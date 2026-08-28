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Jamie Foxx confirma que le pidió a Quentin Tarantino eliminar una escena de violación de ‘Django Unchained’

El actor explicó que la decisión se tomó durante el proceso de producción y también relató cómo el cineasta modificó el papel de Broomhilda

Jamie Foxx revela por qué Quentin Tarantino eliminó una polémica escena de Django Unchained.
Jamie Foxx revela por qué Quentin Tarantino eliminó una polémica escena de Django Unchained.
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Jamie Foxx confirmó la versión de Kerry Washington sobre una escena de violación relacionada con su personaje Broomhilda que fue eliminada del guion de Django Unchained, película dirigida por Quentin Tarantino y estrenada en 2012.

La actriz relató el episodio en sus memorias de 2023, Thicker Than Water, donde describió una escena que calificó como una “violación aterradoramente brutal”.

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Según Washington, la secuencia fue retirada por Tarantino poco antes del rodaje, después de conversaciones en las que Foxx habría planteado la necesidad de reconsiderar su inclusión.

Kerry Washington explicó que la eliminación de la escena representó “la respuesta a las oraciones que había estado susurrando”.

Kerry Washington deseaba que la escena en cuestión fuera eliminada. (Captura de video)
Kerry Washington deseaba que la escena en cuestión fuera eliminada. (Captura de video)

La actriz interpretaba a Broomhilda von Schaft, una mujer esclavizada cuyo esposo, Django, interpretado por Jamie Foxx, emprende una búsqueda para rescatarla.

Durante una reciente aparición en el podcast Baby, This Is Keke Palmer, Foxx confirmó que la escena formaba parte de una versión inicial del guion, aunque presentó el proceso de eliminación como una decisión tomada entre varios integrantes de la producción.

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“Si lees el guion, Broomhilda y Django son violados”, afirmó Foxx. El actor explicó que, una vez reunidos, él, Tarantino y Washington conversaron sobre la escena y decidieron modificar el material.

“Quentin, Kerry y yo queríamos proteger a Kerry Washington. ¿Por qué? Porque las películas son para siempre, lo que significa que si hay alguna escena espectacular, no puedes quitarla y queda para siempre”, señaló.

Jamie Foxx aseguró que quería proteger la imagen de Kerry Washington en Django Unchained. (Captura de video)
Jamie Foxx aseguró que quería proteger la imagen de Kerry Washington en Django Unchained. (Captura de video)

El artista también relacionó la decisión con otro proyecto que Washington estaba a punto de iniciar. La actriz interpretaría a Olivia Pope en Scandal, serie de televisión cuyo estreno estaba previsto alrededor de la llegada de Django Unchained a los cines.

“Y queríamos asegurarnos de proteger a Olivia Pope. Dije: ‘Oye, ella va a tener este programa y queremos protegerla’, y [Tarantino] estuvo de acuerdo. Así que todo ese tipo de cosas extravagantes desaparecieron del guion final”, explicó.

Las declaraciones de Jamie Foxx coinciden con el relato general que Washington había presentado en sus memorias, aunque la actriz había descrito el proceso desde su propia experiencia y había señalado que la decisión de retirar la escena llegó después de que Quentin Tarantino reconsiderara su inclusión.

Foxx también se refirió a su experiencia trabajando con Tarantino y describió al director como un “gran líder”. El actor había trabajado previamente con el cineasta en una producción que combinaba elementos del western, el drama y la acción con una representación de la esclavitud en Estados Unidos.

Quentin Tarantino
Jamie Foxx describió a Quentin Tarantino como un gran líder. (REUTERS)

En Django Unchained, Kerry Washington interpreta a Broomhilda, una mujer esclavizada que se encuentra separada de Django. La historia sigue al personaje interpretado por Foxx mientras busca liberarla de la plantación en la que permanece retenida.

Asimismo, durante una proyección de Django Unchained realizada en junio, Washington explicó la importancia que atribuyó a su personaje dentro de la historia.

“Ser la princesa en la torre en esta película fue un acto extraordinario de obligar a la gente a ver nuestra humanidad, en un momento en que nuestra humanidad era negada.Sabía que eso era lo que Quentin estaba haciendo, y él y yo hablamos sobre ello, y sentí que era realmente importante”, declaró.

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