Crece la controversia por la sanción contra Colapinto en la F1: la reconstrucción de la maniobra que abre el debate sobre la penalización

La reconstrucción de la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

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La dura sanción que recibió Franco Colapinto en el inicio del Gran Premio de Países Bajos tras el fuerte accidente de Max Verstappen fue uno de los temas más comentados por los fanáticos de la Fórmula 1. Los hinchas del oriundo de Pilar apuntaron contra los comisarios deportivos de la FIA, el ente regulador de la Máxima, por la penalización de “pase y siga” en boxes que recibió el piloto de Alpine y que le complicó el resto de la carrera en Zandvoort.

En las últimas horas, los dos medios especialistas que tienen a su cargo la transmisión de la F1 en Argentina hicieron una reconstrucción del incidente y establecieron el paso a paso de la maniobra de Colapinto en la que superó a Yuki Tsunoda. En cada caso se puede ver que los carteles con luces y el accionar de los banderilleros para mostrar la doble bandera amarilla fue cuando el argentino estaba a punto de sobrepasar al japonés.

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“Empieza a iniciar la maniobra de sobrepaso sobre Tsunoda. ¿El panel está apagado? Okey. ¿El display también? Sí, también. Nadie está indicando que Franco haga nada en contrario. El cuarto auto para adelante es un descontrolado Verstappen. Pero hasta ahí los paneles están todos apagados. Franco ya había iniciado la maniobra de sobrepaso sobre Tsunoda. Allá en el circulito está todavía el panel verde. ¿Qué quiere decir el panel verde? Que ahí en ese lugar termina ese microsector. El microsector que incluye la curva número 14, que es la última, y la mitad de la recta. Vieron que el tema de los microsectores hay algo que hay que tener en cuenta. O sea, Franco ya estaba en el interior del microsector, por lo cual estaba siendo juzgado. Y hasta ahí no está mal, hasta ahí está bien. Y ese circulito lo que está demostrando que ahí termina ese microsector. Ya estaba superando a Tsunoda”, analizó el periodista Adrián Puente, relator de la F1 para la cadena Fox Sports en Argentina.

Según el conductor de Telemétrico F1 y lo que se puede ver en las imágenes, cuando el Alpine número 43 ya tenía su auto casi a la par del Racing Bulls del piloto japonés (reemplazó a Lawson, que tomó el lugar de Isack Hadjar en Red Bull por una lesión del francés), todavía no se había activado ninguna señalización en ese sector del trazado neerlandés. Ya sea en los carteles, que se mostraron sin luces, y también por parte de los oficiales de pista o banderilleros. Recién después que Verstappen golpeó en el muro interno tras el primer impacto se activaron las señalizaciones por el accidente.

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“Si vos sos Tsunoda y de repente Verstappen pega contra una pared, se desprende el neumático y se te viene encima, ¿qué hacés? Si vos mirás al retrovisor y lo tenés a Colapinto en otra posición, a punto de superarte, ¿qué hacés? Frenás. ¿Se imaginan a Franco frenando sin saber lo que pasa atrás? Porque todos venían volando para cumplir la primera vuelta. Franco ya había dejado a los dos Audi atrás y, de hecho, uno de los Audis termina haciendo un trompo atrás de Verstappen en condiciones técnicas muy parecidas, sin el golpe, Bortoleto. Tsunoda a la derecha y un neumático que se te viene como un misil. Yo te pregunto, ¿qué hacés? ¿Cómo vos vas a evaluar la intencionalidad del piloto argentino de cometer una infracción en este campo minado a 300 kilómetros por hora? Ahora, cuando se pega Verstappen, el panel anterior todavía no indicaba la luz amarilla. La luz amarilla intermitente que habla de una doble amarilla. Lo dijo Colapinto, no lo digo yo. Acá no está en discusión el reglamento, acá está en discusión el criterio de aplicación”, agregó Puente en su análisis de lo sucedido al final del giro inicial en Zandvoort.

Según la categoría, el argentino infringió la bandera amarilla tras el accidente de Verstappen

Por su parte, en el programa Pit Lane, que se emite por el canal de YouTube de ESPN, fue Cochito López, ex piloto y comentarista en las transmisiones de las carrera de F1 a través de la plataforma Disney+, el que también estudió la maniobra paso a paso para dejar en claro su postura sobre el accionar de Colapinto en medio del caos por el golpe de Super Max antes del ingreso a la recta principal del circuito.

