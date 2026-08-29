Costa Rica supera a Japón y Corea del Sur en evaluación internacional de inglés y alcanza nivel B1

Una profesora enseña frases básicas en inglés a un grupo de estudiantes dentro de un aula en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica alcanzó un resultado destacado en una evaluación internacional de dominio del inglés al obtener un puntaje promedio total de 763 en el TOEIC Listening & Reading Tests 2025, desempeño que le permitió ubicarse por encima de países como Japón, Corea del Sur, China, Brasil y México.

El resultado corresponde a un nivel B1 Intermedio de acuerdo con la clasificación utilizada en el reporte y coloca al país por encima de varias economías fuertemente relacionadas con sectores de tecnología, innovación, comercio y negocios internacionales.

El informe analiza el desempeño de personas que realizaron las pruebas TOEIC, utilizadas internacionalmente por empresas, universidades y otras organizaciones para evaluar la capacidad de comunicación en inglés, principalmente en entornos académicos y profesionales.

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Para el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), los resultados alcanzados por Costa Rica evidencian avances en el aprendizaje del idioma y una creciente conciencia entre la población sobre el impacto que puede tener el dominio del inglés para acceder a mejores oportunidades laborales y educativas.

“Costa Rica ha venido construyendo una base sólida en el aprendizaje del inglés durante muchos años y hoy eso se refleja en resultados competitivos a nivel internacional”, señaló Diani Víquez, Head of Academic Delivery del Centro Cultural Costarricense Norteamericano.

Sin embargo, la especialista advirtió que alcanzar determinado nivel de conocimiento no representa el final del proceso y que uno de los principales desafíos es incrementar las oportunidades para utilizar el idioma en situaciones reales.

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“El reto país ya no es únicamente aprender inglés, sino fortalecer las oportunidades para usarlo de manera cotidiana, académica y profesional”, agregó.

Más exposición al inglés mejora los resultados

Uno de los hallazgos destacados del reporte está relacionado con la frecuencia con la que las personas utilizan el idioma en su vida cotidiana.

Según los resultados, quienes emplean el inglés entre el 51% y el 100% de su vida diaria consiguen puntuaciones considerablemente superiores frente a aquellas personas que tienen una exposición limitada al idioma.

La diferencia pone sobre la mesa la importancia de complementar el aprendizaje formal con espacios donde los estudiantes y profesionales puedan escuchar, conversar, leer y escribir en inglés regularmente.

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Para Víquez, la práctica constante adquiere todavía mayor relevancia ante las exigencias actuales del mercado laboral.

“El inglés hoy tiene una relación directa con la empleabilidad y la competitividad. Cada vez más empresas buscan personas capaces de comunicarse efectivamente en entornos globales, por lo que ampliar la exposición y el uso práctico del idioma es clave para generar más oportunidades”, explicó.

Esta tendencia cobra especial importancia en Costa Rica por la presencia de compañías multinacionales y sectores vinculados con servicios, tecnología, turismo, comercio internacional y operaciones empresariales que requieren personal capaz de comunicarse en más de un idioma.

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Las personas que utilizan inglés entre el 51% y el 100% de su vida cotidiana obtienen resultados considerablemente superiores, según el informe. (Imagen: Shutterstock)

Mujeres representan el 67% de las personas evaluadas

El informe también revela una característica particular de la participación costarricense: el 67% de las personas que realizaron la prueba fueron mujeres.

Con ese porcentaje, Costa Rica figura entre los países con mayor participación femenina en el TOEIC.

Para el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, el dato refleja el interés de muchas mujeres por incorporar el inglés como una herramienta que facilite el crecimiento profesional y el acceso a nuevas oportunidades.

“Hoy vemos cada vez más mujeres que reconocen el inglés como una habilidad clave para desarrollarse profesionalmente, acceder a mejores oportunidades laborales y participar en entornos globales”, comentó Víquez.

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La especialista añadió que ese comportamiento también permite vincular el aprendizaje de una segunda lengua con procesos de movilidad social y formación continua.

Costa Rica registró un 50% de participantes provenientes de carreras de artes liberales, el porcentaje más alto reportado a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un perfil particular entre los participantes costarricenses

Costa Rica también destacó en el informe por las áreas académicas y profesionales de quienes realizaron la evaluación.

El país registró el porcentaje más alto de personas provenientes de carreras de artes liberales entre todos los participantes a nivel mundial, con un 50%.

Además, Costa Rica aparece entre las naciones con una mayor proporción de personas evaluadas que trabajan en sectores relacionados con enseñanza y capacitación.

Estos datos muestran que el uso y aprendizaje del inglés en el país no está concentrado exclusivamente en carreras tecnológicas, científicas o empresariales, sino que también mantiene una fuerte presencia en áreas vinculadas con educación, cultura y transmisión de conocimiento.

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“Muchas veces el inglés se asocia únicamente con trabajo o negocios, pero también es una puerta de acceso a cultura, ciencia, innovación e intercambio internacional”, señaló Víquez.

Según la representante del CCCN, Costa Rica ha desarrollado un perfil en el que el manejo del idioma puede funcionar tanto como una herramienta profesional como un componente de formación integral.

“Costa Rica ha desarrollado un perfil particularmente valioso, donde el dominio del idioma se conecta e impulsa tanto el crecimiento profesional como la formación integral de las personas”, añadió.

Más de seis años estudiando inglés

A escala global, el informe determinó que el 75% de las personas evaluadas ha estudiado inglés durante más de seis años.

Entre las principales razones para someterse al examen se encuentran el interés por acceder a oportunidades laborales y académicas, dos ámbitos en los que una certificación internacional puede convertirse en un elemento diferenciador.

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Las pruebas TOEIC miden habilidades relacionadas con la comunicación en inglés y son utilizadas en diferentes países como referencia en procesos de contratación, evaluación de personal, ingreso o seguimiento académico y certificación de competencias lingüísticas.