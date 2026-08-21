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Fin del sueño de Thiago Tirante en Cincinnati: perdió con Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final

El argentino cayó ante el francés en sets corridos y cerró una semana histórica, en la que consiguió el triunfo más importante de su carrera ante Novak Djokovic y se metió por primera vez entre los ocho mejores de un Masters 1000

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Se terminó el sueño de Thiago Tirante tras una semana inolvidable en el Masters 1000 de Cincinnati. El argentino, que había protagonizado uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Novak Djokovic, no pudo repetir la hazaña ante el francés Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 4 minutos.

El platense, actualmente en el puesto 50° del ranking ATP, llegó a esta instancia después de una extraordinaria campaña en el Lindner Family Tennis Center en Ohio. Derrotó al británico Jan Choinski (77°) en una batalla de casi tres horas, eliminó a Djokovic en segunda ronda, luego venció al español Martín Landaluce (67°) y al checo Jakub Mensik (16°) para meterse por primera vez entre los ocho mejores de un torneo de esta categoría.

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Este jueves, sin embargo, se encontró con un rival peligroso que atraviesa un buen momento. Fils, 21° del mundo, había llegado a los cuartos de final tras una convincente victoria ante el australiano Alex de Miñaur, número 8 del ranking ATP, por 6-3 y 6-4. Para el francés era su quinta aparición en cuartos de final de un Masters 1000 durante 2026, después de haber alcanzado también esta instancia en Indian Wells, Miami, Madrid y Montreal.

Thiago Tirante logró su mejor actuación en un Masters 1000 (Crédito: Reuters)
Thiago Tirante logró su mejor actuación en un Masters 1000 (Crédito: Reuters)

Tras un primer tramo parejo, en el que ambos sostuvieron sus servicios sin mayores inconvenientes, Fils consiguió dominar los intercambios y se llevó el primer parcial por 6-3.

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En el segundo set, el francés de 22 años volvió a tomar rápidamente el control e impuso su agresividad y potencia desde la base. Esta vez, a Tirante no le respondió el servicio: logró un 46% de eficacia con su primer servicio y un 68% con el segundo, mientras que su rival alcanzó el 62% y el 83% en los mismos ítems. Ese aspecto le permitió fortalecer su dominio y construir un triunfo contundente.

Más allá de la derrota, la actuación de Tirante en Cincinnati representa un salto importante en su carrera. El recorrido le permitirá además consolidar su posición en el ranking ATP -figura en el puesto 41 de la clasificación en vivo- y llegar al US Open con la confianza renovada, después de haber protagonizado una de las grandes historias del tramo final de la gira norteamericana sobre cemento.

Thiago Tirante cerró una gran actuación en Cincinnati (Crédito: Reuters)
Thiago Tirante cerró una gran actuación en Cincinnati (Crédito: Reuters)

El torneo que dejó afuera a Novak Djokovic y Alexander Zverev

La eliminación de Tirante se produce en un Masters 1000 de Cincinnati marcado por las sorpresas. El certamen comenzó sin dos de las principales figuras del circuito, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, ambos ausentes por lesión, mientras que Djokovic fue eliminado justamente por el argentino.

Además, durante los octavos de final quedó afuera el alemán Alexander Zverev, 3° del ranking y primer cabeza de serie, frente al estadounidense Tommy Paul (24°). También cayó el canadiense Felix Auger-Aliassime, 4° del mundo y segundo preclasificado, ante Frances Tiafoe (23°). De esta manera, el torneo quedó abierto y con un cuadro de cuartos de final sin los principales favoritos.

Con la eliminación de Tirante, el primer cruce de semifinales quedó conformado por Fils y Flavio Cobolli (10°). El cuadro masculino continuará este viernes con los dos últimos encuentros de cuartos de final: el duelo entre los estadounidenses Taylor Fritz (9°) y Brandon Nakashima (22°), y el enfrentamiento entre el italiano Lorenzo Musetti (15°) y Tiafoe.

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