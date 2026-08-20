Nightdive fecha ‘SiN: Reloaded’ para el 24 de septiembre en PC y consolas

SiN: Reloaded presenta un nuevo tráiler.

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Nightdive Studios confirmó que SiN: Reloaded se lanzará el 24 de septiembre en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. La remasterización del FPS de 1998 incluirá la campaña original y la expansión Wages of Sin, mientras que los jugadores de computadora ya pueden probar una demo disponible en Steam.

El regreso del clásico de 1998

El título recupera el juego de disparos en primera persona desarrollado originalmente sobre la tecnología de Quake II. Un FPS presenta la acción desde la perspectiva del personaje y centra buena parte de su jugabilidad en el uso de armas de fuego. El proyecto está a cargo de Nightdive Studios, estudio especializado en restaurar juegos antiguos y subsidiario de Atari.

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La historia sigue al coronel John R. Blade, un consultor de seguridad que debe detener a la doctora Elexis Sinclaire, directora ejecutiva de SinTEK Industries. Sinclaire comenzó a distribuir una droga capaz de alterar el ADN y cuenta con un ejército de mutantes modificados genéticamente. La ambientación combina elementos cyberpunk, ciencia ficción distópica y un tono pulp.

El SiN original destacó por ofrecer escenarios con un nivel de interacción poco habitual para su época. Los jugadores podían acceder a terminales informáticas mediante comandos similares a los de DOS, controlar cámaras de seguridad, utilizar ascensores y desplazarse con vehículos como un montacargas, una lancha patrullera o un helicóptero.

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Las decisiones durante los niveles también podían abrir rutas alternativas. En combate, era posible disparar directamente a las armas de los enemigos para desarmarlos y causar daño localizado según la parte del cuerpo alcanzada. Estas mecánicas acompañaban mapas complejos, secuencias programadas y una estructura menos lineal que la de otros shooters publicados a finales de los años noventa.

Wages of Sin formará parte del paquete sin necesidad de una compra separada. La expansión enfrenta al jugador con un jefe de la mafia y un nuevo grupo de enemigos, ampliando el contenido disponible dentro de la edición remasterizada.

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Gráficos, controles y contenidos restaurados

La campaña principal y Wages of Sin fueron adaptados al KEX Engine, el motor propietario que Nightdive utiliza para ejecutar juegos clásicos en sistemas actuales. Esta tecnología permite actualizar la compatibilidad sin sustituir la estructura esencial del título original.

La remasterización ofrecerá nuevas texturas y modelos en alta definición, antialiasing para suavizar los bordes de la imagen y una resolución máxima de 4K con rendimiento de hasta 144 cuadros por segundo. Estas cifras dependerán del equipo y de la plataforma utilizada. Las pantallas bidimensionales, el diseño de los menús y la interfaz también fueron revisados.

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Los esquemas de control estarán adaptados tanto a mandos como a teclado y mouse. Nightdive mejoró los mapas y permitirá alternar durante la partida entre los gráficos remasterizados y la presentación de SiN Gold, una opción dirigida a quienes quieran comparar directamente ambas versiones.

La edición sumará nuevos logros y una bóveda con material detrás de escena. La música compuesta por Zak Belika se presentará en mayor resolución, con mezcla y producción de Chris Mock.

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SiN: Reloaded, de Nightdive Studios.

Plataformas, demo y una fecha concurrida

La versión de PC se venderá mediante Steam, GOG y Epic Games Store. La demo anunciada está disponible en Steam y permite comprobar antes del estreno cómo se trasladaron los controles, los escenarios y el apartado visual a equipos modernos.

Quienes compren la edición para Nintendo Switch podrán actualizarla a la versión de Nintendo Switch 2 sin costo adicional. Nightdive no detalló pasos específicos para realizar el cambio, pero confirmó que no requerirá un pago por la mejora.

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El 24 de septiembre también está marcado para los lanzamientos de Control Resonant y Silent Hill: Townfall. Hot Wheels: Infinite Rush, que inicialmente compartía esa fecha, adelantó su llegada dos semanas. SiN: Reloaded mantendrá su estreno simultáneo en computadoras y las dos generaciones de consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo.