Ontos, de los creadores de ‘Amnesia’ y ‘Soma’, revela nuevos detalles

Ontos, de Frictional Games

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Frictional Games presentó un nuevo gameplay de Ontos durante la Gamescom Opening Night Live 2026. El thriller de misterio y ciencia ficción estará protagonizado por la ingeniera Aditi, quien deberá explorar Samsara, un antiguo hotel situado en la Luna, y tomar decisiones morales sin respuestas claramente correctas. Su lanzamiento está previsto para 2027 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

El sucesor espiritual de Soma

El estudio sueco define a Ontos como el sucesor espiritual de Soma, uno de sus juegos más reconocidos junto con la saga Amnesia. Esa descripción significa que no se trata necesariamente de una continuación directa, pero recupera ideas, temas y recursos narrativos de la obra anterior. En este caso, la identidad, la conciencia y los límites de la experimentación vuelven a ocupar el centro del conflicto.

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El avance muestra a Aditi recorriendo las instalaciones de Samsara, donde tendrá que investigar escenarios, reunir pistas y tratar de comprender los experimentos que se realizaron allí. La información encontrada será importante para anticipar las posibles consecuencias de cada acción, ya que el juego evitará indicar de forma directa cuál es la opción correcta.

Ontos también contará con la participación de Stellan Skarsgård. El actor sueco, conocido por su trabajo en cine y televisión, forma parte del reparto desde el anuncio inicial del proyecto. Frictional Games todavía no detalló qué personaje interpretará ni cuánto peso tendrá dentro de la historia.

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El experimento de Crombie

La demostración presentada en Gamescom se concentra en Crombie, un científico obsesionado con descubrir qué define la identidad única de cada individuo. Sus investigaciones para crear una mente artificial parecen haber terminado con su propia psique cargada en una máquina que funciona mediante una masa de ratas interconectadas.

El extraño sistema actúa como un servidor biológico: los animales conectados sostienen el proceso que permite operar a la mente almacenada. El tráiler muestra que la voz procedente de la máquina asegura ser Crombie y le pide a Aditi que vuelva a conectarla con su cuerpo.

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El problema aparece cuando ese cuerpo reacciona y le suplica que se detenga. Aditi queda así frente a dos entidades que parecen reclamar la misma identidad, sin una prueba inmediata que permita determinar cuál conserva la conciencia original del científico. La escena retoma una de las preguntas centrales planteadas por Soma: si una mente puede copiarse o trasladarse, ¿qué versión debe ser considerada la persona auténtica?

El jugador podrá investigar lo ocurrido antes de intervenir. Entre las alternativas mostradas están obedecer las instrucciones de la máquina, buscar otra solución o sabotear el experimento para observar el resultado. Frictional Games no adelantó las consecuencias concretas de cada camino.

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Ontos, de Frictional Games

Decisiones sin una respuesta correcta

Frictional Games explicó que Ontos no dividirá sus dilemas entre elecciones buenas y malas. Las decisiones dependerán de la interpretación moral del jugador y determinarán el recorrido de Aditi, por lo que revisar documentos, explorar las habitaciones de Samsara y entender el contexto de cada experimento tendrá efectos prácticos sobre la historia.

La contradicción entre la voz almacenada y el cuerpo de Crombie sirve como ejemplo de ese diseño. Cumplir con el pedido de una de las partes implica ignorar las advertencias de la otra, mientras que sabotear el sistema agrega una salida impredecible. El juego tampoco promete entregar toda la información antes de exigir una respuesta.

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El nuevo avance todavía no revela cómo se conectará este experimento con el conflicto principal ni qué función cumplirá el personaje interpretado por Skarsgård. Ontos llegará durante 2027 a PC, PlayStation 5 y Xbox Series; Frictional Games aún no comunicó una fecha específica dentro de ese año.