pasado, tras el alivio en las restricciones para acceder al dólar, las personas físicas adquirieron USD 2.077 millones: apenas se implementó la medida, alrededor de un millón de usuarios ingresaron al mercado formal. En los meses siguientes, la demanda de dólares mostró una tendencia ascendente: en mayo de 2025 las compras totalizaron USD 2.283 millones, en junio escalaron a USD 2.468 millones y en julio se ubicaron en 3.473 millones de dólares. Agosto reflejó una baja a USD 2.448 millones, mientras que en septiembre se observó el máximo mensual del período, con USD 5.130 millones, en un escenario influido por la proximidad de los comicios legislativos y una mayor preferencia por el dólar.

La demanda retomó impulso en diciembre, cuando cerca de 1,5 millones de personas realizaron compras por 2.186 millones de dólares. En enero de 2026, 1,6 millones de individuos sumaron adquisiciones por USD 2.613 millones; en febrero, 1,5 millones compraron 2.368 millones de dólares. En marzo, el monto operado alcanzó USD 2.363 millones, en abril subió a un máximo anual de USD 2.727 millones y en mayo descendió a 2.212 millones de dólares. En junio, retomó el alza con los USD 2.443 millones mencionados.

De este modo, desde la flexibilización del control cambiario en abril de 2025, las personas humanas sumaron compras brutas de billetes en moneda extranjera por un total de 44.437 millones de dólares. En el mismo período, las ventas brutas de dólares realizadas por argentinos totalizaron USD 6.557 millones. Así, por cada dólar vendido por una persona humana hubo otras que compraron 6,78 dólares, un valor casi siete veces superior.

Por otra parte, hasta ayer viernes, cuando compró USD 82 millones, el BCRA lleva comprados USD 14.049 millones en lo que va del año y sobrepasó en junio el piso del rango de USD 10.000 a 17.000 millones de acumulación que acordó para el año con el FMI. Cabe consignar también que en lo que va del año la entidad autorizó el envío al exterior de USD 3.400 millones en dividendos y utilidades empresarias. El titular de la entidad, Santiago Bausili, dice sentirse “cómodo” con la situación.

Ilustración que representa una balanza desequilibrada con granos y dólares en el lado de la oferta, y un colchón de dólares y el Banco Central en el lado de la demanda, bajo la bandera argentina.
Una ilustración que muestra el desequilibrio entre la oferta de dólares proveniente de exportaciones agrícolas y energéticas y la demanda generada por el Banco Central y los "dólares del colchón" en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la vez, las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubicaban ayer en USD 47.791 millones, luego de un descenso diario de USD 1.069 millones debido a un movimiento técnico propio de cada fin de mes. El presidente de la entidad, Santiago Bausili dice sentirse “cómodo” con estos datos. El objetivo de acumulación de reservas para 2026 acordado con el FMI fue de un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, cuyo piso fue superado a principios de junio.

El gobierno reposa sobre una muy positiva balanza comercial, que consultores como Ricardo Arriazu, uno de los economistas que más apoya el programa oficial, estima que cerrará el año en cerca de USD 28.000 millones. De hecho, algunas proyecciones indican que este año las exportaciones podrían superar por primera vez en la historia argentina los USD 100.000 millones.

Esos flujos positivos de divisas, apoyado en el agro, la energía y la minería y reforzado por precios internacionales muy favorable a esos sectores enjugan hasta ahora una demanda de dólares de los argentinos que, por ahora, no da signos de aflojar.

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