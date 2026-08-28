Wilderings: The Lost Spring llegará a Steam en la primavera de 2027

Wilderings: The Lost Spring presenta su tráiler.

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Kabam y Herobeat Studios anunciaron durante Gamescom 2026 que Wilderings: The Lost Spring llegará a su versión 1.0 en Steam durante la primavera de 2027, todavía sin un día concreto. El juego de acción y aventura seguirá a Abi y Rif por un mundo abierto consumido progresivamente por la oscuridad, con combates, exploración, progresión roguelite y colección de criaturas.

Un bioma volcánico dominado por Röhe

El anuncio estuvo acompañado por un tráiler de gameplay centrado en una nueva región volcánica. El escenario combina ríos de magma, áreas cubiertas por ceniza y espacios cerrados donde Abi tendrá que utilizar sus movimientos, ataques y criaturas para sobrevivir.

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El principal adversario de esta zona será Röhe, un jefe con forma de polilla que en realidad es un joven cazador procedente de las Tierras Heladas. El enfrentamiento tendrá lugar en una arena iluminada por magma y exigirá coordinar las habilidades de combate de Abi con los poderes de los Hântu, las criaturas que puede descubrir y adoptar durante el viaje.

El tráiler ofrece un primer vistazo a esa batalla, aunque no detalla todas sus fases ni las recompensas disponibles tras derrotar al jefe. La presentación sí deja claro que Röhe funcionará como una prueba de movimiento y dominio de las habilidades obtenidas durante la exploración.

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La región forma parte del mundo fracturado que Abi y Rif recorren mientras la oscuridad avanza sobre el territorio. Al tratarse de un mundo abierto, el desplazamiento y la búsqueda de nuevas criaturas tendrán un papel central junto con los enfrentamientos.

Tres Hântu de fuego para combatir y explorar

Herobeat Studios presentó al menos tres Hântu vinculados con el nuevo bioma. Cada uno ofrece una habilidad diferente que puede utilizarse en combate o para resolver situaciones durante el recorrido.

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Razzle dispara proyectiles explosivos capaces de arder y multiplicarse. Mokul invoca una lluvia piroclástica que quema un área determinada, mientras que Furioso lanza magma que se extiende entre varios enemigos. Estas diferencias permitirán elegir criaturas según el tipo de amenaza o la cantidad de rivales presentes.

Los Hântu tendrán más funciones que atacar. Abi podrá recurrir a sus capacidades para superar obstáculos y desplazarse por distintas partes del escenario. El sistema conecta así la colección de criaturas con la exploración y el combate, en lugar de limitarla a completar un catálogo.

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La progresión será de tipo roguelite, término empleado para juegos estructurados alrededor de intentos sucesivos y mejoras que ayudan a avanzar después de cada recorrido. Herobeat Studios todavía no explicó en detalle qué elementos se conservarán entre intentos, cuánto cambiarán las zonas o cómo se organizarán las mejoras de Abi, Rif y los Hântu.

El avance tampoco especifica cuántas criaturas estarán disponibles en la versión completa. La presentación de Razzle, Mokul y Furioso confirma, al menos, que los Hântu estarán asociados a elementos y que sus ataques podrán cubrir necesidades diferentes dentro de una misma región.

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Wilderings: The Lost Spring, de Herobeat Studios

La versión completa llegará en 2027

El lanzamiento de otoño de 2027 corresponde a la versión 1.0, es decir, la edición completa prevista para Steam. El anuncio no incluyó un precio, una fecha exacta ni versiones para consolas. La página del juego ya se encuentra disponible en la tienda de Valve.

Wilderings: The Lost Spring representa un cambio de género para Herobeat Studios después de Endling - Extinction is Forever, publicado en 2022. Aquel proyecto estaba centrado en la supervivencia de una madre zorro y sus crías, mientras que el nuevo trabajo combina acción directa, captura de criaturas y recorrido libre por escenarios más amplios.

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Herobeat Studios continuará mostrando el proyecto antes de su lanzamiento, pero por ahora la única ventana confirmada para la versión 1.0 es la primavera de 2027 en Steam.