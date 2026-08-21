Mundo
Agregar Infobae enGoogle

La única central nuclear búlgara de Kozloduy reducirá su potencial por el bajo nivel del río Danubio

Bulgaria aseguró que esta reducción busca “garantizar la operación segura” de la instalación. Países vecinos como Rumania y Hungría también recortaron recientemente la generación de sus plantas por la crítica situación del segundo río más largo de Europa

Vista general de la central nuclear de Kozloduy, situada a unos 200 km (124 millas) al norte de Sofía (REUTERS/Oleg Popov/Archivo)
Vista general de la central nuclear de Kozloduy, situada a unos 200 km (124 millas) al norte de Sofía (REUTERS/Oleg Popov/Archivo)
Guardar

El Ministerio de Energía de Bulgaria informó este viernes que reducirá la producción de su central nuclear de Kozloduy debido a la sequía récord que afecta al continente europeo. La estatal Kozloduy disminuirá la capacidad de uno de sus dos reactores en unos 120 megavatios como respuesta a una “caída sin precedentes y crítica” en los niveles del río Danubio, fuente principal de agua para el sistema de refrigeración de la planta.

La cartera búlgara explicó que esta reducción busca “garantizar la operación segura” de la instalación. Las previsiones hidrológicas para la zona aguas arriba de Bulgaria “siguen mostrando una tendencia a la baja”, se indicó en el comunicado.

PUBLICIDAD

El complejo, con una capacidad total de 2.000 megavatios (1.000 MW por reactor), suministra cerca del 30 % de la electricidad nacional. El plan contempla una reducción de alrededor de 120 megavatios, una cifra que, según expertos, no compromete el abastecimiento energético del país. Kozloduy, con 52 años de historia, dispone de seis reactores, aunque solo las unidades 5 y 6 permanecen operativas tras la desconexión de cuatro de ellos entre 2002 y 2006 por exigencia de la Comisión Europea.

Será la primera vez en 52 años de funcionamiento que la planta reduce su producción por “condiciones climáticas e hidrológicas extremas”, según la cartera. La central cuenta con una estación de bombeo propia en la orilla del Danubio, lo que hasta ahora había evitado la necesidad de reducir la generación, según el ministerio.

PUBLICIDAD

Según la Agencia Ejecutiva de Estudio y Mantenimiento de Danubio, el nivel del río a la altura de la ciudad de Ruse descendió el pasado miércoles hasta125 centímetros por debajo del umbral considerado seguro para la navegación.

Vista aérea, captada con un dron, de un barco navegando cerca del lecho expuesto del río Danubio, con niveles de agua históricamente bajos, en Sandrovo, Bulgaria (REUTERS/Stoyan Nenov)
Vista aérea, captada con un dron, de un barco navegando cerca del lecho expuesto del río Danubio, con niveles de agua históricamente bajos, en Sandrovo, Bulgaria (REUTERS/Stoyan Nenov)

Países vecinos como Rumania y Hungría también recortaron recientemente su generación nuclear debido al bajo caudal del Danubio. Rumania detuvo completamente la central de Cernavoda el 13 de agosto, mientras que Hungría redujo drásticamente la operación de la planta de Paks desde finales de julio, recurriendo a medidas como la construcción de un lecho artificial y el uso de barcazas para elevar el nivel del agua. El primer ministro húngaro, Peter Magyar, afirmó el jueves que la planta comenzará a reactivar las turbinas el domingo y se espera que recupere el total de su capacidad la próxima semana.

En otras regiones de Europa, la central nuclear de Beznau en el norte de Suiza fue detenida en junio por las altas temperaturas del río, y Francia también redujo la producción en varias de sus instalaciones nucleares debido a la ola de calor.

Una vista general muestra la central nuclear KKW Beznau, de la compañía energética suiza Axpo, y el río Aar cerca de Döttingen (Suiza) (REUTERS/Arnd Wiegmann/Archivo)
Una vista general muestra la central nuclear KKW Beznau, de la compañía energética suiza Axpo, y el río Aar cerca de Döttingen (Suiza) (REUTERS/Arnd Wiegmann/Archivo)

Expertos advierten que la sequía en Europa, agravada por el cambio climático inducido por el ser humano, continuará intensificándose en los próximos años.

Los restos de un remolcador de vapor de principios del siglo XX se suman a las reliquias que emergen en Serbia debido al descenso de los niveles de los ríos en Europa, afectados por una prolongada ola de calor y sequía. El casco oxidado, identificado como parte del famoso navío Esloveno, quedó a la vista este mes en el río Sava, cerca de Sremska Mitrovica, a unos 70 kilómetros al noroeste de Belgrado.

