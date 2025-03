El inflexible método de Red Bull en la Fórmula 1 que con la salida de Liam Lawson demostró que no perdona errores

Desde la llegada de Max Verstappen a Red Bull en 2015, ya tuvo cinco compañeros

¿El peculiar método de trabajo que lleva a cabo Red Bull les dio resultados? Los registros marcan ocho campeonatos de pilotos y seis de constructores a lo largo de 20 años. Sin embargo, no deja de ser llamativo el hecho de tomar un giro tan drástico como realizar un cambio de pilotos en mitad de la competencia. Y, sobre todo, cuando solamente se disputaron dos Grandes Premios en la temporada. El enroque entre el descenso de Liam Lawson a Racing Bulls y el ascenso de Yuki Tsunoda al team principal es algo recurrente en la marca de la bebida energizante, principalmente desde el arribo de Max Verstappen. Aunque este es el caso más inflexible de la filosofía de trabajo en dos décadas.

Desde su ingreso a la Fórmula 1 a partir de la apropiación de Jaguar, dos de las bases principales de Red Bull estuvieron focalizadas en su potente academia de pilotos y en contar con dos escuderías (Toro Rosso/AlphaTauri/Racing Bulls) dentro del Gran Circo. De esta manera, el equipo de los Dos Toros tiene una clara ventaja frente a sus principales rivales: probar con mayor exactitud las cualidades de los dueños de las butacas.

"Un segundo equipo ayuda mucho, pero debería ser especialmente útil al probar y comparar pilotos. Es una ventaja intrínseca notable, casi una trampa, al tomar decisiones sobre la alineación, incluso sin considerar la estructura contractual de Red Bull, que le permite mover pilotos del Equipo A al Equipo B y viceversa sin control. Es francamente sorprendente lo poco que Red Bull ha aprovechado esta ventaja desde el ascenso de Max Verstappen", argumentó Valentin Khorounzhiy en un artículo del medio especializado The Race.

Tras dos Grandes Premios, Yuki Tsunoda reemplazó a Liam Lawson en Red Bull

Precisamente, la llegada del neerlandés, que posteriormente se consagraría como tetracampeón de la F1 al igual que Sebastian Vettel años atrás, provino de un cambio a mitad de la temporada. Mad Max relegó a Daniil Kvyat en la cuarta carrera de la temporada 2016, tras pasar un año corriendo para Toro Rosso. A partir de allí, Verstappen, quien contaba con el apoyo de la cúpula de Red Bull, se encarnizó en una fuerte pelea junto a Daniel Ricciardo por ser el corredor N°1. Esto derivó en que el australiano se marchara del equipo a finales de 2018 y Pierre Gasly ocupara su puesto de cara a 2019.

Sin embargo, el francés solamente duró 12 Grandes Premios y perdió su puesto en manos de Alex Albon. El actual compañero de Franco Colapinto en Alpine bajó a la escudería satélite, mientras que el tailandés comenzó a competir en el team austriaco pero no corrió mejor suerte. El ahora hombre de Williams perdió su puesto después de una temporada y media para luego convertirse en piloto de reserva en 2021, antes de armar su valija en Milton Keynes. Tuvo un plazo de 28 Grandes Premios hasta ser eyectado de su lugar.

Para la temporada 2021 se tomó una decisión contundente: Sergio Checo Pérez, quien había quedado libre en Racing Point y que no fue parte de la academia júnior de Red Bull, se convirtió en compañero de Verstappen. Una decisión que se corrió del método de trabajo del team. El mexicano obtuvo importantes resultados en sus primeras actuaciones, incluyendo cuatro victorias en los primeros dos años, algo que no había conseguido ninguno de sus antecesores. No obstante, su rendimiento cayó considerablemente hacia mediados del 2024 y para 2025 perdió la butaca titular en manos de Liam Lawson.

Liam Lawson se convirtió en el piloto que menos tiempo duró como corredor de Red Bull (REUTERS/Edgar Su)

“Estamos llegando al punto en el que, si fueras manager de pilotos, considerarías la posibilidad de evitar Red Bull y su programa de jóvenes pilotos. Eso no justifica nada más que lo que debería estar integrado en un equipo de F1: apoyo, consejos y cierta paciencia. Parece que está recibiendo muy poco de eso justo cuando más lo necesita”, comentó el periodista Sam Smith en el citado medio.

