El “super El Niño” se acerca y crece la preocupación por un posible aumento de enfermedades en EE. UU.: cuáles y por qué

La NOAA advirtió que hay más del 90% de probabilidad de un super El Niño durante el otoño e invierno de 2026-2027 en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posible llegada de un fenómeno climático intenso en el Pacífico genera preocupación entre especialistas y autoridades sanitarias de Estados Unidos. El anuncio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) sobre la alta probabilidad de un “super El Niño” para el otoño e invierno de 2026-2027 reactivó los debates sobre los riesgos que estos eventos pueden implicar para la salud pública, en particular ante la posibilidad de brotes de enfermedades como hantavirus, virus del Nilo Occidental y cyclospora.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informó en agosto un incremento considerable de casos de cyclosporiasis, con más de 17.000 infecciones confirmadas en 48 estados y la capital federal desde mayo. El organismo atribuyó el brote a la contaminación de lechuga iceberg, mientras que expertos consultados por Newsweek señalaron que la combinación de temperaturas elevadas y lluvias puede influir en la supervivencia y expansión de parásitos, roedores y mosquitos transmisores de enfermedades.

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El fenómeno de El Niño, que consiste en un aumento anómalo de la temperatura superficial del océano Pacífico central y oriental, ha sido históricamente asociado con alteraciones en los patrones de lluvias y temperaturas en Estados Unidos. Según la NOAA, estos cambios pueden modificar la vegetación, favorecer la proliferación de ciertas especies animales y alterar los riesgos epidemiológicos en distintas regiones del país.

¿Qué es un “super El Niño” y qué impacto puede tener en Estados Unidos?

La NOAA advirtió en su último informe que existe una probabilidad superior al 90% de que se desarrolle un episodio de El Niño de una intensidad inusual durante los próximos meses. Un “super El Niño” se define por un incremento de al menos 2 °C en la temperatura del Pacífico ecuatorial, fenómeno que suele provocar precipitaciones intensas en el sur del país y condiciones más cálidas en el norte. La agencia aclaró que, aunque un evento de estas características aumenta la posibilidad de impactos significativos, no garantiza consecuencias específicas en ninguna región.

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El organismo climatológico detalló que el evento podría superar en fuerza a los El Niño registrados desde 1950. Los pronósticos indican que las zonas montañosas del suroeste y las Rocallosas del Sur tendrían altas chances de recibir más nieve, mientras que áreas del noroeste enfrentarían inviernos menos fríos y menos nevadas. El seguimiento oficial continuará durante los próximos meses, con énfasis en los posibles cambios abruptos en los patrones meteorológicos.

Especialistas señalaron que las lluvias intensas de El Niño pueden favorecer el crecimiento vegetal y aumentar la población de roedores asociada al hantavirus en el suroeste de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo influye El Niño en la aparición de enfermedades como hantavirus y virus del Nilo Occidental?

El CDC mantiene bajo observación la evolución de enfermedades asociadas a condiciones ambientales alteradas. Entre ellas, el hantavirus figura como uno de los focos de atención. Según explicó Newsweek, los brotes de hantavirus en el suroeste estadounidense han coincidido previamente con periodos de lluvias excepcionales vinculados a El Niño, que favorecieron el crecimiento vegetal y el aumento de la población de ratones.

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De acuerdo con Newsweek, la investigadora Stephanie Seifert, de la Universidad Estatal de Washington, afirmó que “existe una relación entre precipitaciones elevadas y mayor incidencia de hantavirus pulmonar, como se observó en el brote de Four Corners en 1993”. Según el mismo medio, la transmisión de hantavirus en Estados Unidos ocurre principalmente por inhalación de partículas provenientes de la orina, las heces o la saliva de roedores, y aunque se trata de una enfermedad rara, su letalidad supera el 30%.

De acuerdo con Newsweek, los expertos sostienen que las lluvias y el aumento de la humedad crean condiciones propicias para la reproducción de mosquitos transmisores del virus del Nilo Occidental. Según ese medio, Heidi Brown, profesora de epidemiología de la Universidad de Arizona, afirmó que “los patrones meteorológicos influyen directamente en la abundancia de mosquitos y la dinámica de transmisión, pero la relación no es lineal ni automática”. Chris Barker, especialista de la Universidad de California en Davis, agregó a Newsweek que “los años con condiciones extremas, ya sean de sequía o de humedad sostenida, suelen coincidir con una mayor carga de casos de virus del Nilo Occidental”.

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¿Por qué aumentaron los casos de cyclosporiasis en 2026 y qué rol cumple el clima?

El CDC reportó en agosto un aumento de infecciones por cyclospora, con 17.180 casos confirmados y más de 11.000 en investigación, según datos recogidos por USA Today y la Asociación Americana de Hospitales (AHA). El organismo señaló que la temporada de cyclosporiasis en Estados Unidos suele extenderse entre mayo y agosto, periodo en el que la contaminación de vegetales frescos, como la lechuga, constituye el principal factor de riesgo.

Las fuentes oficiales aclaran que, aunque el clima cálido y húmedo favorece la supervivencia del parásito en el ambiente, no existe evidencia que vincule de manera directa un evento de El Niño con brotes de cyclospora. El CDC atribuye los brotes a una combinación de factores agrícolas, ambientales y logísticos, y sostiene que la vigilancia debe mantenerse más allá de las proyecciones climáticas.

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La NOAA y el CDC sostuvieron que el clima influye en los brotes, pero que la vigilancia epidemiológica y el monitoreo ambiental seguirán durante 2027 para evaluar el impacto real del super El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen las agencias oficiales sobre el riesgo real de brotes por el super El Niño?

La NOAA recordó que los fenómenos de El Niño no actúan en solitario. “El clima es un factor importante, pero los brotes de enfermedades humanas dependen también de variables como el comportamiento de la población, la infraestructura de salud pública y la introducción de patógenos”, indicó la agencia en su reporte de agosto. La influencia de El Niño sobre la salud pública se estudia desde hace décadas, pero las autoridades insisten en que las predicciones deben manejarse con cautela.

En el caso del hantavirus, especialistas citados por Newsweek remarcaron que “una mayor población de roedores tras un periodo húmedo no implica necesariamente un aumento inmediato de casos en humanos, ya que influyen factores como la exposición y las prácticas de prevención”. Respecto a los mosquitos, el CDC advierte que el seguimiento de enfermedades transmitidas por estos insectos continuará durante la primavera y verano de 2027, cuando los efectos del clima puedan manifestarse en la dinámica de transmisión.

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¿Qué medidas de monitoreo y prevención se implementan en Estados Unidos?

Según los reportes oficiales, los próximos meses serán clave para evaluar si el “super El Niño” anunciado por la NOAA provoca cambios sustanciales en la incidencia de enfermedades infecciosas asociadas al clima. El CDC mantiene activo el sistema de alerta sanitaria para detectar cualquier variación inusual en los patrones de brotes. Las autoridades recomiendan a estados y organizaciones locales fortalecer las estrategias de vigilancia, prevención y respuesta ante la posibilidad de escenarios epidemiológicos cambiantes.

En paralelo, el CDC y la NOAA reiteran que la transparencia y la actualización frecuente de la información serán prioridades para el seguimiento del fenómeno. El monitoreo de variables ambientales y epidemiológicas continuará, mientras especialistas y funcionarios analizan los datos para anticipar y mitigar posibles impactos en la salud pública.

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