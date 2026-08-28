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El representante de Hayden Panettiere critica duramente los rumores que rodean su muerte

El representante de la actriz señaló que sus allegados están colaborando con las autoridades y pidió esperar información oficial antes de sacar conclusiones

Tras la muerte de Hayden Panettiere, sus seres queridos piden no alimentar rumores. REUTERS/Caitlin Ochs
Tras la muerte de Hayden Panettiere, sus seres queridos piden no alimentar rumores. REUTERS/Caitlin Ochs
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La familia y las personas cercanas a Hayden Panettiere pidieron evitar especulaciones sobre las circunstancias de su muerte mientras las autoridades continúan con la investigación.

La actriz, conocida por sus papeles en Heroes, Nashville y Scream 4, murió a los 36 años, y su representante solicitó esperar los resultados oficiales antes de establecer conclusiones sobre lo ocurrido.

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En un comunicado emitido el 25 de agosto, el representante de la artista cuestionó los comentarios realizados por personas que, según señaló, no mantenían una relación cercana con la actriz.

“Muchas personas que no eran cercanas a Hayden están utilizando su muerte como una oportunidad para alimentar rumores y especulaciones sobre una situación de la que sabían muy poco”, indicó.

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Hayden Panettiere
El representante de Hayden Panettiere pidió dejar especular sobre la muerte de la actriz por respeto a su memoria. (REUTERS)

El representante agregó que ese tipo de comentarios resulta “profundamente irrespetuoso” con la memoria de Panettiere y con quienes la conocieron y actualmente atraviesan el duelo por su muerte.

También pidió que cualquier persona que tenga información relevante la entregue directamente a las autoridades en lugar de recurrir a las redes sociales para especular públicamente sobre una situación que no comprende por completo.

Hasta ahora, las autoridades han informado que los servicios médicos acudieron a un complejo de apartamentos en Carolina del Sur después de recibir un reporte sobre una mujer inconsciente.

Al llegar, los paramédicos encontraron a Hayden Panettiere y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, la actriz fue declarada muerta en el lugar.

Hayden Panettiere
Los paramédicos intentaron reanimar a Hayden Panettiere, pero no lo lograron. (Europa Press)

En el inmueble se encontraban Brian Hickerson, quien tuvo una relación intermitente con Panettiere, y su hermano Zach Hickerson.

La investigación permanece abierta y, de acuerdo con su representante, las personas más cercanas a la actriz están colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El comunicado señaló que quienes estaban cerca de Panettiere están “colaborando activamente” con las autoridades “para ayudar a garantizar que la verdad salga a la luz y que se haga justicia”.

El representante también afirmó que todavía existe información que no ha sido expuesta públicamente. “Hay mucho más en esta historia de lo que actualmente se está discutiendo públicamente”, añadió.

El representante de Hayden Panettiere aseguró que hay información sobre la muerte de la actriz que no ha sido revelado. (Europa Press)
El representante de Hayden Panettiere aseguró que hay información sobre la muerte de la actriz que no ha sido revelado. (Europa Press)

En los días posteriores a la muerte de la actriz, algunas personas que tuvieron contacto con ella hicieron declaraciones sobre distintos momentos de su vida.

Entre ellas se encuentra un antiguo vecino, quien realizó comentarios públicos sobre situaciones que, según su propio relato, habrían ocurrido en el apartamento de Hayden Panettiere.

También un director que trabajó con ella afirmó que la actriz no se encontraba bien durante el periodo en que coincidieron profesionalmente.

La relación entre Brian Hickerson y Panettiere, que comenzó en 2018, estuvo marcada por varias separaciones y reencuentros, además de procesos judiciales relacionados con violencia doméstica.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson
Hayden Panettiere y Brian Hickerson tuvieron una relación marcada por episodios de violencia doméstica. (Redes sociales)

En 2021, Hickerson se declaró sin oposición a dos cargos graves por lesiones a una esposa o conviviente. Los demás cargos que enfrentaba fueron retirados.

Posteriormente recibió una condena de 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional, clases sobre violencia doméstica y una orden de protección de cinco años para Hayden. Esa orden expiró en abril de 2026.

Panettiere habló sobre la relación en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026. En el libro describió episodios de violencia y explicó las dificultades que enfrentó para alejarse de relaciones que consideraba perjudiciales.

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