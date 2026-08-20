One More Level termina Valor Mortis y confirma su lanzamiento para el 13 de octubre

Valor Mortis, de One More Level.

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One More Level confirmó en agosto de 2026 que Valor Mortis alcanzó la fase gold, por lo que su desarrollo principal está terminado y el lanzamiento sigue previsto para el 13 de octubre. El soulslike en primera persona llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series, sin cambios en el calendario anunciado.

Qué implica la fase gold

Alcanzar la fase gold significa que el estudio cerró la versión principal destinada al lanzamiento. Ese máster ya puede enviarse a fabricación para grabar los discos y preparar la distribución mundial del juego, una etapa clave para cumplir con la fecha comercial.

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Esto no significa que todo el trabajo haya terminado. One More Level todavía puede corregir errores o preparar una actualización mientras avanza la producción de las copias físicas. El estudio de Cracovia indicó que el margen disponible antes de octubre le permitirá concentrarse en una posible actualización.

El anuncio reduce el riesgo de un retraso provocado por problemas en la producción principal, aunque una versión gold no garantiza por sí misma que un juego llegue sin parches posteriores. También pueden surgir inconvenientes separados en la fabricación o distribución de ediciones físicas. Un caso cercano es Control Resonant, que completó esta etapa unas cinco semanas antes de su estreno, pero sufrió una demora en su edición física.

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Para Valor Mortis, One More Level comunicó que el proyecto está listo para distribuirse y no informó cambios en ninguna de sus tres plataformas. Entre el anuncio y el estreno quedan cerca de dos meses, un margen mayor al habitual para completar las tareas posteriores al cierre del máster.

Un soulslike en las guerras napoleónicas

Valor Mortis fue presentado como un soulslike polaco en primera persona ambientado en las guerras napoleónicas. El término soulslike se utiliza para describir juegos inspirados en una fórmula de combate exigente, donde aprender los patrones de los enemigos y administrar los recursos resulta central para avanzar.

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La perspectiva en primera persona lo distingue dentro de una categoría asociada con frecuencia a cámaras en tercera persona. Las fuentes disponibles no detallan nuevos sistemas, enemigos o contenidos del juego, ya que el anuncio de One More Level estuvo centrado en el final de la producción principal y en la continuidad de la fecha de lanzamiento.

Tampoco se informaron cambios entre las versiones para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Las tres están programadas para llegar el mismo 13 de octubre de 2026.

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Valor Mortis, de One More Level

El calendario alrededor de Grand Theft Auto VI

Valor Mortis forma parte de una serie de juegos que alcanzaron la fase gold con varias semanas de anticipación durante el invierno de 2026. The Blood of Dawnwalker completó su producción principal siete semanas antes de su estreno, mientras que Control Resonant hizo lo mismo con aproximadamente cinco semanas de margen.

Una posible explicación mencionada por la fuente es la incertidumbre previa alrededor de Grand Theft Auto VI. Durante parte del año, varios desarrolladores y editores evitaron fijar fechas definitivas mientras esperaban que Rockstar confirmara sus planes. La relación entre ambos hechos no fue confirmada por los estudios, por lo que se mantiene como una interpretación del calendario y no como una causa oficial.

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En el caso de Valor Mortis, One More Level dispone ahora de las semanas restantes para trabajar en una posible actualización mientras el máster entra en fabricación. El lanzamiento continúa fijado para el 13 de octubre de 2026 en PC, PS5 y Xbox Series.