Este enfoque se desarrolló en relación a la prematura partida de Lawson después de solo dos carreras, algo que lo convirtió en el piloto que menos GP duró en el equipo austriaco. Y, para dejar en claro que la dirigencia de Red Bull no solo se maneja de esa manera en el equipo principal, también lo hace en el team satélite. Curiosamente, el neozelandés venía de reemplazar a Ricciardo en la 19ª jornada del calendario de la Máxima en 2019. Al mismo tiempo, el australiano había protagonizado una situación similar en 2023 cuando se sentó en la butaca de Nick De Vries, quien dejó su asiento en la undécima fecha de la F1.

A todo esto, vale resaltar que en la decisión del intercambio entre Lawson-Tsunoda también tiene injerencia el rendimiento del RB21, el cual fue puesto en tela de juicio por los propios pilotos, quienes aseguraron que es complicado de poner a punto. “Nuestro coche es extremadamente difícil. Creo que al poner a Liam en el coche de Racing Bulls, irá más rápido. Ese coche es más fácil de conducir que el nuestro“, comentó Verstappen durante el GP de China. A su vez, Christian Horner, director del equipo, también aceptó que el nivel del monoplaza está lejos del esperado: “Reconocemos que queda mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para el desarrollo del coche actual”.

Helmut Marko, uno de los nombres más importantes de la cúpula de Red Bull (REUTERS/Go Nakamura)

En este contexto de constantes movimientos y una filosofía inflexible que genera una enorme carga de presión sobre los hombros de los pilotos, ¿quiénes toman las decisiones? "Creo que lo más relevante es quién está impulsando estas políticas absurdas. Parece ser, en gran medida, Helmut Marko, quien, en mi opinión, desde hace mucho tiempo no ha sido ni un buen buscador de talentos ni un buen gestor de talentos", explicó el especialista Sam Smith.

Al mismo tiempo, se desarrolla otra trama tras bambalinas: la tensa relación que Marko mantiene con Horner. El asesor ejecutivo de 81 años es un miembro de la cúpula de la escudería que tiene un peso importante a la hora de tomar decisiones sobre los dueños del monoplaza. También trabaja como gestor y supervisor del programa júnior de la marca. Incluso, fue uno de los primeros integrantes en ser designado cuando se creó la escudería en 2005.

“Se hizo famoso por su inflexible enfoque de hundirse o nadar, y su anticuada visión del mundo también le ha metido en problemas en los últimos años. Pero mientras el equipo Red Bull daba vida a docenas de talentos, algunos de los cuales llegaron a la F1 y otros fueron desechados sin piedad, la mayoría admitiría más tarde que nunca habrían tenido una carrera en el automovilismo sin el apoyo crucial de Red Bull”, matizó Filip Cleeren en el medio Motorsport sobre la filosofía y el método de trabajo que impulsó Marko.

“La F1 es un deporte de hiper competencia, de milisegundos, de herramientas, de simulación, de vanguardia y de una eficiencia despiadada. Que un equipo de élite tome sus decisiones de alineación de esta manera, y que las mismas personas las tomen año tras año, con cada fallo, es básicamente un anatema para la esencia misma de este campeonato de élite”, explica el cronista Khorounzhiy en el portal especializado.

En resumen, desde el desembarco de Red Bull en la F1 hace dos décadas han pasado 24 pilotos entre la escudería principal y la satélite. Con la salvedad de David Coulthard y Christian Klien, quienes formaron la primera dupla titular en 2005, sumado a Checo Pérez y Mark Webber, el resto de los otros nueve corredores que pilotaron el monoplaza N°1 de la marca de los Dos Toros pasaron previamente por el equipo hermano.

Así las cosas, Tsunoda se convertirá en el decimocuarto corredor oficial que tenga la oportunidad de competir en el equipo principal. Por su parte, el mismo número de pilotos pasaron por los boxes de Toro Rosso. Dentro de los nombres que más se destacan están: Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly y Sebastian Vettel.

En cambio, por el lado de AlphaTauri tuvieron la chance de probarse en el Gran Circo seis corredores. Por último, aunque todos con pasos por la escudería mencionada anteriormente (menos Isack Hadjar), en Racing Bulls estuvieron otros cuatro.