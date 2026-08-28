Morosidad: LLA prepara una jugada para vaciar la sesión opositora y enfriar el debate

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Foto: Tomás Cuesta / AFP)

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La foto del panel de la Cámara de Diputados, que mostró que la oposición juntaba un piso de 133 votos para debatir los proyectos de morosidad de las familias y de la extensión de la emergencia en discapacidad, no pasó desapercibida en los despachos de La Libertad Avanza, donde se toman las decisiones.

A pesar de que entienden que los bloques opositores se juntan por temas puntuales y que no se impone la idea de “no darles nada”, como piden algunos que en otro momento acompañaban bajo el eslogan de la gobernabilidad, saben que a esa agenda se va a sumar todo lo que no sea libertario o pseudo libertario.

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“En temas de impacto social vamos a ir todos unidos; después, el juego se diferencia según cada uno de los sectores”, explicó a Infobae un diputado opositor. “Es tema por tema. En algunos temas, los que eran aliados y que ahora son circunstanciales van a mostrar los dientes, como pasó con los misioneros y los salteños”, agregó, en referencia al bloque que responde a los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones, y Gustavo Sáenz, de Salta, que acompañaron la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el pedido de tratamiento de los proyectos de morosidad y discapacidad.

La oposición enfrenta la búsqueda de un consenso, ya que hay 48 proyectos de ley y resoluciones al respecto. En contraposición, el oficialismo hará todo lo posible por dilatar el debate.

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En este sentido, se espera que hoy salga el llamado para las comisiones de Discapacidad y Salud, por un lado, y de Finanzas y Defensa del Consumidor, por el otro. Con esto, el bloque de LLA buscará controlar el ritmo del debate, y tanto es así que las primeras citaciones no serán para todas las comisiones implicadas.

Conferencia de prensa de legisladores opositores

Según explicaron desde el oficialismo parlamentario, se citará a la comisión de Finanzas —que preside Santiago Pauli, de LLA—, a la de Discapacidad —presidida por Gerardo Huesen, de LLA— y a la de Salud —a cargo de Manuel Quintar, de LLA— para comenzar a debatir la semana que viene.

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“Ellos —por los libertarios— llaman a las comisiones para hacer que abren el debate y darles una excusa a los aliados para que no vayan a la sesión del 9 de septiembre. Es lo mismo que hicieron con el caso Adorni”, explicó un diputado opositor.

En este punto, donde cada sector pone en funcionamiento las estrategias parlamentarias para avanzar o frenar según la conveniencia, en los sectores que juntaron 133 votos —y que, sumando a los ausentes, podrían llegar a 137— entienden que deberán buscar opciones, porque no van a ser comisiones para dictaminar, sino informativas. “Van a traer a dos o tres a exponer”.

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En ese contexto, la oposición trabaja en mantener el llamado para el 9 de septiembre. “Más allá de esta jugarreta, la única garantía de avanzar hacia un dictamen es ratificar la convocatoria a sesión especial para el 9 de septiembre”, dijo el diputado socialista Esteban Paulón, autor de uno de los proyectos.

El oficialismo sabe que en esta jugada puede arrastrar a los diputados que responden a gobernadores y hacer caer el quórum. En la oposición, el argumento para mantener el número es que saben que, sin un emplazamiento que ponga fecha para dictaminar, La Libertad Avanza dilatará el debate y no se buscará una solución para las más de 6 millones de personas con problemas financieros.

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En total, hoy hay 48 proyectos de ley que buscan encontrar una solución al incremento de la morosidad en las familias, que ya alcanza a 6,5 millones de personas. En el caso de la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el proyecto es autoría del diputado de Unión por la Patria Juan Marino, y cuenta con el acompañamiento de diferentes bloques.