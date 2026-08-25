El equipo no llevó arquero suplente, un defensor tuvo que atajar 37 minutos tras la lesión del titular y fue la figura del partido en Inglaterra

El defensor atajó durante más de 50 minutos en Port Vale-Tranmere Rovers

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Un héroe inesperado. El defensor de 22 años Bobby Faulkner atajó durante más de 37 minutos como arquero de emergencia en el partido entre Port Vale y Tranmere Rovers por la segunda fecha de la League Two inglesa y evitó la derrota de su equipo con una actuación que le valió el premio al jugador del partido.

El Tranmere viajó a Vale Park sin arquero suplente. El portero titular habitual, Luke McGee, fue dejado al margen del viaje por una lesión en la cadera que lo obligó a permanecer en reposo. El único guardameta disponible para ese partido era Harrison Male, sin ningún respaldo en el banco. El riesgo era evidente, y se materializó en el peor momento posible.

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Male cayó lesionado en el minuto 53, cuando el Tranmere perdía 1-0 tras un penal convertido por George Byers a los 18 minutos, luego de una falta de Joe Ironside sobre Jordan Lawrence-Gabriel dentro del área. Con el marcador en contra y sin arquero de recambio disponible, el técnico Darrell Clarke debió encontrar una solución entre sus jugadores de campo.

Bobby Faulkner, el inesperado héroe en el duelo ante Port Vale en la League Two de Inglaterra

Faulkner, defensor central de 22 años cedido a préstamo desde el Doncaster Rovers, se ofreció para ocupar el arco. El central fue quien tomó los guantes y completó el partido bajo los tres palos, sin experiencia previa en esa posición a nivel competitivo. La tarea era mantener el resultado para que el equipo tuviera chances de empatar.

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Lo que siguió fue una de las actuaciones más llamativas de la jornada en el fútbol inglés. Port Vale desperdició al menos dos cabezazos de Mo Faal a corta distancia que habrían liquidado el partido, y Faulkner respondió con una atajada ante un remate de Ben Waine en el ángulo inferior derecho. El Tranmere, lejos de resignarse, siguió buscando el arco rival.

El futbolista Bobby Faulkner sonríe tras ser la inesperada figura de su equipo

La recompensa llegó en el minuto 72. Tom Ince, hijo del ex delantero internacional Paul Ince, se deslizó ante la salida del arquero Jackson Smith para marcar el primer gol con la camiseta del Tranmere y sellar el empate definitivo. El resultado final fue 1-1, un punto que extendió el arranque invicto del equipo bajo la conducción de Clarke.

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Las estadísticas de Faulkner en el arco reflejaron una actuación sólida: dos atajadas, cinco despejes, cuatro duelos aéreos ganados y portería en cero durante todo el tiempo que estuvo entre los palos. En su posición habitual de defensor, también registró seis duelos en el suelo ganados y dos tackles exitosos antes de la lesión de Male.

Clarke no escatimó elogios al hablar con los medios tras el partido. El técnico reconoció la situación y asumió la responsabilidad por haber viajado sin un segundo arquero. “Mostraron resiliencia y experiencia. Perdimos a nuestro arquero, lo que fue un golpe enorme, pero le doy el crédito a mis jugadores y una mención especial a Bobby”, afirmó Clarke.

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El entrenador también explicó por qué el equipo llegó a ese partido sin cobertura en el arco. “Yo asumo la responsabilidad. No convoqué a un segundo arquero porque Luke apenas había vuelto a los entrenamientos. No quería malgastar dinero. Creía que podríamos salir adelante algunos partidos, pero no fue así”, declaró Clarke ante los medios. Lejos de esquivar el tema, el DT reconoció que el club había tenido conversaciones internas sobre el escenario de quedarse sin portero, y que Faulkner era una opción contemplada. “Bobby disfruta defender, así que era una alternativa”, agregó.

Clarke también se encargó de resaltar el carácter del defensor más allá de lo futbolístico. “Es un gran chico, pero sobre todo es un hombre de verdad, y los hinchas ya lo han adoptado. Mis muchachos y mis aficionados me dieron todo lo necesario para conseguir un punto bien merecido contra un equipo que va a estar entre los primeros”, señaló el técnico.

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“Fue una actuación muy luchadora de nuestra parte, y todos, sin excepción, estuvimos magníficos. Tampoco es que tuviéramos que defender mucho. Bobby hizo una atajada y realmente no tuvo muchos problemas. Además, seguimos luciendo peligrosos en el contraataque. Así que estoy muy contento”, concluyó el DT.

Port Vale, por su parte, sumó así su segunda fecha sin ganar en la League Two. El técnico Jon Brady admitió su frustración ante los medios. Brady señaló que su equipo precipitó las llegadas al arco y desperdició al menos tres ocasiones claras que habrían definido el partido antes de que Faulkner pudiera ser puesto a prueba.

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“Estamos muy frustrados. Tuvimos tres grandes oportunidades y debimos haberlas aprovechado. Tuvimos mucho dominio en el área rival y debimos haber creado mejores oportunidades. Nuestra toma de decisiones fue realmente frustrante y nos apresuramos en las jugadas. Ellos tuvieron muy poco hasta el gol, y cuando lo vuelvo a ver, deberíamos haber despejado el balón. Fuimos indecisos en ese momento”, manifestó.

Prosiguiendo con su análisis, Jon Brady añadió: “No es un hecho que ganemos todos los partidos. La League Two es difícil, y estamos atravesando un inicio complicado. En general, hoy deberíamos haber ganado. Tuvimos una buena oportunidad cuando íbamos 1-0, y fue un cabezazo sin fuerza. Luego tuvimos una oportunidad increíble en el área y no la aprovechamos”.

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“Hay que darle crédito a Mo, él admitió su error. Asume la responsabilidad y creo que los goles llegarán. A los mejores delanteros se les escapan, pero siguen intentándolo y yo creo en él”, concluyó. Port Vale, por su parte, aún no ganó en lo que va del torneo tras iniciar su camino con una derrota por 2-0 contra Oldham y esta igualdad. Ahora buscará sumar de a tres por primera vez este fin de semana, cuando reciban al Crewe, uno de los líderes.

Tranmere, tras esta igualdad, es uno de los escoltas de la League Two con cuatro unidades. Su próximo choque será el 29 de agosto, cuando visiten al Newport.

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