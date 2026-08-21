Jessie Cave, actriz de ‘Harry Potter’, revela que sintió vergüenza al crear su cuenta de OnlyFans: “Dan por hecho que soy rica”

Jessie Cave habla de sus dificultades económicas y su trabajo en OnlyFans. (Créditos: Instagram/Jessie Cave. Escena de Harry Potter)

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Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en la saga de Harry Potter, habló sobre las dificultades económicas que ha enfrentado en los últimos años y explicó las razones por las que comenzó a utilizar OnlyFans como una fuente adicional de ingresos.

Durante una entrevista en el programa británico This Morning, señaló que existe la percepción de que los actores cuentan con grandes ingresos, pero afirmó que su situación económica no corresponde con esa imagen.

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La actriz explicó que los papeles que ha conseguido desde su participación en la franquicia no han sido suficientes para cubrir todos sus gastos. “La gente da por hecho que soy rica y que tengo muchísimo dinero, pero no es así”, dijo

También explicó que en algún momento consideró buscar un empleo convencional, pero que los costos relacionados con el cuidado de sus cuatro hijos representan una dificultad adicional.

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“Fue un poco vergonzoso porque, en cierto modo, me hubiera gustado mucho tener un trabajo. Pero ya sabes cómo es, tienes hijos. El cuidado infantil es carísimo”, indicó.

Jessie Cave admitió que ser madre no le deja tiempo suficiente para trabajar de forma regular. (Instagram/@JESSIECAVE)

Es así que Jessie Cave comenzó a utilizar OnlyFans el año pasado. La plataforma es conocida principalmente por la publicación de contenido para adultos, aunque la actriz decidió utilizarla para compartir material no explícito relacionado con su cabello, que es particularmente largo.

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Entre sus publicaciones se encuentran videos en los que aparece mostrando, cepillando y trenzando su cabello.

La artista describió su actividad en la plataforma como una alternativa laboral que surgió después de varios años de conseguir trabajos de actuación de manera esporádica.

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Según explicó, durante aproximadamente 18 años logró mantenerse mediante diferentes proyectos, aunque hace un par de años comenzó a preocuparse por cómo afrontar sus gastos.

“Es un porcentaje muy pequeño de personas las que pueden trabajar con regularidad, y yo he hecho trabajos ocasionales aquí y he logrado salir adelante durante 18 años. Y luego, hace un par de años, llegó un momento en que pensé: ‘Sí, realmente no sé qué hacer’, y esta era una opción”, indicó.

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Jessie Cave recordó cómo fue que se planteó abrir su cuenta de OnlyFans. (Instagram @jessiecave)

Cave también señaló que su decisión estuvo influenciada por otras figuras del entretenimiento que recurrieron a OnlyFans para obtener ingresos adicionales. Entre ellas mencionó a las cantantes Lily Allen y Kate Nash, quienes también han utilizado la plataforma con distintos tipos de contenido.

Durante la entrevista, Cave explicó que su experiencia en OnlyFans también tuvo efectos en la manera en que se percibe a sí misma.

“Sin duda me hizo sentir más segura de mí misma como mujer. Siempre he sido muy torpe, muy, muy rara. Y esto me ha hecho pensar: ‘Oh, en realidad puedo tomarme una foto e intentar verme atractiva. Eso está bastante bien’, y eso lo puedo controlar”, señaló.

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Los ingresos obtenidos a través de la plataforma también han representado una diferencia respecto de sus ganancias como actriz. Cave había revelado anteriormente que llegó a obtener 15 mil libras esterlinas (20 mil 449 dólares) en un solo día en OnlyFans.

Jessie Cave ganó más de 20 mil dólares en un solo día con OnlyFans. (Instagram/@JESSIECAVE)

En una entrevista con The Times publicada el 7 de agosto, la actriz explicó que inicialmente pensaba permanecer en la plataforma durante algunos meses y obtener unos cinco mil libras (6,800 dólares) para disponer de tiempo mientras encontraba nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, su permanencia se extendió por más de un año y medio.

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Jessie Cave afirmó que durante ese periodo obtuvo más dinero que el que había ganado a lo largo de toda su carrera como actriz. También señaló que los ingresos provenientes de la plataforma han sido importantes para la economía de su familia.