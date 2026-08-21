Cayó un hombre por narcomenudeo en Córdoba e investigan si tenía una banda familiar con su hermano

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico trasladan a un hombre detenido durante un operativo contra el narcomenudeo en Villa del Rosario, Córdoba (Ministerio Público Córdoba)

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Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) culminó este jueves con la detención de un hombre de 29 años en Villa del Rosario, ciudad ubicada en la provincia de Córdoba. El joven es familiar de una persona que fue detenida por el mismo delito la semana pasada.

La acción, que tuvo lugar en una vivienda situada en la calle Hermano Pablo Andrés al 1400, responde a una investigación en curso por presunta venta de drogas en la zona. Dotaciones del Equipo de Acciones Tácticas ingresaron al domicilio este jueves, concretando la aprehensión bajo orden de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno de Córdoba.

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La irrupción policial se produjo en el marco de una causa que ya había tenido un antecedente relevante días atrás. El detenido es hermano de un hombre arrestado la semana pasada, en el contexto de una investigación por narcomenudeo en la misma ciudad. En aquella ocasión, los agentes de la FPA incautaron varias dosis de marihuana, una suma de $261.900 y diversos elementos considerados de interés para el proceso judicial, según se informó desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, la reciente detención se suma a una serie de procedimientos que buscan desarticular redes de distribución de estupefacientes en localidades del interior de la provincia.

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El nuevo aprehendido, cuya identidad no trascendió, estaría involucrado en maniobras vinculadas a la venta de sustancias prohibidas. La relación familiar con el detenido del 14 de agosto constituye un elemento relevante en la pesquisa, ya que ambos residían en la misma zona y, de acuerdo con el material incautado previamente, podrían haber actuado de manera coordinada o mantenido contactos frecuentes.

Un efectivo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico custodia el ingreso a una vivienda durante un allanamiento en Villa del Rosario, Córdoba (Ministerio Público Córdoba)

La orden de arresto fue emitida por la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno de la ciudad de Córdoba. Tras la detención, el hombre fue trasladado a sede judicial, donde quedó a disposición de las autoridades para ser indagado en el marco de la causa por infracción a la Ley 23.737. Según el parte oficial, no se registraron incidentes durante el operativo, que fue ejecutado de manera coordinada por el Equipo de Acciones Tácticas de la FPA.

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Las autoridades judiciales y policiales subrayan que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en relación con la misma causa. La causa reúne pruebas de la incautación de drogas, dinero y otros elementos, así como testimonios recabados en el entorno barrial. Por el momento, el detenido permanece a disposición de la justicia y se instruyen actuaciones en aplicación de la normativa vigente sobre estupefacientes.

Durante la jornada del miércoles, la FPA detuvo a un hombre luego de que su hijo llegara al jardín con 71 envoltorios de cocaína. La mamá del menor también fue arrestada.

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El operativo se desplegó en se realizó en una vivienda de la Manzana 34 del barrio Ampliación Cabildo. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas a pequeña escala. Personal policial ingresó al domicilio señalado y halló varias dosis de marihuana junto a elementos de interés para la causa. La operación fue supervisada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso la remisión de todo el material incautado.

Durante el allanamiento y según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, los agentes detuvieron a un sujeto de 22 años, quien, según fuentes oficiales, sería el padre del niño. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado del aprehendido a sede judicial. Al hombre se le imputa el delito de tenencia con fines de comercialización agravada, figura que contempla penas más severas cuando se comprueba el involucramiento de menores de edad.

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