Aunque algunas secciones del naufragio ya habían aflorado antes, residentes locales aseguran que nunca se habían expuesto tantos fragmentos al mismo tiempo. El historiador Andrija Popovic, director del museo de la ciudad, declaró: “Han pasado varios años desde la última vez que se vio, así que hay bastante interés”. Popovic añadió que “es algo que realmente no se ve todos los días”, en alusión al barco apodado por la prensa serbia como “el Titanic de Sava”.

Los restos de un antiguo barco de vapor, conocido como el *Slovenian*, son visibles debido al bajo nivel del río Sava cerca de la localidad de Sremska Mitrovica, al noroeste de la capital, Belgrado (Serbia), el martes 18 de agosto de 2026 (AP/Darko Vojinovic)
Los restos de un antiguo barco de vapor, conocido como el *Slovenian*, son visibles debido al bajo nivel del río Sava cerca de la localidad de Sremska Mitrovica, al noroeste de la capital, Belgrado (Serbia), el martes 18 de agosto de 2026 (AP/Darko Vojinovic)

La sequía y las altas temperaturas que afectan a Europa han dejado al descubierto otras reliquias insólitas en el Danubio, el Rin y otros ríos, donde han emergido buques de guerra, huesos de mamut y restos de antiguas construcciones. Esta situación también ha provocado interrupciones en el comercio, la generación de energía y el suministro de agua en varias regiones del continente.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

BulgariaKozloduyDanubioÚltimas noticias AméricasequíaEuropa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos y Canadá reforzaron su alianza económica y de seguridad para proteger sus intereses compartidos

El secretario de Estado Marco Rubio recibió a la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Anita Anand, para avanzar en una agenda conjunta sobre las principales prioridades de ambos países

Estados Unidos y Canadá reforzaron su alianza económica y de seguridad para proteger sus intereses compartidos

El calor extremo generó 450 desprendimientos de roca en los Alpes franceses en 2026, con 3 muertos

El macizo acumuló más casos que en 2022, cuando se registraron 300, tras un verano con temperaturas de hasta 35°C que derritieron el permafrost, debilitaron las laderas y elevaron el riesgo para los alpinistas

El calor extremo generó 450 desprendimientos de roca en los Alpes franceses en 2026, con 3 muertos

Alarma por el ébola en República Democrática del Congo: el brote ya dejó 2.476 muertos y más de 5.200 contagios

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtió que la situación representa un riesgo “muy elevado” para la salud pública y podría adquirir una dimensión pandémica

Alarma por el ébola en República Democrática del Congo: el brote ya dejó 2.476 muertos y más de 5.200 contagios

El petróleo se disparó más de 2% tras el anuncio de una nueva ofensiva económica de Estados Unidos contra Irán

El Brent alcanzó los USD 93,78 y el WTI los USD 87,83 mientras aumenta la incertidumbre por el tránsito en el estrecho de Ormuz

El petróleo se disparó más de 2% tras el anuncio de una nueva ofensiva económica de Estados Unidos contra Irán

Sapu-sapu, así es el pez invasor que coloniza las aguas contaminadas del sudeste asiático

Criado durante años como mascota de acuario, se convirtió en una amenaza silenciosa: resiste donde otras especies mueren y deja tras de sí erosión, redes rotas y ecosistemas empobrecidos

Sapu-sapu, así es el pez invasor que coloniza las aguas contaminadas del sudeste asiático
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno y gasolineros pactan otros seis meses para contener el precio de la gasolina y el diésel

Gobierno y gasolineros pactan otros seis meses para contener el precio de la gasolina y el diésel

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 21 de agosto

El Gobierno sumó la ludopatía y el consumo de sustancias como problemáticas prioritarias de salud pública

El Gobierno reorganizó el Registro Nacional de Armas y amplió sus funciones

Juan José Ebenezer, mecánico: “En los talleres recomendamos cosas para que los coches duren más kilómetros. Lo que más nos conviene es tener a los clientes contentos”

DEPORTES

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

El boxeador argentino que reparte sus horas entre el ring y la facultad y tendrá su pelea soñada en Las Vegas: “Quiero ser campeón mundial”

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

Fin del sueño de Thiago Tirante en Cincinnati: perdió con Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final

Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

ENTRETENIMIENTO

Charles Melton negocia para convertirse en Naruto en una película con el icónico personaje de anime

Charles Melton negocia para convertirse en Naruto en una película con el icónico personaje de anime

‘Miami Vice’ tiene nuevo fichaje: esta será la actriz que acompañe a Michael B. Jordan y Austin Butler en el reboot

De las cirugías al músculo: la sorprendente transformación física de Mickey Rourke a los 73 años

Nick Jonas revela que audicionó para ‘Frozen’ y cuenta cómo perdió el papel

Dave Bautista será Kratos en la esperada serie de live-action de ‘God of War’