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“Está con el auto casi a la par, con más velocidad que Yuki Tsunoda. O sea, acá era imposible que no lo pase. Además, tenemos este neumático que está adelante, lo que a Yuki Tsunoda sí o sí lo va a hacer frenar”, explicó mientras mostraba una imagen dentro del cockpit de Colapinto. “Franco lo que va a hacer es irse obviamente bien al borde más extremo. Acá está el auto de Max Verstappen, en esta parte. Acá están los de adelante, que sufrieron algo parecido, ¿no? Entonces, Gasly tiene que levantar y Lindblad lo va a pasar por la misma razón que Franco, porque Gasly levanta y Lindblad sigue por la parte de afuera”, agregó y comparó la maniobra del argentino con la del joven británico a bordo del Racing Bulls contra el otro Alpine involucrado en la maniobra.

“El cartel amarillo está acá y acá ya habían pasado los cuatro autos, de los cuales dos son penalizados”, expresó Cochito al mismo tiempo que detuvo una imagen de los cuatro autos pasando y recién se activa una luz amarilla en uno de los carteles de señalización. “Ahí el marshall (banderillero) recién agarró la bandera. Ya pasaron los cuatro autos”, señaló.

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Una vez finalizada la carrera, Colapinto expresó su frustración por la severa penalización que lo relegó al fondo de la grilla. “Castiga muchísimo. Me comprometió toda la carrera. No tenía velocidad en las curvas para seguir de cerca a los otros autos. Me complicó toda la carrera”, expresó en diálogo con ESPN.

“Una penalización extremadamente dura para las condiciones que había y si bien las reglas son las reglas también se puede tomar margen y flexibilidad para unas cosas y factores. Era mucho más peligroso clavar los frenos en la mitad de la recta y no terminar el sobrepaso que estaba haciendo. Llegó una bandera amarilla súper tarde. Bastante injusto, podría ser más flexibles. Las reglas están escritas pero a veces les falta un poco de criterio”, agregó el pilarense.

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Una toma aérea del Gran Premio de los Países Bajos señala con círculos de colores las posiciones de los monoplazas en el circuito.

De esta manera, y como mencionó el propio piloto argentino, ambos medios especializados apuntaron al criterio de los comisarios deportivos en medio de la resolución de Colapinto al quedar en el medio de un accidente y evitar peores consecuencias tras el golpe que se dio Verstappen.

El conflicto tomó otro tenor cuando Sean Summers, Chief Marketing Officer de su principal sponsor, manifestó su descontento a través de la red social X. El ejecutivo, cuya empresa es patrocinadora del piloto desde 2024 en sus comienzos con Williams y luego se sostuvo en su paso a Alpine, criticó de forma directa a la FIA. “Los comisarios están destruyendo la integridad de la F1. Esta temporada están demostrando ser terribles y están influyendo en los resultados de las carreras. ¿Incompetencia? ¿Deshonestidad? ¿Ambas? Hay algo seriamente roto en la cultura de esa organización”. En respuesta a la postura del directivo, Juan Cruz Álvarez, ex piloto argentino, intervino en el debate y sostuvo: “Hay que unirnos contra esto, están intentando condicionar a Franco”.

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Esto generó un comunicado de la Federación Internacional del Automóvil, que condenó los ataques en las redes sociales contra los comisarios por la decisión contra el argentino. “Al término del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de mensajes de odio en línea después de aplicar sanciones deportivas conforme al reglamento. La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de odio y acoso. Es normal no estar de acuerdo con ciertas decisiones en el deporte, pero eso no debe justificar en ningún caso amenazas o ataques personales. Hacemos un llamamiento a todas las personas que siguen nuestro deporte para que muestren respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea”, citó la entidad.

Tras la sanción que recibió por la maniobra durante el incidente de Verstappen, sumado a otra por infringir otra bandera amarilla en el toque entre los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon fue que a Colapinto le quitaron tres puntos de la superlicencia (suma cuatro en los últimos 12 meses), decisiones que lo dejaron en la cima del ranking de penalizaciones entre los 22 pilotos del paddock.

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