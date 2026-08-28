Cuba

Díaz-Canel reconoce situación crítica con el suministro de agua potable en La Habana

La capital cubana, con casi 2 millones de habitantes, ve cómo la falta de electricidad agrava fallas antiguas. El mandatario recorrió un punto clave junto al gabinete. La solución que se ensaya aún no alcanza

Crisis de agua en Cuba -
People transport containers of water in Havana, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
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La Habana enfrenta una crisis de agua potable agravada por los apagones prolongados, que inutilizan las estaciones de bombeo. El propio dictador Miguel Díaz-Canel lo reconoció esta semana al visitar una de las fuentes estratégicas de suministro de la capital.

La ciudad alberga a casi 2 millones de personas y depende de una red hidráulica que no recibe inversiones suficientes desde hace años. Los cortes de luz paralizan los equipos de bombeo y, cuando vuelven a operar, el deterioro acumulado provoca averías.

La visita a Paso Seco y el llamado a actuar

Díaz-Canel recorrió la fuente de Paso Seco junto a integrantes del Consejo de Ministros para revisar la estrategia de abastecimiento. Allí llamó “a resolver en el menor tiempo posible” el problema, según informó la Presidencia en sus redes sociales.

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En ese punto se prioriza la recuperación y el mantenimiento de motores para bombear agua. Es una solución provisional: el objetivo a mediano plazo es que las estaciones funcionen con paneles solares.

Crisis de agua en Cuba -
People carry containers of water past the Capitol in Havana, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Una avería reciente que cortó el agua a seis municipios

La semana pasada, la empresa estatal Aguas de La Habana paralizó de emergencia la conductora que abastece al Sistema Central de distribución por una “compleja avería en la infraestructura hidráulica”. La interrupción afectó a seis municipios, cerca de la mitad del territorio capitalino.

No fue un hecho aislado. Los apagones sostenidos deterioran los equipos de bombeo y aceleran las roturas en una red que ya acumula falta de mantenimiento e inversión.

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Crisis de agua en Cuba -
People react as a neighbor places a motor in a container of water by the entrance of their building in Havana, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Más de 2.7 millones de cubanos con dificultades de acceso al agua

El alcance del problema va más allá de La Habana. En mayo, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez, declaró a la televisión estatal que alrededor de 2.7 millones de cubanos tienen dificultades agravadas con el suministro de agua.

Rodríguez señaló que en varios puntos del país “el agua se rebombea con bajas presiones y si no hay corriente se quedan muchas personas sin recibir el servicio”. El déficit de generación eléctrica, agregó, multiplicó la rotura de equipos y conductoras.

El peso de las restricciones financieras en el sector hidráulico

Crisis de agua en Cuba -
A man fills water jugs from a tanker truck in Havana, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

El funcionario también apuntó a factores externos: la imposibilidad de acceder a financiamientos y el retiro de proveedores golpearon directamente al sector hidráulico, uno de los más afectados por las medidas del gobierno de Estados Unidos hacia la isla.

Ante ese escenario, el INRH trabaja para que el 52% de las 3,300 estaciones de bombeo del país operen con energías renovables. La transición energética, según Rodríguez, es la única salida estructural a una crisis que los motores provisionales no pueden resolver por sí solos.

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