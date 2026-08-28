Papamóvil argentino: cuál es el auto local que preparan para transportar al León XIV en su visita al país

Así podría lucir una pickup Toyota Hilux adaptada como papamóvil para la visita de León XIV a Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A poco más de dos meses de la visita del Papa León XIV, ya se conoce el vehículo oficial con el que el sumo pontífice se desplazará en sus recorridos por la Argentina, el famoso Papamóvil, como se lo suele denominar. Se trata de una pick up Toyota Hilux especialmente acondicionada para brindarle seguridad, altura y espacio para sus desplazamientos en la vía pública.

Como se anunció en las últimas horas, León XIV hará base en la Nunciatura de Buenos Aires, y en un primer esquema de recorridos, está previsto que el lunes 9 de noviembre permanezca y haga actividades en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján.

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Que la pickup Toyota Hilux sea la elegida por el Vaticano para ser la plataforma sobre la que se construya el Papamóvil es un hecho relevante para la marca, pero también para la industria automotriz argentina en general, ya que ese vehículo es el modelo con mayor volumen de producción, del que más unidades se venden en el mercado local, y el automóvil argentino más exportado también.

El papa León XIV durante su visita a Barcelona, en un papamóvil sin protección lateral o trasera, y solo con un parabrisas frontal y techo vidriado. (David Zorrakino / Europa Press)

Infobae confirmó la información de fuentes cercanas a la empresa, aunque desde la marca no hicieron comentario alguno, por lo que no hay mayores detalles referidos al diseño que tendrá el vehículo, como así tampoco respecto a si se construirán dos o más unidades, teniendo en cuenta que podría necesitarse un vehículo de reemplazo por eventualidades, y que al menos será necesario uno en Buenos Aires y otro en Córdoba, para que el sumo pontífice se pueda trasladar en las mismas condiciones en su jornada en la provincia mediterránea.

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Tampoco está claro, al menos públicamente, si será una pick up cabina simple o doble, y si el espacio destinado a alojar a León XIV será abierto o cerrado, aunque la primera opción sería la más probable.

Un vehículo de cabina simple tiene mayor volumen en la caja, pero reduce su capacidad interior para personas de su entorno y de seguridad. Por el contrario, una cabina doble soluciona esa variable, pero reduce el espacio posterior para que se mueva más cómodamente el Papa.

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El papa Francisco saluda a la multitud desde una camioneta Toyota Hilux adaptada como papamóvil durante su visita a Kenia en 2015.

En las dos oportunidades que Argentina recibió a Juan Pablo II, en 1982 y 1987, los vehículos oficiales acondicionados especialmente para sus traslados fueron una camioneta Ford F-350, en la primera ocasión, y dos diferentes en la segunda, con una pick up Chevrolet C-10 y una Renault Traffic en la que la intervención fue mayor, ya que se modificó toda la parte posterior de una Van para hacer una caja blindada y completamente vidriada. En todos los casos fueron vehículos de producción nacional.

No es la primera vez que el Vaticano utiliza un papamóvil construido sobre una pick up Toyota Hilux. En 2015, el papa Francisco hizo una visita a Kenia, África, donde el vehículo oficial era uno de estos modelos. En esa oportunidad, se trató de una versión de cabina simple y no tenía cerramiento blindado total, sino solo en la parte frontal, con una superficie acristalada curva.

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El papa Francisco saluda a una multitud desde un vehículo adaptado de marca Isuzu durante su visita a Filipinas en 2015.

Si se eligiera una pick up de cabina doble, se podría realizar un carrozado especial similar al que se utilizó como papamóvil en la visita del papa Francisco a Manila, Filipinas ese mismo año 2015.

En esa oportunidad, se trató de una pick up de cabina doble pero totalmente modificada. Lo que se hizo fue una combinación de los dos modelos, ya que se dejaron las puertas traseras, pero se hizo un cerramiento como el de una cabina simple para la zona del conductor y acompañante.

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Lo que sí se hizo fue retirar el techo y los asientos posteriores ampliando la capacidad de la zona de caja, de modo tal de permitir un mayor volumen en la parte posterior.