Robaron en una tienda de tecnología de Rosario y se llevaron una millones de pesos en minutos

El comercio de tecnología y electrodomésticos Luxor Tech, ubicado en la ciudad de Rosario, fue objeto de un robo millonario ayer miércoles por la madrugada (Google Maps)

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En la madrugada del miércoles, al menos cinco personas robaron la tienda de tecnología, en la zona norte de Rosario. Los delincuentes llegaron a bordo de un automóvil blanco y sustrajeron mercadería valuada en millones de pesos en cuestión de minutos.

El episodio se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada, en un local ubicado en la calle Baigorria al 1300. Se trata de un comercio dedicado a la venta de dispositivos tecnológicos y electrodomésticos. Los asaltantes llegaron equipados con herramientas específicas y, según la reconstrucción inicial, actuaron con extrema rapidez.

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De acuerdo cocn la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, descendieron del vehículo, cortaron los candados de seguridad, forzaron la reja perimetral y, finalmente, violentaron la puerta principal para acceder al interior del comercio. La alarma del sistema de monitoreo privado se activó casi de inmediato, lo que disparó la llegada de un móvil policial, aunque la banda ya se había retirado con el botín.

Los ladrones seleccionaron productos de alto valor y fácil reventa, ignorando artículos voluminosos o de menor demanda, lo que refuerza la hipótesis de un reconocimiento previo del local y sus rutinas.

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Entre la mercadería sustraída figuran parlantes de gran porte —de las marcas Kioto y Jahro—, consolas PlayStation, múltiples relojes inteligentes smartwatch, auriculares Xiaomi y una bicicleta rodado 12 color verde. Además, se llevaron artículos menores como una bomba de agua y un secador de cabello.

Carlos, dueño del comercio, relató las dificultades que atraviesa tras el robo: “Es duro irte a dormir después de un día de trabajo y despertarte con esta noticia. Esto fue premeditado y estudiado. No fueron ningunos improvisados; trajeron elementos específicos para cortar los candados directamente, ni siquiera hicieron fuerza con una barreta”, explicó el comerciante.

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Al llegar el móvil policial, los delincuentes ya habían huido con el botin

Incluso, el dueño subrayó que el comercio ya había sido objeto de un intento de robo meses atrás, situación que los llevó a reforzar las medidas de protección.

De acuerdo a la denuncia radicada en la Comisaría 30ª y a la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), el robo fue ejecutado en menos de diez minutos. El análisis de las cámaras y los testimonios recabados forman parte de la investigación en curso, cuyo objetivo es identificar y detener a los responsables.

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Un hecho similar ocurrió esta misma semana pero en la provincia de San Juan, donde delincuentes se llevaron al menos 20 teléfonos celulares y una computadores. En total, la suma sustraída ronda los 40 millones de pesos.

El hecho tuvo lugar en un local de tecnología del Paseo Comercial París, ubicado en la calle Salta al 700 -la cual conecta el departamento de Chimbas con el área metropolitana de la Ciudad de San Juan, y constituye uno de los corredores de tránsito y actividad comercial más importantes de la zona-. Los delincuentes actuaron en el primer piso del complejo comercial y todo quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad de un negocio lindero.

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El propietario del comercio cerró alrededor de las 22 del martes y se retiró del establecimiento. Pero, aproximadamente a las 3 de la madrugada del miércoles, le notificaron que tres personas desconocidas habían ingresado al local. Según la reconstrucción preliminar efectuada por personal policial, los sospechosos habrían trepado por el sector del patio con ayuda de una escalera para acceder al primer piso y luego forzaron la puerta de ingreso al comercio.

Una vez dentro del comercio, los autores del robo se apoderaron de una notebook Dell de color gris y de entre 15 y 20 teléfonos celulares iPhone, correspondientes a modelos que van desde el 14 hasta el 17, por una suma valuada en aproximadamente 40 millones de pesos. El damnificado aclaró que no descarta que la cantidad de elementos sustraídos sea mayor, ya que el inventario completo se realizará una vez que finalicen las pericias a cargo de los investigadores.

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