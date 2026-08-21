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Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

Nino, el emblemático arquero que defendió los tres palos de Argentinos Juniors en distintas etapas, pasó por Boca y alcanzó la gloria con la Academia, recibió el último adiós por parte de los clubes donde dejó su huella

Antonino Spilinga falleció
Antonino Spilinga falleció a sus 87 años, tras su recorrido por clubes como Argentinos Juniors, Racing y All Boys
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El fútbol argentino despidió este jueves a Antonino Spilinga, quien falleció a los 87 años. La noticia fue confirmada por Racing, que recordó el papel del exarquero en una de las etapas más brillantes de la historia de la institución.

La partida de Spilinga representa el adiós a uno de los integrantes del equipo que llevó a Racing a la gloria máxima. En 1967, el club de Avellaneda conquistó la Copa Libertadores y, poco después, la Copa Intercontinental, consagrándose campeón de América y del mundo. El club expresó públicamente su pesar, resaltando el recuerdo del exjugador y brindando su apoyo a los familiares.

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Lamentamos informar el fallecimiento de Antonino Spilinga, arquero integrante del plantel que se consagró Campeón de América y del Mundo en 1967. Nuestro eterno recuerdo para él y todas nuestras fuerzas para sus familiares y seres queridos en este momento”, comunicó la institución de Avellaneda en sus redes sociales.

Antonino Spilinga falleció
Racing despidió al exarquero que fue campeón de Ámerica y del mundo con el club en 1967 (@RacingClub)

Antonino Spilinga nació el 21 de junio de 1940 en la Ciudad de Buenos Aires. Su carrera profesional comenzó en Argentinos Juniors, donde debutó en la década de 1950. Allí, formó parte del plantel que logró el ascenso a Primera División en 1956 y luego se destacó en la Quinta División, que obtuvo el campeonato invicto de su categoría en 1958. Ese mismo año, fue convocado para defender el arco principal en un partido ante River Plate por la Copa Suecia, marcando su primera experiencia como titular en el equipo principal.

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En 1960, Boca Juniors adquirió a Spilinga por una cifra de 550.000 pesos, un monto elevado para la época. Aunque su participación en Primera fue limitada —debido a la presencia de Antonio Roma—, logró formar parte del plantel campeón en la división de reserva.

Antonino Spilinga falleció
Antonino Spilinga tuvo un breve pasó por Boca luego de sus inicios en el Bicho de la Paternal

Después de su paso por Boca, Spilinga tuvo un nuevo ciclo en Argentinos Juniors y luego se trasladó a Rosario Central en 1966. Allí compitió por la titularidad con Edgardo El Gato Andrada, consolidando su prestigio como arquero.

Su llegada a Racing en 1967 lo ubicó como integrante del plantel que alcanzó la doble consagración continental y mundial. En ese equipo compartió vestuario con figuras como Agustín Mario Cejas, quien fue el arquero titular de la Academia durante aquella gesta histórica.

Tras su paso por Racing, Spilinga volvió a vestir la camiseta de Argentinos Juniors y luego se sumó a All Boys en 1974. En el club de Floresta, el arquero se consolidó rápidamente como titular, firmando actuaciones recordadas por los hinchas.

Uno de los momentos más destacados de su carrera se vivió en 1978, cuando atajó dos penales en un mismo partido ante Banfield. Ese año, jugó su último partido con All Boys en un triunfo por 2 a 1 frente a Juventud Antoniana, el 8 de noviembre. La carrera de Spilinga se extendió hasta los 39 años, culminando en Estudiantes de Buenos Aires, club donde puso fin a su trayectoria como futbolista profesional.

Antonino Spilinga falleció
All Boys brindó sus condolencias ante la partida del exarquero que pasó por el club entre 1974 y 1977 (@caallboys)

Durante su paso por equipos como Argentinos Juniors, Rosario Central, Racing, All Boys y Estudiantes de Buenos Aires, Spilinga dejó un recuerdo imborrable en compañeros y aficionados. Su nombre permanece asociado a momentos cruciales de la historia de cada institución por la que transitó.

Retirado de la actividad profesional, Spilinga se dedicó a la formación de arqueros en Argentinos Juniors, donde fue considerado referente entre las nuevas generaciones. El club de La Paternal lamentó su fallecimiento y destacó la importancia de su labor como entrenador y guía para los jóvenes.

All Boys también ofreció un homenaje especial cuando expresó: “El Club Atlético All Boys lamenta profundamente el fallecimiento de Antonino Spilinga, histórico arquero y uno de los jugadores con más presencias defendiendo nuestro arco”. “Desde el Club acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de profundo dolor. Gracias por defender nuestros colores, Antonino. Que descanses en paz”, concluyó el club de Floresta en su despedida.

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