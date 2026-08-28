Mercados: caen las acciones y los bonos argentinos, ajenos al sesgo positivo de Wall Street

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Los indicadores de las bolsas de Nueva York operan con alzas en torno al 0,4% este viernes, luego de analizado el discurso que pronunció el presidente de la Reserva Federal de los EEUU, Kevin Warsh, en el simposio de banqueros de Jackson Hole, en el estado norteamericano de Wyoming, uno de los eventos financieros más esperados del año.

Pese al empuje del exterior, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1% a las 12:20 horas, en los 2.970.000 puntos. Los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Wall Street ofrecen mayoría de pérdidas, encabezadas por Banco Francés (-3,4%) y Edenor (-3%).

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Los bonos soberanos de la Argentina operan con mínima baja promedio de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan opera estable en los 511 puntos básicos, con una suba de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro norteamericano, la base de comparación de este índice.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas)

Warsh afirmó que la inflación de los EEUU es demasiado alta y que debería ser la prioridad del banco central, al tiempo que presentó por primera vez una evaluación contundente de la economía. Sin embargo, mantuvo su promesa de no ofrecer previsiones futuras.

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“Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tendremos trabajo por hacer”, declaró Warsh. “Es responsabilidad de la Reserva Federal garantizar la estabilidad de los precios”, añadió.

Aunque Warsh no ofreció previsiones a futuro, dio a entender que los tipos de interés podrían no estar frenando demasiado la economía, y afirmó: “Me resultaría difícil describir las condiciones financieras generales como restrictivas”.

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“Warsh pronunció un discurso crucial mientras los mercados exigían mayor claridad sobre si la Reserva Federal cuenta con una estrategia creíble para controlar la inflación y si el presidente ofrecería una evaluación del panorama económico. En lo segundo, cumplió; la reacción al discurso revelará si los mercados quedaron satisfechos con la estrategia”, definieron los analistas de Yahoo Finance.

Un reporte de ICB (Instituto de Capacitación Bursátil) indicó que “la Fed endurece el tono” y subrayó que “Kevin Warsh puso a la inflación en el centro del mensaje: todavía no hay suficiente evidencia de que esté convergiendo al objetivo al ritmo necesario y dejó abierta la puerta a un mayor ajuste monetario”.

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“Al mismo tiempo, destacó una economía sólida, con crecimiento, consumo saludable y fuerte inversión vinculada a IA. El mercado interpretó el discurso como más hawkish (agresivo) de lo esperado, generando presión sobre los activos de riesgo, especialmente las criptomonedas”, añadió ICB.

En otro orden, los precios del petróleo operaban con mínima baja y apuntaban a una caída semanal, mientras los operadores sopesaban el estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán frente a algunos flujos de crudo a través del Estrecho de Ormuz.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en octubre bajaban 0,5%, a USD 89,25 el barril, para cerrar la semana con un descuento próximo al 5 por ciento.

“La caída semanal puede deberse al volumen disponible que logra salir del estrecho y al ritmo de aumento de los flujos, lo que permitiría a las refinerías asiáticas adquirir y consumir. El mercado se ha sorprendido por el flujo adicional, el corredor marítimo Irán-Omán y las afirmaciones de EEUU sobre el desminado”, afirmó a Reuters Janiv Shah, analista de Rystad.

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Estados Unidos anunció a principios de semana lo que calificó como las “sanciones más duras de la historia” contra Irán. Teherán calificó las sanciones de un “acto inhumano y hostil” que había perdido su eficacia.

Los mediadores están intensificando sus esfuerzos para lograr la reapertura del Estrecho de Ormuz, y Teherán ha accedido a elaborar una lista de condiciones para restablecer el tráfico normal después de que un emisario de Qatar instara a los iraníes a respetar la libertad de navegación.

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