La única central nuclear búlgara de Kozloduy reducirá su potencial por el bajo nivel del río Danubio

Vista general de la central nuclear de Kozloduy, situada a unos 200 km (124 millas) al norte de Sofía (REUTERS/Oleg Popov/Archivo)

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El Ministerio de Energía de Bulgaria informó este viernes que reducirá la producción de su central nuclear de Kozloduy debido a la sequía récord que afecta al continente europeo. La estatal Kozloduy disminuirá la capacidad de uno de sus dos reactores en unos 120 megavatios como respuesta a una “caída sin precedentes y crítica” en los niveles del río Danubio, fuente principal de agua para el sistema de refrigeración de la planta.

La cartera búlgara explicó que esta reducción busca “garantizar la operación segura” de la instalación. Las previsiones hidrológicas para la zona aguas arriba de Bulgaria “siguen mostrando una tendencia a la baja”, se indicó en el comunicado.

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El complejo, con una capacidad total de 2.000 megavatios (1.000 MW por reactor), suministra cerca del 30 % de la electricidad nacional. El plan contempla una reducción de alrededor de 120 megavatios, una cifra que, según expertos, no compromete el abastecimiento energético del país. Kozloduy, con 52 años de historia, dispone de seis reactores, aunque solo las unidades 5 y 6 permanecen operativas tras la desconexión de cuatro de ellos entre 2002 y 2006 por exigencia de la Comisión Europea.

Será la primera vez en 52 años de funcionamiento que la planta reduce su producción por “condiciones climáticas e hidrológicas extremas”, según la cartera. La central cuenta con una estación de bombeo propia en la orilla del Danubio, lo que hasta ahora había evitado la necesidad de reducir la generación, según el ministerio.

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Según la Agencia Ejecutiva de Estudio y Mantenimiento de Danubio, el nivel del río a la altura de la ciudad de Ruse descendió el pasado miércoles hasta125 centímetros por debajo del umbral considerado seguro para la navegación.

Vista aérea, captada con un dron, de un barco navegando cerca del lecho expuesto del río Danubio, con niveles de agua históricamente bajos, en Sandrovo, Bulgaria (REUTERS/Stoyan Nenov)

Países vecinos como Rumania y Hungría también recortaron recientemente su generación nuclear debido al bajo caudal del Danubio. Rumania detuvo completamente la central de Cernavoda el 13 de agosto, mientras que Hungría redujo drásticamente la operación de la planta de Paks desde finales de julio, recurriendo a medidas como la construcción de un lecho artificial y el uso de barcazas para elevar el nivel del agua. El primer ministro húngaro, Peter Magyar, afirmó el jueves que la planta comenzará a reactivar las turbinas el domingo y se espera que recupere el total de su capacidad la próxima semana.

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En otras regiones de Europa, la central nuclear de Beznau en el norte de Suiza fue detenida en junio por las altas temperaturas del río, y Francia también redujo la producción en varias de sus instalaciones nucleares debido a la ola de calor.

Una vista general muestra la central nuclear KKW Beznau, de la compañía energética suiza Axpo, y el río Aar cerca de Döttingen (Suiza) (REUTERS/Arnd Wiegmann/Archivo)

Expertos advierten que la sequía en Europa, agravada por el cambio climático inducido por el ser humano, continuará intensificándose en los próximos años.

Los restos de un remolcador de vapor de principios del siglo XX se suman a las reliquias que emergen en Serbia debido al descenso de los niveles de los ríos en Europa, afectados por una prolongada ola de calor y sequía. El casco oxidado, identificado como parte del famoso navío Esloveno, quedó a la vista este mes en el río Sava, cerca de Sremska Mitrovica, a unos 70 kilómetros al noroeste de Belgrado.

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Aunque algunas secciones del naufragio ya habían aflorado antes, residentes locales aseguran que nunca se habían expuesto tantos fragmentos al mismo tiempo. El historiador Andrija Popovic, director del museo de la ciudad, declaró: “Han pasado varios años desde la última vez que se vio, así que hay bastante interés”. Popovic añadió que “es algo que realmente no se ve todos los días”, en alusión al barco apodado por la prensa serbia como “el Titanic de Sava”.

Los restos de un antiguo barco de vapor, conocido como el *Slovenian*, son visibles debido al bajo nivel del río Sava cerca de la localidad de Sremska Mitrovica, al noroeste de la capital, Belgrado (Serbia), el martes 18 de agosto de 2026 (AP/Darko Vojinovic)

La sequía y las altas temperaturas que afectan a Europa han dejado al descubierto otras reliquias insólitas en el Danubio, el Rin y otros ríos, donde han emergido buques de guerra, huesos de mamut y restos de antiguas construcciones. Esta situación también ha provocado interrupciones en el comercio, la generación de energía y el suministro de agua en varias regiones del continente.

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(Con información de AFP y AP)