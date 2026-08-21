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Nick Jonas revela que audicionó para ‘Frozen’ y cuenta cómo perdió el papel

El cantante y actor relató en su podcast cómo una falta de preparación marcó su audición para el personaje

Nick Jonas cuenta por qué no consiguió el papel de Kristoff en Frozen. (Reuters. Captura de video)
Nick Jonas cuenta por qué no consiguió el papel de Kristoff en Frozen. (Reuters. Captura de video)
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Nick Jonas reveló que en 2013 audicionó para interpretar a Kristoff en Frozen, la película animada de Disney estrenada ese mismo año. El cantante y actor contó que el proceso de selección no salió como esperaba y que considera que tuvo una mala presentación durante la prueba.

El recuerdo surgió durante su podcast Hey Jonas!, conducido por Nick y sus hermanos Joe y Kevin Jonas. En el episodio participaron Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad, quienes dieron voz a Anna, Elsa y Olaf, respectivamente, en la película.

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Nick explicó que acudió a la audición para el papel de Kristoff, personaje que finalmente fue interpretado por Jonathan Groff. Según relató, durante la prueba le preguntaron qué canción iba a interpretar y si llevaba consigo la partitura.

El cantante respondió que no había preparado una canción porque, según explicó, nadie le había informado que debía llevar material musical

“Entré y me preguntaron: ‘¿Qué vas a cantar hoy?’. Dije: ‘Oh, no lo sé’. Me preguntaron: ‘¿Cómo que no lo sabes?’. Me preguntaron: ‘¿Tienes la partitura?’. Y dije: ‘No, nadie me dijo que la tuviera…’. Entonces simplemente dije: ‘¿Pueden tocar algo de…? No sé qué dije, alguna canción de un musical. Y la audición fue un desastre. Fue terrible”, relató.

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Nick Jonas recordó que no preparó ninguna canción para su audición. REUTERS/Danny Moloshok
Nick Jonas recordó que no preparó ninguna canción para su audición. REUTERS/Danny Moloshok

Kristen Bell respondió de manera irónica que esa pudo haber sido la razón por la que no obtuvo el papel. Nick reconoció que efectivamente esa era una posibilidad.

Josh Gad también intervino en la conversación y bromeó sobre la química entre Nick y Bell, señalando que ambos tenían mejor conexión que la que Bell había mostrado con Groff.

Ante eso el cantante respondió: “Me encanta Jonathan Groff, pero creo que hubiera sido mejor que me hubieran elegido a mí”.

La conversación también llevó a los hermanos Jonas a hablar sobre el equipo que participó en aquella audición.

Cuando Kevin preguntó si Nick había vuelto a trabajar con las personas que estaban a cargo de su representación profesional en ese momento, esto respondió: “Desde entonces he cambiado de agencia tres veces”.

Nick Jonas aseguró que tras su fracaso en la audición, cambió de agencia varias veces. REUTERS/Kylie Cooper
Nick Jonas aseguró que tras su fracaso en la audición, cambió de agencia varias veces. REUTERS/Kylie Cooper

A pesar de no haber conseguido el papel, Nick explicó que no tuvo una reacción negativa hacia la película una vez que llegó a los cines.

El cantante señaló que disfrutó de Frozen cuando la vio por primera vez y aclaró que no la observó con la intención de cuestionar el proyecto después de no haber obtenido el personaje.

Estrenada en noviembre de 2013, Frozen se convirtió en una de las producciones animadas de mayor recaudación de Disney. La película obtuvo aproximadamente mil 300 millones de dólares en la taquilla mundial.

La historia sigue a las hermanas Anna y Elsa, dos princesas del reino ficticio de Arendelle. Después de que Elsa pierde el control de sus poderes de hielo y abandona el reino, Anna emprende un viaje para encontrarla. Durante el recorrido conoce a Kristoff, un joven recolector de hielo que la acompaña junto con su reno Sven.

Jonathan Groff terminó interpretando a Kristoff y regresó para la secuela, Frozen II, estrenada en 2019. La segunda película también contó con Bell, Menzel y Gad en sus respectivos papeles y recaudó aproximadamente mil 500 millones de dólares en todo el mundo.

“Frozen 2" logró recaudar mil 500 millones de dólares en todo el mundo.
“Frozen 2" logró recaudar mil 500 millones de dólares en todo el mundo.

Durante la misma conversación, Bell, Menzel y Gad hablaron sobre el futuro de la franquicia. Los actores participaron en D23: The Ultimate Disney Fan Event, donde se abordaron los proyectos relacionados con Frozen 3 y Frozen 4.

Mientras tanto, Nick Jonas ha continuado desarrollando su carrera musical junto a Joe y Kevin. Los Jonas Brothers también participan en una nueva producción relacionada con la franquicia Camp Rock.

En paralelo, Nick ha trabajado como actor en proyectos como Jersey Boys Live!, Scream Queens y Jumanji: The Next Level.

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